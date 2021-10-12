Биография полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности.

Анатолий Анатольевич Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области.

В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства (ныне Байкальский государственный университет) по специальности "экономика труда", в 1990 году - Высшие курсы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

С 1990 года служил на различных должностях в Управлении КГБ СССР (затем Министерства безопасности, Федеральной службы контрразведки, Федеральной службы безопасности России) по Иркутской области.

С 2010 года - первый заместитель начальника Управления ФСБ России по Республике Карелия.

С 6 сентября 2011 года по 8 декабря 2016 года - начальник УФСБ по Республике Карелия. В декабре 2011 года имел звание генерал-майора.

С 6 декабря 2016 года по 22 июня 2018 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина.

13 июня 2018 года перешел на работу в Администрацию президента РФ, где стал помощником главы государства Владимира Путина.

Председатель Совета при президенте РФ по делам казачества (с февраля 2019 года).

Член Совета при президенте РФ по противодействию коррупции (с июня 2018 года).

Сумма декларированного дохода за 2020 год составила 13 млн 196 тыс. рублей, супруги - 7 млн 134 тыс. рублей.

Награжден медалью "За отличие в воинской службе" II степени, а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.