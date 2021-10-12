Кто возглавлял Сибирский федеральный округ

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе (СФО), освободив его от занимаемой должности.

С момента создания Сибирского федерального округа его возглавляли пять человек. Дольше всех пост полпреда занимал Анатолий Квашнин (6 лет, или 2 тыс. 191 день), меньше всех - Николай Рогожкин (2 года и 2 месяца, или 808 дней). ТАСС подготовил справочный материал о полномочных представителях президента в СФО.

О Сибирском федеральном округе

Сибирский федеральный округ был образован 13 мая 2000 года в составе 16 субъектов РФ. К 2008 году, после слияния нескольких регионов, число субъектов Федерации, входящих в него, сократилось до 12. 3 ноября 2018 года из СФО в состав Дальневосточного федерального округа были переданы Республика Бурятия и Забайкальский край.

В настоящее время в СФО входят десять регионов: Республика Алтай, Республика Тыва и Республика Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.

Леонид Драчевский (2000-2004)

Родился в 1942 году, уроженец Казахстана, выпускник Государственного центрального института физической культуры (1982, Москва), Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева (1996), слушатель курсов усовершенствования руководящих дипломатических кадров при Дипломатической академии МИД России (1993). В 1960-1970-е годы профессионально занимался спортом, был главным тренером сборных команд СССР по академической гребле, работал в Спорткомитете СССР. В 1980-е - начале 1990-х годов был заместителем председателя Госкомитета РСФСР по физической культуре и спорту, первым заместителем председателя Госкомитета СССР по физической культуре и спорту. В 1992 году перешел в систему МИД, работал в генконсульстве РФ в Барселоне (Испания), в центральном аппарате министерства, был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Польша (1996-1998), заместителем главы МИД РФ (1998-1999). В 1999-2000 годах - министр РФ по делам СНГ. 18 мая 2000 года указом президента РФ Леонид Драчевский был назначен первым полномочным представителем главы государства в Сибирском федеральном округе. Занимал пост до 9 сентября 2004 года. После ухода с госслужбы был заместителем председателя правления РАО "ЕЭС России", исполнительным директором ООО "Группа "Онэксим". С 2010 года - исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

Анатолий Квашнин (2004-2010)

Родился в 1946 году в Уфе (Башкирия), окончил Курганский машиностроительный институт (1969), Военную академию бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского (1976), Военную академию Генерального штаба ВС СССР (1989). Кандидат социологических наук (1997), доктор военных наук (2004). Генерал армии (1997), Герой РФ (1999). С 1969 года находился на военной службе, прошел все ступени армейской службы от заместителя командира танковой роты до начальника Генштаба. Служил в Туркестанском и Среднеазиатском военных округах, в Чехословакии и др. В 1992 году - командующий 7-й Краснознаменной танковой армией Вооруженных сил Белоруссии, в 1992-1995 годах - заместитель, первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ. С 1994 по 1995 год командовал Объединенной группировкой российских войск в Чеченской республике, был командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. С 1997 года занимал должность начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны РФ. В 2004 году уволен в запас, с 2011 года - в отставке. 9 сентября 2004 года Анатолий Квашнин был назначен полпредом президента РФ в СФО. Возглавлял полпредство до 9 сентября 2010 года. Входил в состав Совета безопасности РФ (2000-2010). После ухода с госслужбы был председателем наблюдательного совета Ассоциации малой и региональной авиации "Авиасоюз".

Виктор Толоконский (2010-2014)

Родился в 1953 году в Новосибирске. Окончил Новосибирский институт народного хозяйства (1974), аспирантуру Новосибирского государственного университета (1978). После окончания вуза занимался преподавательской деятельностью, в 1981 году перешел на работу в плановую комиссию Новосибирского облисполкома. В 1986 году был назначен первым заместителем начальника Главного планово-экономического управления области, в 1991 году занял должность заместителя председателя исполкома Новосибирского горсовета. В 1992-1993 годах - первый заместитель мэра Новосибирска, в 1993-2000 годах - мэр Новосибирска. В январе 2000 года избран губернатором Новосибирской области, находился на посту до 2010 года. Одновременно по должности входил в состав Совета Федерации РФ. С 9 сентября 2010 года по 12 мая 2014 года - полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе. В 2014-2017 годах возглавлял Красноярский край. После ухода с губернаторского поста был советником Высшей школы государственного управления Сибирского института управления, а также мэра Новосибирска Анатолия Локотя. В июле 2020 года назначен советником губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Николай Рогожкин (2014-2016)

Родился в 1952 году в Тамбовской области, выпускник Харьковского высшего танкового командного училища (1973), Военной академии бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского (1980), Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (1995). Кандидат педагогических наук (2004), профессор Академии военных наук РФ. Генерал армии (1997; с 2014 года - в отставке). В 1970-1990-х годах проходил военную службу в Группе советских войск в Германии, Киевском и Туркестанском военных округах. Командовал танковым взводом, ротой, батальоном, полком, мотострелковой дивизией. С 1995 года преподавал в Военной академии Генштаба ВС РФ. В 1996-2000 годах - в Сухопутных войсках ВС РФ, был заместителем начальника Главного штаба и Главного управления. С 2000 года занимал руководящие должности во внутренних войсках МВД России. В 2004-2014 годах - главнокомандующий внутренними войсками, заместитель (с 2009 года), первый заместитель (с 2013 года) министра внутренних дел РФ. 12 мая 2014 года указом президента РФ назначен полномочным представителем главы государства в СФО. Занимал пост до 28 июля 2016 года. Одновременно был членом Совета безопасности РФ. После ухода с госслужбы работал помощником полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе на общественных началах. В настоящее время входит в состав единого попечительского совета Центрального спортивного клуба финансовых органов России и региональной общественной организации "Динамо" №33. С января 2020 года - председатель попечительского совета Мичуринского государственного аграрного университета.

Сергей Меняйло (2016-2021)

Родился в 1960 году, уроженец Северной Осетии. Окончил Каспийское высшее военно-морское Краснознаменное училище им. С. М. Кирова (1983), Военно-морскую академию им. адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова (1995), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2004). Вице-адмирал (2007). В 1980-х - начале 2000-х годов служил в Кольской флотилии разнородных сил Северного флота РФ, Каспийской флотилии ВМФ России. В 2004 году занял должность начальника штаба, в 2005 году - командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. С 2009 по 2011 год - заместитель командующего Черноморским флотом. В 2011 году уволен с военной службы в запас. В марте 2014 года, после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, возглавил предприятие "Крымские морские порты". В апреле 2014 года стал исполняющим обязанности губернатора Севастополя, в октябре того же года был избран главой города. 28 июля 2016 года указом главы государства был назначен полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе. В том же году вошел в состав Совета безопасности РФ. С 9 апреля 2021 года - врио главы Республики Северная Осетия - Алания.