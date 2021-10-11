{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Биография нового канцлера Австрии Александера Шалленберга

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен 11 октября привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера после ухода с этого поста Себастьяна Курца
Канцлер Австрии Александер Шалленберг EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Канцлер Австрии Александер Шалленберг
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября президент Австрии Александер Ван дер Беллен назначил канцлером Александера Шалленберга. На этом посту он сменил Себастьяна Курца, объявившего о своем уходе в связи с ведущимся против него антикоррупционным расследованием. 

Происхождение, образование

Александер Шалленберг родился 20 июня 1969 года в столице Швейцарии Берне (немецкоязычный кантон Берн). Его отец, Вольфганг Шалленберг, был австрийским дипломатом, в 1992-1996 годах он занимал пост генерального секретаря министерства иностранных дел Австрии. Семья сопровождала его в дипломатических миссиях в Индии, Испании и Франции.

В 1989-1994 годах Александер Шалленберг изучал право в Венском университете (Австрия) и Университете Париж II Пантеон-Ассас (юридический институт в структуре Сорбонны; Франция). В 1995 году окончил Колледж Европы (отделение в Брюгге; Бельгия), получив степень магистра по европейскому праву.

Политическая карьера, партийная и общественная деятельность

В 1997 году после окончания обучения поступил на дипломатическую службу Австрийской Республики, работал в Отделе по делам Европейского союза (ЕС) в министерстве иностранных дел (МИД). В 2000 году был направлен в Брюссель, где занимал должность юрисконсульта постоянного представительства Австрии при ЕС. После возвращения в Вену в декабре 2005 года Александер Шалленберг был пресс-секретарем министра иностранных дел Урсулы Плассник и ее преемника Михаэля Шпинделеггера. В 2013 году новый глава МИД Себастьян Курц назначил Шалленберга на пост руководителя Отдела стратегического внешнеполитического планирования. В 2016 году он возглавил Европейский отдел Министерства иностранных дел.

В июне 2019 года Александер Шалленберг стал министром иностранных дел в правительстве Бригитте Бирляйн. Эту должность он сохранил во втором кабинете Себастьяна Курца (январь 2020 года - октябрь 2021 года).

С 2020 года является членом Австрийской народной партии - одной из основных партий страны. С того же года входит в состав Попечительского совета Национального фонда для жертв национал-социализма.

Награды, личные сведения

Имеет ряд зарубежных наград, среди которых Орден Заслуг Княжества Лихтенштейн (2019), титул рыцаря Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2020).

Разведен. Четверо детей.

Теги
АвстрияВан дер Беллен, Александер
Нобелевская премия
Кому и за что вручали премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Нобеля
Эта награда присуждается с 1969 года
Кому и за что вручали премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Нобеля
Читать полностью