Порядок присуждения Нобелевских премий

ТАСС-ДОСЬЕ. С 4 по 11 октября в Стокгольме и Осло будут объявлены лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля.

Об учреждении и правилах присуждения этих наград - в материале ТАСС.

Учреждение премий

Премии по физике, химии, физиологии и медицине, литературе, а также премия мира учреждены шведским изобретателем и промышленником Альфредом Бернхардом Нобелем (1833-1896). В 1895 году он составил завещание, согласно которому, доход от его капитала должен каждый год делиться на пять равных частей и распределяться в виде премий.

Эти награды присуждаются с 1901 года. В 1968 году Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летия основал собственную "Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля". Она присуждается с 1969 года вместе с нобелевскими премиями, но финансируется Госбанком Швеции.

Общий административный орган премий - Нобелевский фонд, созданный в 1900 году (расположен в Стокгольме). В 2020 году стоимость его активов составляла 5,2 млрд шведских крон ($616 млн; на момент основания - 31 млн крон).

Денежная часть премии в этом году, как и в прошлом, составит 10 млн шведских крон (примерно $1,2 млн). Если лауреат не может получить деньги через год после объявления его имени, они остаются в распоряжении Фонда. Помимо денежного чека, лауреату вручают диплом и золотую медаль. За оформление дипломов отвечает учреждение, присуждающее премию. Текст дипломов стандартный, а внешний вид меняется, т. к. его разрабатывают разные художники.

На лицевой стороне медалей всех премий изображен портрет Альфреда Нобеля (медали премий мира и экономики отличаются от других некоторыми деталями). Рисунок на оборотной стороне медали каждой премии индивидуальный. Медали изготавливаются из 18-каратного золота вручную на монетных дворах Швеции и Норвегии.

Присуждение премий

Премию в области медицины и физиологии присуждает Каролинский институт; по физике, химии и экономике - Шведская королевская академия наук; по литературе - Шведская академия (все - в Стокгольме). В каждой из этих организаций существуют Нобелевские комитеты, которые помогают выбрать лауреата. Как правило, премиями по медицине, физике, химии отмечаются ученые за открытия, сделанные много лет назад. Литераторов также чаще всего награждают не за конкретное произведение последнего года, а за совокупность работ.

Премию мира, по решению Альфреда Нобеля, присуждает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, назначаемых парламентом из числа общественных и политических деятелей (не обязательно норвежских). Сам Нобель никогда не объяснял причину такого выбора, по одной из версий, таким образом он хотел разделить обязанности, связанные с премиями, между двумя субъектами шведско-норвежской унии, существовавшей с 1814 по 1905 годы.

Каждая премия не может быть присуждена более чем трем лицам. Если награждаются два или три лауреата за одно научное открытие, то сумма вознаграждения делится поровну. Может быть принято решение отметить два открытия. В этом случае, если одно из них принадлежит двоим лауреатам, то они получают по 1/4 премии. Лишить лауреата премии невозможно.

Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года. По правилам, имена номинантов не разглашают в течение 50 лет, однако нередко организации, выдвинувшие претендента, сами раскрывают информацию.

Были случаи, когда премии не присуждались, так как не удавалось найти достойного кандидата (например, в годы Первой и Второй мировых войн претендентов выдвигалось меньше, тем самым выбор был затруднен). 4 мая 2018 года Шведская академия приняла решение присудить Нобелевскую премию по литературе за текущий и следующий год одновременно в 2019 году. Этот шаг был предпринят из-за скандала, связанного, в частности, с выявленными случаями разглашения некоторыми академиками сведений о лауреатах до их объявления. В результате "репутация Нобелевской премии по литературе пострадала", а доверие самому учреждению "было подорвано".

Посмертное присуждение премий

Известны случаи посмертного присуждения Нобелевских премий. В 1931 году премией по литературе посмертно был награжден Эрик Карлфельдт (Швеция; умер в апреле 1931 года), а в 1961 году премией мира - генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд (Швеция), погибший в сентябре 1961 года в авиакатастрофе. В обосновании указывалось, что при его руководстве "ООН превратилась в эффективную и конструктивную международную организацию, способную вдохнуть жизнь в принципы и цели, провозглашенные в Уставе ООН". В 1974 году Нобелевский фонд запретил посмертное награждение. В 2011 году в числе лауреатов премии по медицине оказался канадский профессор Ральф Штайнман, который умер 30 сентября 2011 года. Нобелевский фонд оставил его в списках лауреатов, поскольку о его кончине стало известно уже после принятия решения о присуждении премии.

Вручение премий

Награждение лауреатов происходит 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля; в рамках декабрьской Нобелевской недели) в Стокгольме и Осло. Премию мира вручает в Осло председатель Норвежского нобелевского комитета в присутствии короля Норвегии. С 1990 года церемония проходит в зале мэрии столицы Норвегии. В ходе церемонии лауреат произносит речь. Остальные премии вручает в Стокгольме король Швеции. С 1926 года торжественная церемония проходит в Концертном зале Стокгольма. Накануне вручения премий выступают лауреаты. В 1900-е годы выступления были краткими, впоследствии правила изменились, и сегодня речь представляет собой лекцию с изложением научных, художественных и идейных принципов ученого. И в Осло, и в Стокгольме торжества завершаются банкетом.

В этом году, как и прошлом, из-за пандемии COVID-19 церемонии проведут онлайн, лауреаты будут находиться в посольствах Швеции в своих странах или в своих университетах.