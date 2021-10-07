Биография лидера фракции "Единая Россия" Владимира Васильева

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября 2021 года руководителем фракции "Единая Россия" избран Владимир Васильев.

Владимир Абдуалиевич Васильев родился 11 августа 1949 года в Клину Московской области.

В 1972 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1978 году - Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина), в 1991 году - Академию МВД СССР (ныне Академия управления МВД России).

Кандидат юридических наук. В 2001 году защитил диссертацию на тему "Криминологическое исследование убийств и обеспечение безопасности жизни граждан".

В 1968-1970 годах проходил срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения Вооруженных сил СССР в Архангельской области.

С 1972 по 1983 год работал в отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности Бауманского районного управления внутренних дел Москвы, был следователем, инспектором и старшим инспектором, заместителем начальника отдела, начальником отдела.

В 1983-1987 годах занимал должности начальника отдела, заместителя начальника управления по борьбе с хищениями социалистической собственности Главного управления внутренних дел (ГУВД) Москвы.

В 1991-1992 годах служил главным инспектором инспекции службы организации управления Министерства внутренних дел (МВД) РСФСР/РФ.

С 1992 по 1993 год - главный инспектор главной инспекции штаба МВД РФ.

В 1993-1995 годах - заместитель начальника штаба МВД, начальник оперативного управления.

С 1995 по 1997 год - первый заместитель начальника ГУВД Москвы, начальник штаба ГУВД.

В 1997 году служил первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ.

26 апреля 1997 года был назначен первым заместителем министра внутренних дел РФ Анатолия Куликова, начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

С мая 1998 года по май 1999 года - первый заместитель министра внутренних дел РФ Сергея Степашина.

31 мая 1999 года был назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ Владимира Путина, в августе 1999 года стал заместителем нового главы Совбеза Сергея Иванова. Занимал пост до 28 марта 2001 года.

С 28 марта 2001 года - статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова. В октябре 2002 года руководил милицейским штабом, сформированным в связи с захватом террористами Театрального центра на Дубровке.

В 2003-2017 годах - депутат Государственной думы РФ IV-VII созывов от "Единой России".

7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной думы РФ IV созыва по Тверскому одномандатному избирательному округу №173 (Тверская область). Баллотировался от партии "Единая Россия", по итогам голосования получил 31,38% (второе место в округе заняла зампред комитета Госдумы по информационной политике Татьяна Астраханкина от КПРФ, 18,87%). В Думе вошел в состав фракции "Единая Россия". В январе 2004 года возглавил комитет по безопасности.

2 декабря 2007 года Владимир Васильев был избран депутатом Госдумы РФ V созыва по федеральному списку партии "Единая Россия" (второй номер в региональной группе №72, Тверская область). Вошел во фракцию "Единая Россия" и возглавил комитет по безопасности.

4 декабря 2011 года избран депутатом Госдумы VI созыва от "Единой России" (третий номер в региональной группе №70, Тверская область). Входил в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции. С марта по ноябрь 2012 года возглавлял комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы.

10 ноября 2012 года Владимир Васильев возглавил фракцию "Единая Россия". 13 ноября того же года стал заместителем председателя Госдумы VI созыва Сергея Нарышкина, сменив на посту Андрея Воробьева, который был назначен главой Московской области.

18 сентября 2016 года был избран депутатом Госдумы VII созыва по Заволжскому одномандатному округу №180 (Тверская область). Баллотировался от партии "Единая Россия", получил 53,03% голосов (второе место занял депутат регионального заксобрания Артем Гончаров от КПРФ, 14,35%). 24 сентября 2016 года Владимир Васильев был утвержден главой партийной фракции.

5 октября 2016 года стал заместителем председателя Госдумы Вячеслава Володина. Курировал вопросы взаимодействия палаты с Верховным судом РФ и Генпрокуратурой, а также работу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, отвечал за сотрудничество Госдумы с Парламентской ассамблеей НАТО. Депутатские полномочия сложил досрочно 11 октября 2017 года в связи с переходом на госслужбу.

Был председателем Тверского регионального отделения "Единой России" (с июня 2007 года по сентябрь 2010 года).

С 2017 по 2020 года Владимир Васильев возглавлял Республику Дагестан.

3 октября 2017 года он был назначен врио главы Дагестана в связи с досрочной отставкой Рамазана Абдулатипова, который руководил республикой с 2013 года.

17 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин внес в Народное собрание (парламент) Дагестана список претендентов на пост главы республики. Вместе с Владимиром Васильевым ("Единая Россия") в него вошли вице-спикеры парламента республики Камил Давдиев ("Справедливая Россия") и Махмуд Махмудов (КПРФ).

9 сентября 2018 года депутаты Национального собрания избрали Владимира Васильева главой Дагестана (за - 77 из 86 присутствующих на заседании парламентариев). В тот же день он официально вступил в должность.

5 октября 2020 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Васильева с поста главы республики, назначив врио руководителя Дагестана сенатора от Ставропольского края Сергея Меликова.

Владимир Васильев перешел на работу в Администрацию президента РФ, где с 5 октября 2020 года по 29 сентября 2021 года занимал должность советника главы государства.

С 2021 года - депутат Государственной думы РФ VIII созыва. Избран 19 сентября 2021 года от партии "Единая Россия" по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180 (Тверская область) с результатом 42,14% голосов (второе место в округе занял депутат заксобрания Тверской области Артем Гончаров от КПРФ, 19,9%).

Владимир Васильев входит в высший совет партии "Единая Россия", комиссию партии по этике.

Временно исполняющий обязанности замсекретаря генсовета партии (с 13 октября 2020 года), курирует деятельность общественных приемных и правозащитного центра "Единой России".

Сумма декларированного дохода за 2020 год - 5 млн 842 тыс. рублей, супруги - 581 тыс. рублей.

Имеет звание генерал-полковника милиции.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2019), III (2014) и IV степеней, Мужества, Почета, медалью П. А. Столыпина II степени (2014) и др. Имеет благодарность (2006) и Почетную грамоту (2010) президента РФ, а также Почетную грамоту (1999) и благодарность (2001) правительства РФ.

Заслуженный юрист РФ (2006).