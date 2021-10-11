Биография нового канцлера Австрии Александера Шалленберга

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября президент Австрии Александер Ван дер Беллен назначил канцлером Александера Шалленберга. На этом посту он сменил Себастьяна Курца, объявившего о своем уходе в связи с ведущимся против него антикоррупционным расследованием.

Происхождение, образование

Александер Шалленберг родился 20 июня 1969 года в столице Швейцарии Берне (немецкоязычный кантон Берн). Его отец, Вольфганг Шалленберг, был австрийским дипломатом, в 1992-1996 годах он занимал пост генерального секретаря министерства иностранных дел Австрии. Семья сопровождала его в дипломатических миссиях в Индии, Испании и Франции.

В 1989-1994 годах Александер Шалленберг изучал право в Венском университете (Австрия) и Университете Париж II Пантеон-Ассас (юридический институт в структуре Сорбонны; Франция). В 1995 году окончил Колледж Европы (отделение в Брюгге; Бельгия), получив степень магистра по европейскому праву.

Политическая карьера, партийная и общественная деятельность

В 1997 году после окончания обучения поступил на дипломатическую службу Австрийской Республики, работал в Отделе по делам Европейского союза (ЕС) в министерстве иностранных дел (МИД). В 2000 году был направлен в Брюссель, где занимал должность юрисконсульта постоянного представительства Австрии при ЕС. После возвращения в Вену в декабре 2005 года Александер Шалленберг был пресс-секретарем министра иностранных дел Урсулы Плассник и ее преемника Михаэля Шпинделеггера. В 2013 году новый глава МИД Себастьян Курц назначил Шалленберга на пост руководителя Отдела стратегического внешнеполитического планирования. В 2016 году он возглавил Европейский отдел Министерства иностранных дел.

В июне 2019 года Александер Шалленберг стал министром иностранных дел в правительстве Бригитте Бирляйн. Эту должность он сохранил во втором кабинете Себастьяна Курца (январь 2020 года - октябрь 2021 года).

С 2020 года является членом Австрийской народной партии - одной из основных партий страны. С того же года входит в состав Попечительского совета Национального фонда для жертв национал-социализма.

Награды, личные сведения

Имеет ряд зарубежных наград, среди которых Орден Заслуг Княжества Лихтенштейн (2019), титул рыцаря Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2020).

Разведен. Четверо детей.