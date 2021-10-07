Биография Владимира Путина

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября исполняется 69 лет президенту России Владимиру Путину.

Происхождение, образование, ученая степень

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (с сентября 1991 года - Санкт-Петербург).

В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по кафедре международного права. Прошел курсы переподготовки оперативного состава Комитета государственной безопасности в Ленинграде (1976) и Москве (1979) при Высшей школе КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю.В. Андропова (ныне Академия внешней разведки).

Кандидат экономических наук. В 1997 году в Санкт-Петербургском горном институте защитил диссертацию на тему "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)".

Работа в КГБ СССР и мэрии Санкт-Петербурга

После окончания ЛГУ был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР: работал в секретариате, затем в контрразведывательном подразделении Управления КГБ по Ленинградской области. После учебы в Москве перешел в 1-й отдел (внешняя разведка) УКГБ по Ленинградской области.

В 1985 году направлен в представительство КГБ в Германской Демократической Республике, работал в Дрездене до 1990 года. Занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела. Вернулся в СССР в январе 1990 года.

С февраля 1990 года работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем - советником председателя Ленинградского городского совета Анатолия Собчака (мэр Санкт-Петербурга в 1991-1996 годах).

В июне 1991 года Владимир Путин был назначен председателем Комитета по внешним связям мэрии Ленинграда (Санкт-Петербурга).

19-21 августа 1991 года в СССР произошла попытка государственного переворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошла часть высшего советского руководства. Вместе с другими руководителями мэрии Владимир Путин выступил против действий ГКЧП. 20 августа 1991 года написал заявление об увольнении из органов госбезопасности.

В 1992 году занял пост заместителя мэра Санкт-Петербурга с сохранением должности председателя Комитета по внешним связям. С марта 1994 года, когда Анатолий Собчак стал главой правительства города, Владимир Путин был назначен его первым заместителем. После объединения постов главы правительства города и мэра занял должность заместителя мэра - председателя Комитета по внешним связям города.

На государственной службе в Москве

После поражения Собчака на выборах мэра Санкт-Петербурга в июне 1996 года Владимир Путин покинул свой пост. В августе того же года он перешел на работу в Управление делами президента РФ на должность заместителя руководителя ведомства Павла Бородина. Курировал юридическое управление и вопросы, связанные с заграничной собственностью. Вместе с семьей переехал в Москву.

С марта 1997 года - заместитель руководителя Администрации президента РФ - начальник Главного контрольного управления президента РФ.

В мае - июле 1998 года - первый заместитель руководителя администрации главы государства (в 1996-1997 годах ее возглавлял Анатолий Чубайс, в 1997-1998 годах - Валентин Юмашев).

С июля 1998 года по август 1999 года - директор Федеральной службы безопасности РФ (сменил на этом посту Николая Ковалева). Одновременно с марта по август 1999 года - секретарь Совета безопасности РФ.

На высших государственных постах

9 августа 1999 года президент РФ Борис Ельцин в своем телеобращении заявил, что принял решение об отставке правительства Сергея Степашина и обратился в Государственную думу с просьбой утвердить на посту председателя правительства РФ Владимира Путина. Ельцин сообщил, что видит его своим преемником и рассчитывает, что Путину удастся "консолидировать общество". В тот же день Владимир Путин был назначен первым заместителем председателя правительства РФ и врио главы кабинета министров.

16 августа 1999 года Владимир Путин был утвержден Госдумой в должности премьер-министра (за него проголосовали 233 депутата из 439, против - 84, воздержались - 17).

С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года - и.о. президента России (исполнение обязанностей главы государства на Владимира Путина было возложено Борисом Ельциным, объявившим о своей отставке).

26 марта 2000 года Владимир Путин одержал победу на досрочных президентских выборах, набрав 52,94% голосов (второе место занял лидер КПРФ Геннадий Зюганов - 29,21%). Инаугурация избранного главы государства состоялась 7 мая 2000 года.

14 марта 2004 года Владимир Путин был избран на второй срок, получив 71,31% голосов. Его основной соперник, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набрал 13,69%. 7 мая 2004 года Владимир Путин вступил в должность главы государства сроком на четыре года.

В 2008 году президентом страны был избран первый вице-премьер Дмитрий Медведев. 8 мая 2008 года Госдума утвердила Владимира Путина председателем правительства (за - 392 депутата из 448, против - 56). В тот же день был подписан указ президента о его назначении. На посту премьера Владимир Путин сменил Виктора Зубкова. Возглавлял правительство до 7 мая 2012 года.

В 2008-2012 годах - председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" (членом партии не являлся).

24 сентября 2011 года XII съезд "Единой России" по предложению президента РФ Дмитрия Медведева утвердил Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на выборах 2012 года.

