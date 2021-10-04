Биография врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова врио главы администрации Тамбовской области. Тем же указом глава государства прекратил полномочия в этой должности Александра Никитина, который возглавлял регион с мая 2015 года.

Максим Борисович Егоров родился 23 мая 1977 года в Горьком (ныне Нижний Новгород).

В 1999 году окончил Волжскую государственную академию водного транспорта (ныне Волжский государственный университет водного транспорта).

В 1999-2000 годах работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода.

С 2000 по 2005 год занимал различные должности в АООТ "Нижновэнерго", был экономистом 1-й категории, заместителем директора по экономике - начальником планово-экономического отдела.

В 2005-2015 годах был начальником отдела в управлении регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли, затем начальником управления регулирования электроэнергетической отрасли в Федеральной службе по тарифам (упразднена в 2015 году).

С 2016 по 2018 год работал в представительстве правительства Тюменской области в Москве, был советником губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

В июне - декабре 2018 года являлся советником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

С 29 декабря 2018 года занимал пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (до ноября 2020 года ведомство возглавлял Владимир Якушев, затем - Ирек Файзуллин). Одновременно с 11 декабря 2019 года Максим Егоров являлся главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации. Курировал в министерстве вопросы реализации государственной политики по нормативно правовому регулированию в жилищно-коммунальной сфере, мониторинг и анализ состояния сферы ЖКХ, вопросы государственно-частного партнерства в ЖКХ, капитального ремонта, ликвидации аварийного жилого фонда и др.

С марта 2019 года являлся членом наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Государственный советник РФ I класса.

Отмечен почетными грамотами президента и правительства РФ.