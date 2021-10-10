Хронология катастроф самолетов L-410 в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 октября 2021 года самолет Let L-410 Turbolet (регистрационный номер RF-94591), принадлежавший ДОСААФ, потерпел крушение сразу после взлета в километре от аэродрома в Мензелинском районе Республики Татарстан. Всего на борту находились 23 человека, 21 один из них - это парашютисты, члены местного аэроклуба. По предварительным данным, погибли 16 человек, в том числе оба члена экипажа. К падению самолета могло привести превышение числа пассажиров, также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа.

ТАСС составил хронологию катастроф самолетов Let L-410 Turbolet в России. Всего с конца 1991 года на территории РФ произошло не менее девяти крушений воздушных судов этого типа (с учетом ЧП 10 октября 2021 года).

4 апреля 1992 года самолет L-410UVP регистрационный номер RA-67130) авиакомпании "Камчатавиа", следовавший из Петропавловска- Камчатского в Байково (Сахалинская область), потерпел крушение в районе аэропорта назначения. На борту находились 12 человек - два летчика и десять пассажиров. Экипаж нарушил схему захода на посадку, самолет столкнулся с землей в 5 км от взлетно-посадочной полосы. Оторвавшийся винт разрубил фюзеляж позади кабины пилотов, погиб один из пассажиров, еще два человека получили ранения. Силовые элементы самолета были значительно повреждены.

26 августа 1993 года в Якутии L-410UVP-E (регистрационный номер RA-67656) авиакомпании "Саха-Авиа", следовавший по маршруту Кутана - Чагда - Алдан, потерпел крушение при посадке в последнем пункте маршрута. На борту находились 24 человека - двое летчиков и 22 пассажира, все они погибли. Расследовавшая катастрофу комиссия установила, что воздушное судно было сильно перегружено. Его посадочный вес превышал максимальный допустимый на 550 кг. Когда экипаж начал выпускать закрылки, это изменило балансировку. В результате самолет перешел в режим сваливания и столкнулся с землей. Виновными в ЧП были признаны пилоты, которые приняли решение выполнять полет, несмотря на значительные превышения взлетной и посадочной масс, а также при завышенной задней центровке самолета.

20 января 1995 года самолет L-410UVP (регистрационный номер RA-67120) Абаканского авиапредприятия, следовавший рейсом 107 по маршруту Красноярск - Абакан, потерпел крушение при взлете в красноярском аэропорту Емельяново. Самолет не смог набрать высоту, столкнулся с деревьями и разрушился в 930 м от взлетно-посадочной полосы. На борту были 19 человек - два летчика и 17 пассажиров. Погибли оба члена экипажа и один пассажир, 13 человек получили ранения. Причиной катастрофы стала перегруженность воздушного судна, отказ правого двигателя и ошибочные действия экипажа в процессе взлета с одним работающим двигателем. Превышение максимально допустимой взлетной массы самолета на 278 кг произошло из-за того, что персонал аэропорта Емельяново и экипаж разместили в салоне четырех пассажиров с багажом, которые не имели билетов на рейс.

1 марта 2003 года частный самолет L-410UVP (регистрационные номера RA-67418, FLA RF-01032), выполнявший полеты по десантированию спортсменов- парашютистов, потерпел крушение в районе спортивного аэродрома Борки в Кимрском районе Тверской обл. На борту находились двое членов экипажа и 23 парашютиста (при том что максимальное допустимое количество парашютистов в таком варианте компоновки салона - 12). Допустимый взлетный вес был превышен на 618 кг. Когда в ходе полета парашютисты направились к выходу в хвостовой части самолета, нарушилась центровка, машина перешла в режим сваливания и из-за возникших нерасчетных перегрузок развалилась в воздухе. Погибли 11 человек - оба члена экипажа и девять спортсменов. 14 человек смогли покинуть самолет и самостоятельно приземлиться на парашютах, при этом четверо получили переломы.

22 июля 2012 года самолет L-410UVP (регистрационный номер RF-00138) ДОСААФ России потерпел крушение на спортивном аэродроме Большое Грызлово (Серпуховский район Московской области). Воздушное судно выполняло посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу после десантирования группы парашютистов. У самолета подломились передняя и левая опоры шасси, в результате чего значительные повреждения получили кабина пилотов и нижняя часть фюзеляжа. На борту находились только двое членов экипажа, оба были госпитализированы в тяжелом состоянии. Командир воздушного судна от полученных травм скончался 24 июля 2012 года, второй пилот умер в больнице спустя полтора месяца.

15 ноября 2017 года пассажирский самолет L-410UVP-E20 (регистрационный номер RA-67047) "Хабаровских авиалиний", следовавший по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - поселок Нелькан (Аяно-Майский район Хабаровского края), разбился в 2 км от пункта назначения. На борту находились семь человек - два пилота и пять пассажиров. В результате крушения шесть человек погибли, в тяжелом состоянии был госпитализирован пассажир-ребенок. Согласно опубликованному Межгосударственным авиационным комитетом отчету о расследовании катастрофы, при заходе воздушного судна на посадку возникли неполадки в правом двигателе, из-за чего самолет перевернулся в воздухе на 180 градусов. Попытки экипажа парировать кренение к успеху не привели, и машина упала на землю.

19 июня 2021 года L-410 (регистрационный номер RF-94603) ДОСААФ России потерпел крушение в районе аэродрома Танай (Кемерово). Воздушное судно выполняло тренировочный полет с 17 спортсменами-парашютистами, также на борту были два члена экипажа. На месте погибли четыре человека - оба пилота и два спортсмена-инструктора. Пострадали 15 человек, из них четверо получили тяжелые ранения. Позднее один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм, общее число жертв катастрофы составило пять человек.

12 сентября 2021 года самолет L-410 (регистрационный номер RA-67042) российской авиакомпании "Аэросервис", следовавший рейсом из Иркутска в село Казачинское (Иркутская область), потерпел крушение в 4 км от пункта назначения. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По уточненной информации, четыре человека погибли, 12 пострадали. Следственный комитет РФ рассматривает две основные версии крушения - отказ техники и ошибку пилотирования.