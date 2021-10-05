История и характеристики ракеты-носителя "Союз-2.1а"

ТАСС-ДОСЬЕ. На 5 октября 2021 года в 11:55 мск запланирован запуск с космодрома Байконур российского пилотируемого космического корабля "Союз МС-19" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а".

ТАСС подготовил материал о ракете-носителе.

Основные сведения о "Союзе-2.1а"

Ракета "Союз-2.1а" разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром "Прогресс" (РКЦ "Прогресс", Самара). Она принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (первый пуск состоялся в 1957 году). Является одной из версий серии "Союз-2", разработанной на основе самой массовой ракеты семейства "Союз-У" (эксплуатировалась в 1973-2017 годах).

С помощью "Союза-2.1а" в космос выводятся различные спутники (в т. ч. коммерческие) и космические корабли: автоматические "Прогресс МС" и пилотируемые "Союз МС", доставляющие грузы и экипажи на Международную космическую станцию (МКС).

Характеристики ракеты

"Союз-2.1а" - одноразовая трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Ее высота - 46,3 м, диаметр - 10,3 м, стартовая масса - около 312 т, максимальная грузоподъемность - 7,4 т.

Конструктивно ракета, как и все носители семейства, выполнена по схеме продольно-поперечного деления ракетных ступеней. На первом этапе работу "Союза-2.1а" обеспечивают жидкостные двигатели центрального и четырех боковых блоков, на втором - только двигатель центрального блока. Боковые блоки оснащены РД-107А, центральный - РД-108А. Оба двигателя разработаны НПО "Энергомаш" им. академика В. П. Глушко (Химки, Московская область) и изготавливаются ПАО "ОДК-Кузнецов" (Самара). На третьей ступени применяется РД-0110 разработки Конструкторского бюро химавтоматики (Воронеж). Двигатели всех ступеней используют кислородно-керосиновое топливо. Однако для запусков с космодрома Восточный в Амурской области с 2022 года планируется применять модернизированную версию ракеты, работающую на нафтиле, экологически безопасном типе углеводородного горючего с применением полимерных присадок.

Цифровая система управления "Союза-2.1а" создана специалистами НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (Екатеринбург).

Для вывода космических аппаратов ракета может использоваться как самостоятельно, так и с разгонными блоками "Фрегат" (разработчик - НПО им. С. А. Лавочкина; Химки, Московская область) и "Волга" (РКЦ "Прогресс"). В сочетании с ними "Союз-2.1а" может запускать аппараты на всевозможные типы околоземных орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные, геостационарные.

Статистика запусков и инциденты

Пуски "Союза-2.1а" осуществляются с космодромов Плесецк (Архангельская область), Байконур (арендуется Россией у Казахстана) и Восточный. Оператором коммерческих пусков ракеты является компания "Главкосмос пусковые услуги" (Москва), учрежденная в 2017 году по инициативе Роскосмоса.

Впервые ракета стартовала 8 ноября 2004 года с Плесецка с макетом космического аппарата, полет проходил по суборбитальной траектории. В ходе следующего пуска, проведенного 19 октября 2006 года с Байконура, "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" вывел на околоземную орбиту европейский метеорологический спутник MetOp-A. В первый раз ракета стартовала с Восточного 28 апреля 2016 года (этот запуск был также первым для космодрома). Тогда "Союз-2.1а" с блоком "Волга" запустил в космос научно-образовательные спутники: "Ломоносов" Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и "Аист-2Д", SamSat-218 ("СамСат-218") Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева.

С 2014 года "Союз-2.1а" стал использоваться для вывода на орбиту автоматических кораблей семейства "Прогресс" с грузами для МКС: 29 октября с Байконура с помощью ракеты был запущен "Прогресс М-25М". 22 августа 2019 года ракета впервые вывела в космос пилотируемый корабль - "Союз МС-14" без экипажа (с человекоподобным роботом Федором, Skybot F-850, на борту). В 2020 году все пилотируемые запуски РФ были переведены на "Союз-2.1а", который заменил выведенный из эксплуатации "Союз-ФГ" (последний пуск состоялся в сентябре 2019 года). 9 апреля 2020 году с помощью ракеты "Союз-2.1а" был запущен пилотируемый корабль с экипажем на борту - "Союз МС-16" с членами 63-й длительной экспедиции на МКС.

Рекордным по количеству одновременно выведенных в космос аппаратов является пуск, произведенный 14 июля 2017 года с Байконура. Тогда "Союз-2.1а" с "Фрегатом" вывел на околоземную орбиту 73 спутника. Среди них были спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК", а также микро- и наноспутники (т. н. кубсаты), в том числе принадлежащие зарубежным заказчикам. По этому показателю "Союз-2.1а" занимает первое место в России и третье в мире, уступая американской частной ракете Falcon 9, занимающей лидирующую позицию (24 января 2021 года с ее помощью было запущено 143 малых спутника) и индийскому носителю PSLV, находящемуся на втором месте (15 февраля 2017 года - 104 аппарата).

Всего на 4 октября 2021 года было проведено 45 запусков ракеты-носителя (включая суборбитальный), из них один частично успешный и один неудачный. В том числе 13 раз "Союз-2.1а" стартовал с Плесецка, 29 - с Байконура, трижды - с Восточного.

Частично успешным был запуск 21 мая 2009 года с Плесецка, когда из-за преждевременного отключения двигателя третьей ступени ракета "Союз-2.1а" (запускалась с "Фрегатом") не смогла вывести на расчетную орбиту спутник связи "Меридиан". Однако космический аппарат не был потерян, сохранилась возможность его эксплуатации.

Неудачей завершился запуск 28 апреля 2015 года с Байконура с "Прогрессом М-27М". Грузовой корабль не вышел на заданную орбиту и 8 мая неуправляемо сошел с орбиты, его фрагменты затонули в водах Тихого океана. Причина ЧП - нештатное разделение третьей ступени "Союза-2.1а" с "Прогрессом" из-за разгерметизации топливных баков ракеты, к которой привела неучтенная конструктивная особенность связки носителя и корабля.

Предыдущий запуск состоялся 30 июня 2021 года (02:27 мск) с Байконура, когда ракета "Союз-2.1а" вывела в космос корабль "Прогресс МС-17" с 2,5 т различных грузов для МКС.