Биография Сергея Меликова

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 октября 2021 года депутаты Народного собрания Дагестана избрали главой республики Сергея Меликова, который с 2020 года возглавлял Дагестан в статусе временно исполняющего обязанности главы региона.

Сергей Алимович Меликов родился 12 сентября 1965 года в городе Орехово-Зуеве Московской области. Его отец - Алим Нур-Магамедович Меликов (1932-2012) - родом из Дагестана, по национальности лезгин. Служил во внутренних войсках МВД СССР, в частности проходил службу в Уфе (Башкирия), где ныне именем полковника Меликова названа одна из улиц города.

В 1986 году Сергей Меликов окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск им. Ф. Э. Дзержинского, в 1994 году - факультет пограничных и внутренних войск Военной академии им. М. В. Фрунзе, в 2011 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1986-1991 годах служил в управлении внутренних войск МВД СССР по Украине и Молдавии. Проходил службу во Львове и Одессе в конвойных войсках.

В 1994 году был переведен в Северо-Кавказский округ внутренних войск МВД России. Занимал должности старшего помощника начальника штаба полка, командира батальона дивизии оперативного назначения (1994-1995), старшего офицера отделения войсковой разведки отдела разведки штаба (1995-1996), начальника штаба - заместителя командира полка оперативного назначения дивизии оперативного назначения (1996-1997). Участвовал в боевых действиях в ходе первой чеченской кампании (1994-1996).

С 1997 года был командиром 2-го полка Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН, известна как дивизия Дзержинского).

С марта 2001 года - заместитель командира ОДОН, с июня 2002 года по апрель 2008 года - командир дивизии.

С апреля 2008 года - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск МВД РФ.

В сентябре 2011 года назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ - первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России.

8 мая 2014 года Сергей Меликов был назначен первым заместителем начальника главного штаба внутренних войск МВД РФ (начальник главного штаба - Сергей Бунин).

Спустя несколько дней, 12 мая 2014 года, указом главы государства Владимира Путина, Сергей Меликов был назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе (сменил Александра Хлопонина). Возглавлял округ до 28 июля 2016 года.

С 12 мая 2014 года по 12 августа 2016 года входил в состав Совета безопасности РФ.

С 28 июля 2016 года по 30 сентября 2019 года - первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова.

С сентября 2019 года по октябрь 2020 года - член Совета Федерации РФ - представитель от органа исполнительной власти Ставропольского края. Был наделен полномочиями сенатора 27 сентября 2019 года указом губернатора края Владимира Владимирова. 7 октября 2020 года полномочия Сергея Меликова в Совфеде были прекращены досрочно в связи с назначением на должность врио главы Дагестана.

5 октября 2020 года указом президента РФ Владимира Путина назначен врио главы Республики Дагестан. Сменил на посту руководителя республики Владимира Васильева, который занял пост советника президента РФ.

Входит в попечительский совет Фонда содействия развитию спорта и медицины им. Героя России генерал-полковника А. А. Романова.

С июня 2021 года - секретарь дагестанского регионального отделения партии "Единая Россия".

Сумма декларированного дохода за 2020 год составила 4 млн 912 тыс. рублей, супруги - 793 тыс. рублей.

Генерал-полковник (2016).

Действительный государственный советник РФ I класса (2014).

Награжден орденами "За военные заслуги" (1999), Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами (2014), Александра Невского (2015), Мужества (2018). Имеет право ношения крапового берета (с 1996 года).