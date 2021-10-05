Что известно об экспедиции МКС-66

ТАСС-ДОСЬЕ. На 5 октября 2021 года в 11:55 мск запланирован запуск с космодрома Байконур российского пилотируемого космического корабля "Союз МС-19" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". В основной экипаж корабля входят командир 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), космонавт Антон Шкаплеров и участники космического полета кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. На орбитальной станции Шипенко и Пересильд проведут часть съемок драмы "Вызов" (рабочее название картины), которая станет первым художественным фильмом в истории кинематографа, эпизоды которого будут снимать в космосе.

ТАСС подготовил материал об экспедиции МКС-66 и членах экипажа "Союза МС-19".

Основные сведения об экспедиции

4 октября 2021 года государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС-19". В соответствии с решением госкомиссии 5 октября на МКС отправится основной экипаж в составе Антона Шкаплерова, Клима Шипенко и Юлии Пересильд.

Согласно плану, "Союз МС-19" будет лететь к орбитальной станции по двухвитковой схеме. По расчетам, он доберется до нее примерно за 3 часа 17 минут.

Вновь прибывший экипаж присоединится к находящимся в настоящее время на станции членам экспедиции МКС-65 россиянам Олегу Новицкому, Петру Дуброву и американцу Марку Ванде Хаю, а также к участникам миссии Crew-2 американцам Шейну Кимброу, Меган Макартур, японцу Акихико Хосидэ и французу Тома Песке, прибывшим на МКС 23 апреля 2021 года на американском корабле Crew Dragon.

Антону Шкаплерову предстоит пробыть на станции до весны 2022 года - ориентировочно 174 суток. Вместе с ним по программе МКС-66 также будут работать члены предыдущей длительной экспедиции - Петр Дубров и Марк Ванде Хай (их пребывание на МКС было продлено в сентябре 2021 года).

Ориентировочная продолжительность нахождения на МКС Клима Шипенко и Юлии Пересильд - около 12 суток. В съемках "Вызова" им будут помогать российские космонавты, которые сыграют в фильме представителей своей профессии. Планируется, что режиссер и актриса возвратятся на Землю 17 октября на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.

Члены экипажа

Антон Шкаплеров - космонавт Роскосмоса, командир корабля "Союз МС-19" и экспедиции МКС-66. Родился 20 февраля 1972 года в Севастополе Крымской области Украинской ССР (ныне город является субъектом РФ). Окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков (1994), Военно-воздушную академию им. профессора Н. Е. Жуковского (1997), Российскую академию государственной службы при президенте РФ (2010, юрист). Кандидат технических наук (2014). С 1997 года служил в частях ВВС РФ летчиком, старшим летчиком, старшим летчиком-инструктором авиационной группы высшего пилотажа "Небесные гусары" Центра показа авиационной техники на авиабазе Кубинка (Московская область). Военный летчик-инструктор II класса, инструктор парашютно-десантной службы. Освоил самолеты Як-52, Л-39, МиГ-29 (общий налет - более 500 часов), выполнил более 300 прыжков с парашютом. Полковник запаса (2012). В 2003 году был зачислен в отряд космонавтов. В настоящее время является инструктором-космонавтом-испытателем отряда Роскосмоса. Совершил три космических полета суммарной продолжительностью 533 суток 5 часов 31 минута и два выхода в открытый космос (общее время - 14 часов 28 минут). В ходе первого полета в ноябре 2011 года - апреле 2012 года был командиром корабля "Союз ТМА-22" и бортинженером экспедиции МКС-29/30. Второй полет совершил в ноябре 2014 года - июне 2015 года в качестве командира "Союза ТМА-15М" и бортинженера МКС-42/43. В декабре 2017 года - июне 2018 года был командиром "Союза МС-07", бортинженером МКС-54 и командиром МКС-55. Герой РФ (2013). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2019) и IV (2017) степеней.

Клим Шипенко - российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер, участник космического полета на МКС. Родился 16 июня 1983 года в Москве. С 16 лет жил в Лос-Анджелесе (США). Окончил факультет кинопроизводства в Университете штата Калифорния (Нортридж), актерскую студию в Америке. В 2004 году вернулся в Москву, работал на Первом канале. Снял фильмы "Салют-7" (2017), "Текст" (2019),"Холоп" (2019), сериал "Тест на беременность - 2" (2019, вместе с Антоном Сиверсом) и др. Работы Шипенко были дважды удостоены кинопремии "Золотой орел в номинации "Лучший игровой фильм" (2018 - "Салют-7", 2020 - "Текст").

Юлия Пересильд - российская актриса театра и кино, участник космического полета на МКС. Родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. Окончила актерский факультет Российского института театрального искусства - ГИТИС (2006). Играла на сцене Московского театра "Школа современной пьесы", Московского драматического театра на Малой Бронной и др. Участвует в спектаклях Государственного театра наций (Москва). Снималась в фильмах "Невеста" (2006), "Пленный" (2008), "Край" (2010), "Битва за Севастополь" (2015), сериале "Людмила Гурченко" (2015) и др. Заслуженная артистка РФ (2018). Лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры 2012 года ("за вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства") и премии правительства РФ 2016 года в области культуры (за фильм "Битва за Севастополь"). Обладательница российской театральной премии "Хрустальная Турандот" (2010), двух кинопремий "Золотой орел" (2011, 2016).

Проект "Вызов"

Художественный фильм под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и российской киностудии Yellow, Black and White (YBW). Этот фильм - часть научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры. Проект призван показать, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих.

В качестве генеральных продюсеров кинопроекта выступают генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и др. Режиссер драмы "Вызов" - Клим Шипенко. По сюжету фильма, девушка-врач в силу драматических обстоятельств за месяц должна подготовиться к полету и отправиться на орбитальную станцию, чтобы спасти жизнь космонавту.

Старт проекту был дан в ноябре 2020 года, когда госкорпорация "Роскосмос" и телекомпания "Первый канал" объявили открытый конкурс на главную женскую роль в картине "Вызов", съемки ряда эпизодов которой планировалось провести осенью 2021 г. на МКС.

В марте 2021 года из 3 тыс. претенденток на главную роль творческой группой кинопроекта были отобраны 20 финалисток. Кастинг прошли в основном актрисы, в том числе Юлия Пересильд, Алена Мордовина, Светлана Ходченкова, Ольга Кузьмина, Анна Васильева и др. Среди претенденток были также представительницы других профессий (пилот, психолог, научный сотрудник и др.).

В мае 2021 года было объявлено, что по итогам медицинского отбора к назначению в основной экипаж рекомендованы Юлия Пересильд и Клим Шипенко, а в дублирующий экипаж - актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Основной (во главе с Антоном Шкаплеровым) и дублирующий (во главе с Олегом Артемьевым) экипажи приступили к специальной подготовке в июне 2021 года.

Все события кинопроекта, включая прямую трансляцию запуска, освещаются в эфире Первого канала.