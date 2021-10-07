Как Владимир Путин праздновал свои дни рождения

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября 2021 года исполняется 69 лет президенту РФ Владимиру Путину. ТАСС рассказывает о том, как глава государства в разные годы проводил свой день рождения.

2000 год

Свой первый день рождения в президентской должности (48 лет) Владимир Путин отметил в Павловске, пригороде Санкт-Петербурга. Его поздравляли полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Виктор Черкесов, губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Яковлев и Валерий Сердюков, вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, актеры Кирилл Лавров и Михаил Боярский, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Людмила Вербицкая, декан юридического факультета СПбГУ Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского горного института Владимир Литвиненко, глава "Пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев и другие. Празднование проходило в ресторане русской кухни "Подворье". В тот же день Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, а вечером посетил премьеру оперы Петра Чайковского "Мазепа" в Мариинском театре.

2001 год

В день своего рождения Владимир Путин провел экстренное совещание с министром обороны РФ Сергеем Ивановым, директором Федеральной службы безопасности Николаем Патрушевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолием Квашниным. Оно было вызвано событиями в Афганистане, где США совместно с Великобританией без санкции Совета безопасности ООН начали 7 октября 2001 года военную операцию "Несокрушимая свобода". Позднее глава государства отпраздновал свое 49-летие вместе с семьей в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

2002 год

Свое 50-летие российский президент отмечал в Кишиневе, где принимал участие в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). После переговоров главы стран СНГ были приглашены на обед в российское посольство, а также посетили Криковские подвалы, где хранятся коллекционные молдавские вина. Вечером, после возвращения в Москву, президент РФ дал ужин, на который, по сообщению пресс-секретаря главы государства Алексея Громова, были приглашены члены правительства, руководство Федерального собрания, администрации президента, высших судебных органов, прокуратуры, силовых ведомств, высшие военачальники, президент Российской академии наук и другие.

2003 год

День рождения Владимир Путин отметил в Санкт-Петербурге. В аэропорту Пулково он встретился с Валентиной Матвиенко, избранной накануне губернатором города, и вице-премьером правительства РФ Владимиром Яковлевым. Затем глава государства прибыл на теплоход "Нью-Айленд" у набережной Невы, где состоялся праздничный банкет. В нем принимали участие генпрокурор РФ Владимир Устинов, управляющий делами президента РФ Владимир Кожин, ректор СПбГУ Людмила Вербицкая, певец Александр Розенбаум, директора Эрмитажа и Русского музея Михаил Пиотровский и Владимир Гусев, актеры Кирилл Лавров и Михаил Боярский, школьная учительница российского президента Вера Гуревич, тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, декан юридического факультета СПбГУ Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин, предприниматель Таймураз Боллоев и другие.

2004 год

По случаю дня рождения Владимира Путина в Стрельне (Санкт-Петербург) в Константиновском дворце был дан торжественный ужин, а вечером в Нижнем парке организован фейерверк. По информации СМИ, на торжество были приглашены почетные граждане Петербурга Кирилл Лавров, Игорь Спасский, спикер городского парламента Вадим Тюльпанов, полпред в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, руководители петербургских силовых структур и другие.

2005 год

7 октября президент РФ встретился в Санкт-Петербурге с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в рамках саммита Организации "Центрально-Азиатское сотрудничество". Затем для глав государств был дан торжественный завтрак в Константиновском дворце, куда был также приглашен Вячеслав Чернуха, механизатор из Оренбургской области, награжденный в тот день Звездой Героя РФ за спасение в 2004 году зерна от пожара. Кроме того, в свой день рождения глава государства встретился с актером Кириллом Лавровым, губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко и председателем городского Законодательного собрания Вадимом Тюльпановым. Вечером Владимир Путин провел в Константиновском дворце переговоры с канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

2006 год

Глава государства вновь отметил день рождения в Санкт-Петербурге, где, в частности, встречался с губернатором города Валентиной Матвиенко.

2007 год

В день своего 55-летия Владимир Путин пригласил в Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца в Москве постоянных членов Совета безопасности РФ (премьер-министр Виктор Зубков, первые вице-премьеры Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, глава кремлевской администрации Сергей Собянин и другие), военное руководство страны (включая командующих родами и видами Вооруженных сил, военными округами), офицеров и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

2008 год

7 октября премьер-министр РФ Владимир Путин провел в рабочей командировке в Санкт-Петербурге. В Константиновском дворце он принял участие в презентации фильма "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", затем посетил сессию Генеральной ассамблеи Интерпола (впервые прошла в России), провел совещание по вопросам развития отечественной кинематографии и осмотрел новый комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга. В Гуманитарном университете профсоюзов после чаепития со студентами и преподавателями вуза Владимиру Путину вручили знак почетного профессора. Спустя несколько дней, 10 октября, в Ново-Огарево премьер-министр показал журналистам двухмесячного уссурийского тигренка, подаренного ему на день рождения. Тигрица, названная Машей, была затем передана в геленджикский "Сафари-парк".

