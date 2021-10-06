Хронология уголовных дел в отношении сотрудников колоний ФСИН за насилие над заключенными

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 октября 2021 года Следственное управление СК РФ по Саратовской области возбудило четыре уголовных дела по фактам применения насилия к осужденным в межобластной туберкулезной больнице №1 Управления ФСИН РФ по Саратовской области. Ранее было возбуждено еще три уголовных дела. Разбирательство началось после того, как 5 октября 2021 года интернет-портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над человеком, который, по сведениям издания, находился в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. На следующий день были опубликованы еще несколько аналогичных видео.

ТАСС рассказывает о громких уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников исправительных колоний за насилие над заключенными.

Дело старшего оперуполномоченного колонии №18 ЯНАО Юрия Сандрыкина

13 августа 2014 года суд Ямало-Ненецкого автономного округа (Салехард) вынес приговор старшему оперуполномоченному исправительной колонии №18 для пожизненно осужденных (известна как "Полярная сова", расположена в поселке Харп ЯНАО) подполковнику Юрию Сандрыкину, а также заключенному этого пенитенциарного учреждения Вадиму Журавлеву. Сандрыкин был осужден за превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозами его применения, а также пособничество в этом (ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ) и получил три года и шесть месяцев в колонии общего режима с запретом занимать должности в правоохранительных органах сроком на 1,5 года. Журавлев, отбывавший пожизненное заключение за убийства, был дополнительно осужден на четыре года лишения свободы.

Следствием было установлено, что подполковник Сандрыкин за восемь месяцев 2010 года с помощью угроз и насилия получил от осужденных около 200 недостоверных явок с повинной. Подполковник договорился с осужденным Вадимом Журавлевым, что тот будет оказывать психологическое и физическое давление на сокамерников. Явки с повинной были получены по громким делам об убийствах журналистов Анны Политковской и Пола Хлебникова, а также президента Чечни Ахмата Кадырова и губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Таким образом Сандрыкин, который в 2010 году достиг предельного возраста службы, стремился показать высокие результаты работы и добиться перезаключения с ним ведомственного контракта.

Дело сотрудников исправительной колонии №46 в Свердловской области

23 марта 2017 года Невьянский городской суд признал бывшего начальника исправительной колонии №46 Невьянска (Свердловская область) и трех его подчиненных виновными в гибели осужденного, после которой другие заключенные объявили массовую голодовку. Как установило следствие, в начале июля 2015 года трое сотрудников, а также начальник колонии избили осужденного, а затем на двое суток оставили его пристегнутым наручниками к решетке у входа в камеру. В результате заключенный скончался. 5 июля более 400 человек, отбывающих наказание в колонии, объявили голодовку, потребовав расследования случившегося и отстранения руководства исправительного учреждения. Все их требования были удовлетворены.

В ходе расследования также было установлено, что в ноябре 2012 года руководитель колонии незаконно подписал приказ о назначении своего водителя на должность младшего инспектора отдела охраны. Водитель получал зарплату, но трудовые обязанности не исполнял, занимаясь уходом за личным автомобилем начальника. Таким образом региональному ГУФСИН был причинен ущерб в 124 тыс. рубktq. Фигуранты дела были признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"), ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"), ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная с использованием служебного положения").

Бывший начальник ИК-46 подполковник Илья Чикин получил 13 лет и шесть месяцев лишения свободы, его заместитель подполковник Алексей Николаев и начальник отдела безопасности старший лейтенант Евгений Панов приговорены к 13 годам. Младший инспектор группы надзора отдела безопасности старший сержант Дмитрий Усов получил семь лет и шесть месяцев лишения свободы. Все осужденные были лишены званий и приговорены к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Кроме того, они на три года были лишены права занимать должности в правоохранительных органах.

Дело сотрудников Белореченской воспитательной колонии

12 мая 2017 года городской суд Белореченска (Краснодарский край) вынес приговор десяти сотрудникам местной воспитательной колонии для несовершеннолетних по уголовному делу о жестоком избиении заключенных, один из которых погиб. Как установило следствие, 25 ноября 2015 года по решению и.о. начальника колонии Владислава Иванова было организовано избиение новоприбывших осужденных, сопровождавшееся унижениями и издевательствами. В результате погиб 16-летний гражданин Украины Виталий Поп, еще шесть несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Суд признал фигурантов дела виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Владислава Иванова приговорили к пяти годам лишения свободы (позднее срок был снижен до четырех лет и 10 месяцев), Арсена Шамхалова и Андрея Криволапова, которые непосредственно избивали погибшего подростка, - к 11 годам (позднее срок снижен до 10 лет и 10 месяцев). Остальные сотрудники колонии получили от 2,5 лет до четырех лет заключения в зависимости от тяжести содеянного (позднее четырем из них сроки заключения были сокращены на несколько месяцев).

Все они были лишены права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Кроме того, в результате проверки, проведенной в белореченской колонии, были уволены 17 сотрудников учреждения. Белореченский райсуд удовлетворил требования потерпевших и родственников погибшего о взыскании с Минфина РФ компенсации морального вреда на 4,5 млн рублей. В августе 2020 года эта сумма была взыскана в пользу государства с осужденных сотрудников колонии.

