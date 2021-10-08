Статистика отравлений суррогатным алкоголем в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 октября 2021 года Минздрав Оренбургской области сообщил, что число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем на территории региона выросло до 21, пострадали еще 28 человек. ЧП произошло в ночь на 7 октября. Полицейские и следователи обнаружили склад и пункт производства в городе Орск, откуда алкоголь попал к пострадавшим. В ходе обыска изъяли 1 279 бутылок со спиртосодержащей продукцией. Задержаны трое подозреваемых: 29-летний житель Орска, 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района.

Статистика

По данным Росстата, в течение 2020 года из-за случайных отравлений алкоголем в России умерли 10 206 человек - на 3 755 человек больше, чем в 2019 году. Одной из причин отравления алкоголем является употребление спиртосодержащих жидкостей, заведомо не предназначенных для питья. Зачастую в них вместо питьевого этилового спирта (этанол) содержится токсичный метиловый спирт (метанол). По запаху и вкусу он неотличим от этилового, но при этом является смертельно опасным ядом: для летального исхода достаточно выпить 80-150 мл. В поддельной алкогольной продукции также используют некачественный этиловый спирт или некачественный метанол. Употребление контрафактного алкоголя зачастую приводит к тяжелым отравлениям, потере зрения и даже смертям. Зачастую отравления происходят вследствие употребления и других веществ-заменителей алкоголя: одеколонов, муравьиного спирта, антифриза и т.д.

Крупнейшие случаи отравления суррогатным алкоголем в России

До ЧП в Оренбургской области были зафиксированы три случая массового отравления партиями суррогатов, которые приводили к смерти более чем 20 человек.

1 апреля 1994 года на железнодорожную станцию Сызрань (Самарская область) поступила для профилактического ремонта железнодорожная цистерна, снабженная маркировкой "Осторожно, яд". По документам она значилась как порожняя. Однако на станции, где ее должны были промыть перед ремонтом, рабочие обнаружили на дне около 300 л жидкости со спиртовым запахом. Решив, что это питьевой спирт, рабочие разлили жидкость по канистрам и банкам, унесли домой и распили. В результате погибли 20 человек и еще 44 человека пострадали.

В период с 26 октября по 14 ноября 2005 года в результате употребления спиртных напитков кустарного производства, содержавших метиловый спирт, умерли 34 жителя Магадана. Большинство погибших были безработными в возрасте от 45 до 60 лет. По данным следствия, производством, хранением и сбытом ядовитой продукции, занимались шесть жителей города, которые использовали для изготовления суррогата техническую жидкость "Метелица". Продукция затем продавалась или обменивалась на сдаваемый металлолом и стеклопосуду.

19 декабря 2016 года в Иркутске от отравления спиртосодержащим средством для принятия ванн "Боярышник" умерли 76 человек. Всего от отравления пострадали 123 человека. Отравление стало самым крупным из ЧП такого рода по числу жертв в истории современной России. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть потребителей"). В период с февраля 2018 по январь 2020 года виновными в распространении суррогата были признаны пять человек - владелец торгового павильона, продавец и еще три жителя Иркутска. Они были приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 3 лет в колонии. В августе 2020 года Ленинский районный суд Иркутска признал виновными в производстве и сбыте фальсифицированного "Боярышника" еще семь человек. Было установлено, что с ноября по декабрь 2016 года они приобрели около 160 литров метилового спирта, изготовили из него кустарным способом "Боярышник" и сбывали его в Иркутске. Осужденным было назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 до 10 лет в колонии общего режима.

Крупнейший случай отравления суррогатным алкоголем в мире

До событий в Иркутске самый крупный по числу жертву зафиксированный случай отравления суррогатным алкоголем произошел в 9-10 сентября 2001 года в Пярну (Эстония). Незадолго до трагедии рабочие местного комбината Baltfet похитили с предприятия 20 канистр с метиловым спиртом и разлили их содержимое в водочные бутылки с этикетками дорогих марок. В результате отравления погибли 68 человек, 43 человека стали инвалидами. Осуждены 19 человек.