Биография помощника президента России Дмитрия Миронова

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил своим помощником Дмитрия Миронова, который с 2016 года занимал пост губернатора Ярославской области.

Дмитрий Юрьевич Миронов родился 13 октября 1968 года в Хабаровске.

В 1990 году окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР (ныне Военный институт, общевойсковой, Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации").

С 1990 по 2013 год проходил службу на различных должностях в Комитете государственной безопасности СССР и органах государственной охраны РФ.

В 2013 году перешел на службу в МВД России, был помощником министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

18 февраля 2014 года был назначен первым заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД России Виктора Голованова.

С 12 мая 2014 года по 23 декабря 2015 года возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Сменил на этом посту Дениса Сугробова, арестованного по обвинению в создании преступного сообщества и должностных злоупотреблениях.

С 23 декабря 2015 года по 28 июля 2016 года - заместитель министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

С 2016 года возглавлял Ярославскую область.

28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области, приняв отставку бывшего главы области Сергея Ястребова.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года Дмитрий Миронов одержал победу на выборах губернатора Ярославской области. За него проголосовали 79,32% голосов избирателей (баллотировался от "Единой России"). Второе место на выборах занял депутат областной думы от КПРФ Михаил Парамонов (8,61%). 19 сентября того же года Дмитрий Миронов официально вступил в должность.

Сумма декларированного дохода за 2020 года составила 2 млн 498 тыс. рублей, супруги - 4 млн 138 тыс. рублей.

Генерал-лейтенант полиции (2016).

Награжден орденами Почета (2018), "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами.