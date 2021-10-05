Кому и за что вручали Нобелевские премии по физике

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября в Стокгольме (Швеция) будет объявлен лауреат Нобелевской премии по физике.

ТАСС подготовил материал об этой награде.

Присуждение премии и выдвижение кандидатов

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия по физике должна вручаться тому, "кто сделает наиболее важное открытие или изобретение" в этой области. Премию присуждает Шведская королевская академия наук. Ее рабочий орган - Нобелевский комитет по физике, состоящий из пяти - шести членов, избираемых Академией на три года.

Правом выдвигать кандидатов на премию обладают ученые разных стран, включая членов Шведской королевской академии наук и лауреатов Нобелевской премии по физике, которые получили специальные приглашения от комитета. Предлагать кандидатов можно с сентября года, предшествующего году присуждения премии, до 31 января следующего года. Затем Нобелевский комитет с помощью научных экспертов отбирает наиболее достойные кандидатуры, а в начале октября Академия большинством голосов выбирает лауреата.

Лауреаты

Первым премию по физике в 1901 году получил Вильям Рентген (Германия) за открытие излучения, названного его именем. В числе наиболее известных лауреатов Джозеф Томсон (Великобритания), отмеченный в 1906 году за "исследования прохождения электричества через газы"; Альберт Эйнштейн (двойное гражданство Германии и Швейцарии), получивший премию в 1921 году за открытие закона фотоэффекта; Нильс Бор (Дания), награжденный в 1922 году за исследования атома; Джон Бардин (США), двукратный обладатель премии - в 1956 году за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта и 1972 году за создание теории сверхпроводимости. На сегодняшний день в списке награжденных 215 человек (с учетом двух премий Джона Бардина), из них четыре женщины: французская и польская ученая Мария Кюри в 1903 году получила награду за изучение явления радиоактивности; американка Мария Гопперт-Майер - в 1963 году за работы в области структуры атомного ядра; канадка Донна Стрикленд - в 2018 году за изобретение "метода генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности"; американка Андреа Гез - в 2020 году за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики (все они разделили награду с другими учеными).

Несколько раз премию получали отец и сын. Так, в 1915 году это англичане Уильям и Лоуренс Брэгг, они были отмечены "за заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей". Швед Карл Сигбан был награжден в 1924 году за открытия в сфере рентгеновской спектроскопии, а его сын Кай Сигбан - в 1981 году за вклад в развитие электронной спектроскопии высокого разрешения. В 1937 году Джордж Томсон, сын лауреата 1906 года, получил эту награду "за открытие дифракции электронов на кристаллах". Сын Нильса Бора, Ааге Бор, в 1975 году был удостоен награды за работы в области ядерной физики.

Среди лауреатов 12 советских и российских физиков, а также ученых, родившихся и получивших образование в СССР и впоследствии принявших другое гражданство. В 1958 году премией были удостоены Павел Черенков, Илья Франк и Игорь Тамм за открытие излучения заряженных частиц, движущихся со сверхсветовой скоростью. Лев Ландау в 1962 году стал лауреатом за теории конденсированных сред и жидкого гелия (ввиду того что Ландау находился в больнице после тяжелых травм, полученных в автокатастрофе, премия была вручена ему в Москве послом Швеции в СССР вскоре после церемонии в Стокгольме). Николай Басов и Александр Прохоров были удостоены награды в 1964 году за создание квантового усилителя - мазера.

В 1978 году Петр Капица был награжден за открытия в физике низких температур. В 2000 году лауреатом стал Жорес Алфёров за разработки в полупроводниковой технике. В 2003 году Виталий Гинзбург и Алексей Абрикосов (родился в Москве в 1928 году, эмигрировал в США в 1991 году, получил американское гражданство в 1999 году) были отмечены премией за основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей. В 2010 году премию получили Андре Гейм и Константин Новосёлов, которые проводили эксперименты с двумерным материалом графеном (Гейм родился в 1958 году в Сочи, в 1990 году покинул СССР, получил гражданство Нидерландов; Константин Новосёлов родился в 1974 году в Нижнем Тагиле, в 1999 году уехал в Нидерланды, где начал работать с Геймом, позже ему было предоставлено гражданство Великобритании).

Статистика

В 1901-2020 годах премия по физике присуждалась 114 раз (в 1916, 1931, 1934, 1940-1942 годах не удавалось найти достойного кандидата). 32 раза премия была поделена между двумя лауреатами и 35 - между тремя. Средний возраст лауреатов - 55 лет. До сих пор самым молодым обладателем премии по физике остается 25-летний англичанин Лоуренс Брэгг (1915), а самым пожилым - 96-летний американец Артур Ашкин (2018).