Дело сотрудников исправительной колонии №1 в Калмыкии

12 июля 2017 года Элистинский городской суд вынес приговор семерым сотрудникам местной колонии №1 и Управления ФСИН по Республике Калмыкия по делу об избиении заключенных в 2012 и 2015 годах, а также смерти одного из них - Дмитрия Батырева - от побоев. Убийство стало причиной голодовки 400 человек в ИК-1. В зависимости от роли каждого из бывших сотрудников колонии их осудили за превышение должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ), а также причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Дежурный помощник начальника колонии Казбек Исраилов и оперуполномоченный Церен Насунов получили по 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сотрудник отдела безопасности ИК-1 Александр Шуваев - семь лет строгого режима. Остальные фигуранты дела - четыре человека, включая бывшего замглавы отдела специального назначения республиканского УФСИН Евгения Молозаева и бывшего замначальника ИК-1 Баатра Дорджиева, - были приговорены к срокам заключения от одного года до трех лет. Позднее срок лишения свободы Дорджиева был сокращен с трех лет до двух лет и девяти месяцев.

Дело сотрудников исправительной колонии №2 в Челябинской области

15 ноября 2018 года Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор четырем бывшим сотрудникам ИК №2 УФСИН по Челябинской области за избиение заключенных, один из которых умер от пыток. В ходе следствия было установлено, что 21 декабря 2015 года трое оперативников колонии избили заключенного Андрея Черникова. Затем двое оперативников ИК-2 избили, заковали в наручники и оставили привязанным к решетке окна штрафного изолятора заключенного Султана Исраилова. Вскоре он умер от удушья. Другим заключенным и жене погибшего сообщили, что Исраилов покончил жизнь самоубийством. Однако через пять дней 500 осужденных ИК-2 организовали голодовку, потребовав проверки обстоятельств смерти заключенного. Фигуранты дела были осуждены по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий с применением насилия").

Экс-оперативник Александр Донцов был осужден на восемь лет лишения свободы, его коллеги Владимир Малинин и Виктор Подкорытов получили семь лет и три года и восемь месяцев соответственно. Бывший заместитель начальника оперативного отдела ИК-2 Виктор Завиялов был приговорен к трем годам заключения. Всем им было определено отбывать наказание в колонии общего режима. Сотрудники ИК-2 также были лишены званий и права занимать должности в органах ФСИН, МВД и госвласти на сроки от 2,5 до трех лет. Еще один фигурант уголовного дела, сотрудник колонии Владимир Зорин, во время следствия совершил самоубийство. По итогам служебной проверки начальника ГУФСИН по Челябинской области привлекли к дисциплинарной ответственности, а начальника ИК-2 отстранили от занимаемой должности. 10 ноября 2020 года Ленинский райсуд Грозного по иску родителей Султана Исраилова взыскал с ФСИН России 2 млн рублей компенсации за моральный ущерб.

Дело сотрудников исправительной колонии №33 в Хакасии

3 июня 2020 года городской суд Абакана (Хакасия) вынес приговор бывшим сотрудникам исправительной колонии №33, которые 10 ноября 2017 года до смерти избили новоприбывшего заключенного. После жестокого избиения и пыток током потерпевший попал в больницу, где через девять дней скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга. Фигуранты дела были осуждены за превышение должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Сотрудники исправительного учреждения Владимир Лащенов, Игорь Емельянов и Алексей Бажин получили от 10 до 12 лет колонии строгого режима. Они также были лишены права занимать должности в органах ФСИН сроком на два года. Соучастником преступления был признан и один из заключенных ИК №33. С учетом имеющейся судимости суд приговорил его к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии особого режима.

Дело сотрудников ярославской колонии №1

19 ноября 2020 года Заволжский районный суд Ярославля приговорил 11 фигурантов дела о пытках заключенного в местной исправительной колонии №1 к лишению свободы от трех лет до четырех лет и трех месяцев в зависимости от тяжести содеянного. Шесть фигурантов дела были освобождены в зале суда, так как им был зачтен срок нахождения в СИЗО. Бывшие врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов были оправданы. Уголовное разбирательство началось после того, как 20 июля 2018 года на сайте "Новой газеты" был опубликован видеоматериал, предоставленный фондом "Общественный вердикт" (признан в РФ иноагентом), о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года.

На кадрах сотрудники ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства. По делу проходили 15 сотрудников ИК-1, им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Разбирательство в отношении бывшего начальника по воспитательной части ИК-1 Ивана Калашникова, страдающего онкологическим заболеванием, суд приостановил до его выздоровления (Калашников умер в феврале 2021 года).

В январе 2020 года Заволжский райсуд Ярославля вынес первый приговор: четыре года колонии получил замначальника оперативного отделения Сергей Ефремов (в декабре 2020 года срок его заключения был сокращен на полгода). 23 февраля 2021 года "Новая газета" опубликовала новое видео избиения заключенных в ИК-1. В отношении нескольких сотрудников ИК-1 Управлением СК РФ по Ярославской области было возбуждено новое уголовное дело.