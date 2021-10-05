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Футбол в России

Биография исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца

Во вторник источник ТАСС сообщил, что Сергей Прядкин покинул пост главы организации

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября 2021 года, по сообщению источника ТАСС, исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) был назначен Ашот Хачатурянц. Он сменил ушедшего в отставку Сергея Прядкина, возглавлявшего организацию с 2007 года.

Ашот Рафаилович Хачатурянц родился 25 мая 1968 года в Кисловодске (Ставропольский край).

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Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги
Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги

В 1991 году окончил в Москве факультет экономики и управления Государственной академии нефти и газа (ныне Российский государственный университет нефти и газа, национальный исследовательский университет, им. И. М. Губкина).

С 1991 года Ашот Хачатурянц работал в компании "Газэкспорт".

В 1993 году являлся представителем компании "Сидерка" в СНГ, впоследствии на протяжении 1990-х годов занимался предпринимательской деятельностью в нефтетрейдинговой сфере.

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Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги
Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги

С 2001 по 2004 год был руководителем департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ.

С 2004 по 2008 год Ашот Хачатурянц возглавлял Управление федеральной целевой программы "Государственная граница РФ" ФСБ России.

В 2008-2020 годы - генеральный директор ООО "Сбербанк капитал", дочерней структуры Сбербанка России.

С апреля 2020 года по июль 2021-го занимал должность президента холдинга "Евроцемент груп", который оказался в собственности "Сбербанка" из-за долгов.

Ашот Хачатурянц является членом попечительского совета НКО "Фонд поддержки вузовского образования и науки выпускников-губкинцев".

Также входит в состав попечительского совета Государственной Третьяковской галереи.

С ноября 2019 года Ашот Хачатурянц является председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Также он возглавляет экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС Александре Дюкове.

Входит в состав комитета программ развития футбола и исполкома РФС.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Теги
Российский футболПрядкин, Сергей Геннадьевич
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