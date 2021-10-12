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Биография врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева

Он был назначен на этот пост 12 октября 2021 года
Врио губернатора Ярославской области ]михаил Евраев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Врио губернатора Ярославской области ]михаил Евраев
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил врио губернатора Ярославской области бывшего замруководителя Федеральной антимонопольной службы Михаила Евраева. Дмитрий Миронов, который возглавлял регион с 2016 года, сложил полномочия досрочно в связи с назначением помощником главы государства.

Михаил Яковлевич Евраев родился 21 апреля 1971 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1993 году окончил факультет "Научная организация труда" Ленинградского финансово-экономического института (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет), в 1999 году - Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция".

До начала учебы в вузе работал токарем на Заводе им. М. И. Калинина в Ленинграде, в студенческие годы в составе стройотряда принимал участие в строительстве БАМа.

В 1991-2000 годах был экспертом, руководителем финансово-юридического управления, директором по экономике и финансам в различных организациях.

В 1999 году вступил в Общероссийскую политическую организацию "Объединение "Яблоко" (ныне партия). С 2001 года возглавлял Василеостровскую территориальную организацию "Яблока" в Санкт-Петербурге. В 2002 году был избран заместителем председателя петербургского отделения "Яблока" по экономической политике, входил в экспертный совет фракции объединения в Госдуме РФ III созыва.

В 2000 году участвовал в разработке программы кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга от партии "Яблоко" Игоря Артемьева.

В 2000-2004 годах работал в Фонде экономических и политических исследований "ЭПИЦентр", руководил направлением по разработке социально-экономических программ, участвовал в разработке и внедрении антикризисных программ в городах Артем (Приморский край), Томск (Томская область), Балтийск (Калининградская область).

С апреля 2004 года по январь 2007 года занимал должность начальника управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ.

С января 2007 года по октябрь 2012 года - начальник управления ФАС России по контролю за размещением государственного заказа.

С 11 октября по 24 декабря 2012 года - заместитель министра регионального развития РФ.

С 24 декабря 2012 года по 24 июля 2018 года - заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ (c 15 мая 2018 года - министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ). Курировал деятельность "Почты России", создание "Почта Банка", участвовал в разработке государственных информационных систем ЖКХ и "Независимый регистратор", занимался оптимизацией закупочной деятельности подведомственных предприятий и др.

С 27 ноября 2018 года по 12 февраля 2021 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (до ноября 2020 года ведомство возглавлял Игорь Артемьев, затем - Максим Шаскольский).

Действительный государственный советник РФ II класса (2017).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008). Имеет благодарность правительства РФ (2011).

Теги
РоссияЯрославская область
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