2009 год

В день своего рождения премьер-министр принял участие в совещании с президентом РФ Дмитрием Медведевым по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Затем Владимир Путин в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве встретился с писателями Андреем Битовым, Алексеем Варламовым, Алексеем Ивановым, Александром Кабаковым, Сергеем Лукьяненко, Юрием Поляковым, Валентином Распутиным, Татьяной Устиновой, публицистом Александром Архангельским и поэтессой Олесей Николаевой. Участники встречи подарили имениннику свои книги с дарственными надписями. В частности, Юрий Поляков преподнес две книги, на одной из которых (под названием "Россия в откате") сделал надпись "От неравнодушного автора с тревогой и надеждой". Прозаик Андрей Битов подарил книгу под названием "Битва", подписав ее: "От рядового командиру, за которого я буду стоять до конца". Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко пожелал имениннику "ощущений правильности" того, что он делает.

2010 год

В свой 58-й по счету день рождения премьер Владимир Путин находился в Санкт-Петербурге, где участвовал в совещании по реализации программ развития ведущих университетов страны, а также во встрече с представителями Ленинградской федерации профсоюзов.

2011 год

7 октября глава правительства Владимир Путин провел в Москве. В этот день он выступил на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

2012 год

В 2012 году президент РФ Владимир Путин отмечал свое 60-летие. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что "нынешний юбилей президент отметит в Санкт-Петербурге, в кругу родных и друзей, камерно". Рабочих встреч у Владимира Путина запланировано не было, поздравления он принимал по телефону.

2013 год

7 октября президент РФ находился на острове Бали, куда прибыл для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По словам Пескова, день рождения Владимира Путина был "рабочим". Перед началом пленарного заседания лидеры стран АТЭС поздравили российского президента. Хозяин встречи, президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно исполнил песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре. Премьер Японии Синдзо Абэ во время двусторонней встречи преподнес президенту России в подарок сакэ, а председатель КНР Си Цзиньпин - торт. "Я предложил китайским друзьям поднять по рюмке водки по поводу этого события. Они не отказались, мы так и сделали", - рассказал впоследствии Владимир Путин журналистам.

2014 год

Впервые за годы работы на высших государственных постах Владимир Путин взял выходной на свой день рождения и улетел в сибирскую тайгу, за "300-400 км от ближайшего жилья". Об этом сообщил Песков. Сам президент, выступая 9 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, сказал: "У меня позавчера был день ходьбы, по горам проходил почти девять километров".

2015 год

7 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсудил военную операцию в Сирии. Вечером глава государства принял участие в матче Ночной хоккейной лиги, в котором забросил семь шайб, внеся значительный вклад в победу своей команды "Звезды НХЛ" над "Сборной НХЛ" со счетом 15:10. В команде президента РФ играли Сергей Шойгу, а также известные в прошлом хоккеисты Павел Буре, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев. Гала-матч, главным арбитром на котором выступил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, прошел на ледовой арене "Шайба" в Сочи. По завершении игры президент Федерации хоккея Владислав Третьяк поздравил Владимира Путина с днем рождения и вручил медаль "За верность и любовь к хоккею".

2016 год

Глава государства не проводил каких-либо публичных мероприятий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел праздник в кругу родных, близких и друзей.

2017 год

В день своего 65-летия Владимир Путин участвовал в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также провел ряд телефонных переговоров с лидерами зарубежных государств. Также, по данным СМИ, в Сочи состоялась частная встреча российского президента с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

2018 год

7 октября Владимир Путин отметил свой день рождения, по словам Пескова, в кругу родных и близких. Президент принял по телефону поздравления от глав государств и международных организаций. Кроме того, Владимир Путин посмотрел запись боя российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC в Лас-Вегасе. После победы Нурмагомедова президент позвонил и поздравил его с защитой титула чемпиона в легком весе. Позднее, 9 октября, на встрече Владимира Путина с коллективом ставропольского сельхозпредприятия "Рассвет" президент получил в подарок на свой день рождения яблоки и саженцы яблонь.

2019 год

Песков сообщил, что Владимир Путин отметил свой 67-й день рождения на природе в кругу родных и близких. Утром 7 октября главу российского государства поздравили по телефону лидеры ряда стран СНГ, а также президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Накануне Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу посетил Туву, где побывал в сибирской тайге и поднимался в горы.

2020 год

В свой 68-й день рождения Владимир Путин провел в первой половине дня более десятка международных телефонных разговоров, в том числе приняв поздравления от глав иностранных государств, а также занимался текущими вопросами внутрироссийской политики. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оставшееся время глава российского государства планировал провести традиционно с друзьями, родными и близкими.