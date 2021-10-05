Биография исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца

Ашот Рафаилович Хачатурянц родился 25 мая 1968 года в Кисловодске (Ставропольский край).

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября 2021 года, по сообщению источника ТАСС, исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) был назначен Ашот Хачатурянц. Он сменил ушедшего в отставку Сергея Прядкина, возглавлявшего организацию с 2007 года.

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В 1991 году окончил в Москве факультет экономики и управления Государственной академии нефти и газа (ныне Российский государственный университет нефти и газа, национальный исследовательский университет, им. И. М. Губкина).

С 1991 года Ашот Хачатурянц работал в компании "Газэкспорт".

В 1993 году являлся представителем компании "Сидерка" в СНГ, впоследствии на протяжении 1990-х годов занимался предпринимательской деятельностью в нефтетрейдинговой сфере.