4 марта 2012 года Владимир Путин был вновь избран президентом, набрав 63,6% голосов (на втором месте - лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 17,18%). Инаугурация состоялась 7 мая 2012 года. Срок полномочий главы государства с 2012 года, в соответствии с поправкой к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года, был увеличен до шести лет.

С 12 июня 2013 года возглавляет общественное движение Общероссийский народный фронт (ОНФ).

18 марта 2018 года Владимир Путин был переизбран на пост президента РФ. Получил 76,69% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набрал 11,77%. 7 мая 2018 года Владимир Путин вступил в должность президента сроком на шесть лет.

Участие в различных органах

Владимир Путин является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ, председателем Государственного совета, Совета безопасности РФ и Военно-промышленной комиссии РФ (с 10 сентября 2014 года).

Возглавляет советы при президенте РФ по межнациональным отношениям (с июня 2012 года), по противодействию коррупции, по науке и образованию (оба - с июля 2012 года), по развитию физической культуры и спорта, по развитию местного самоуправления (оба - с августа 2012 года), по культуре и искусству (с сентября 2012 года), по стратегическому развитию и национальным проектам (с июля 2018 года).

Является председателем комиссий при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами (с июня 2012 года).

Председатель попечительского совета Русского географического общества (с 2010 года), Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (с 2013 года), наблюдательного совета некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" (с 2019 года).

Сведения о доходах

Сумма декларированного дохода за 2020 год составила 9 млн 995 тыс. рублей.

Звания, награды

Полковник в отставке.

Действительный государственный советник РФ I класса (1997).

Награжден орденами "Знак Почета" (1988), Почета (1996). Также имеет иностранные награды: Большой Крест ордена Почетного легиона (Франция, 2006), ордена Хо Ши Мина (Вьетнам, 2001), "Алтын кыран" (Казахстан, 2004), Исмоили Сомони I степени (Таджикистан, 2007), короля Абдель-Азиза ибн Сауда (Саудовская Аравия, 2007), Заида (ОАЭ, 2007), "За выдающиеся заслуги" (Узбекистан, 2008), Драгоценного жезла (Монголия, 2009), Освободителя (Венесуэла, 2010), Дружбы народов (Белоруссия, 2013), Святого Карла (Княжество Монако, 2013), "Хосе Марти" (Куба, 2014), Республики Сербии I степени (2014), "Манас" I степени (Киргизия, 2017), Большой крест Национального ордена "За заслуги" (Гвинея, 2017), ордена Дружбы (КНР, 2018), "Уацамонга" (Южная Осетия, 2018), Агостиньо Нето (Ангола, 2019), "Первый президент Республики Казахстан - лидер нации Нурсултан Назарбаев" (Казахстан, 2019). Также среди наград Владимира Путина - бронзовая медаль "За заслуги" Национальной народной армии ГДР (1988) и Золотая медаль парламента Греции (2005).

Награжден памятной медалью А. М. Горчакова (МИД РФ, 2001).

Имеет ряд церковных наград, среди которых орден Святого равноапостольного великого князя Владимира I степени (РПЦ, 2002), орден "Славы и Чести" (РПЦ, 2007), орден Преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ).

В 2001 году получил Золотой Олимпийский орден Международного олимпийского комитета.

Почетный гражданин Казани (2005), Санкт-Петербурга (2006), Астрахани (2008), Сортавалы (2010), Севастополя (2016).

Признание, знание языков, книги и фильмы

Почетный доктор ряда российских и зарубежных академий и университетов, среди которых Российская военно-медицинская академия, Санкт-Петербургский университет, Туркменский государственный университет, Ереванский государственный университет, Бакинский славянский университет (Азербайджан), Белградский университет (Сербия), Университет им. Дж. Неру (Индия), Афинский университет (Греция). Почетный член Российской академии художеств.

Лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого (2001), премии "За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов" (2002), премии Андрея Первозванного "За веру и верность" (2004), премии мира им. Конфуция (КНР, 2011).

В 2007 году назван "Человеком года" по версии американского журнала Time.

В 2013, 2014, 2015 и 2016 годах возглавлял список наиболее влиятельных людей по версии американского журнала Forbes.

В 1999 году вышла книга "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", написанная им в соавторстве с Василием Шестаковым и Алексеем Левицким.

В 2017 году в США на кабельном канале Showtime вышел документальный фильм режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview), созданный на основе более десятка бесед с президентом РФ, состоявшихся на протяжении двух лет.

Владеет немецким и английским языками.

Спортивные достижения

Увлекается горнолыжным спортом, играет в хоккей.

Мастер спорта СССР по дзюдо и самбо. Чемпион Ленинграда по самбо (1973) и дзюдо (1976). В 2006 году стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, в 2010 году получил почетный диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Ёнин.

Имеет черный пояс по каратэ. В ноябре 2014 года международная организация "Кекусин-кан каратэ-до" присвоила Владимиру Путину восьмой дан Кекусин-кан.

В 2013 году стал обладателем почетного девятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо.