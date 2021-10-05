Биография исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября 2021 года, по сообщению источника ТАСС, исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) был назначен Ашот Хачатурянц. Он сменил ушедшего в отставку Сергея Прядкина, возглавлявшего организацию с 2007 года.
Ашот Рафаилович Хачатурянц родился 25 мая 1968 года в Кисловодске (Ставропольский край).
В 1991 году окончил в Москве факультет экономики и управления Государственной академии нефти и газа (ныне Российский государственный университет нефти и газа, национальный исследовательский университет, им. И. М. Губкина).
С 1991 года Ашот Хачатурянц работал в компании "Газэкспорт".
В 1993 году являлся представителем компании "Сидерка" в СНГ, впоследствии на протяжении 1990-х годов занимался предпринимательской деятельностью в нефтетрейдинговой сфере.
С 2001 по 2004 год был руководителем департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ.
С 2004 по 2008 год Ашот Хачатурянц возглавлял Управление федеральной целевой программы "Государственная граница РФ" ФСБ России.
В 2008-2020 годы - генеральный директор ООО "Сбербанк капитал", дочерней структуры Сбербанка России.
С апреля 2020 года по июль 2021-го занимал должность президента холдинга "Евроцемент груп", который оказался в собственности "Сбербанка" из-за долгов.
Ашот Хачатурянц является членом попечительского совета НКО "Фонд поддержки вузовского образования и науки выпускников-губкинцев".
Также входит в состав попечительского совета Государственной Третьяковской галереи.
С ноября 2019 года Ашот Хачатурянц является председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Также он возглавляет экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС Александре Дюкове.
Входит в состав комитета программ развития футбола и исполкома РФС.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.