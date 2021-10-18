Биография бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 октября 2021 года на 85-м году жизни умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл.

Происхождение, образование

Колин Пауэлл (полное имя - Колин Лютер Пауэлл) родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке в семье иммигрантов с Ямайки. Афроамериканец. В 1954 году поступил в Городской колледж Нью-Йорка, окончил его в 1958 году со степенью бакалавра по геологии. В колледже Пауэлл принял решение стать военным, после окончания курсов и дополнительной подготовки на базе Форт Беннинг (штат Алабама) в звании второго лейтенанта был направлен в пехотный полк, расквартированный в ФРГ, в качестве командира взвода.

Военная карьера

В 1962-1963 годах в звании капитана был военным советником в Южном Вьетнаме. После ранения вернулся на лечение в США. В 1966 году получил звание майора. В 1968 гожду был снова отправлен во Вьетнам. Во время службы был награжден медалью за спасение пассажиров подбитого вертолета. В сентябре 1969 года вернулся в США в звании подполковника.

В 1971 году он получил степень магистра делового управления в Университете Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия). В том же году стал сотрудником аппарата помощника заместителя начальника штаба сухопутных войск. В 1975-1976 годах учился в Национальном военном колледже в Вашингтоне, по окончанию которого был определен на военную службу в Южной Корее, где был командиром во 2-й десантно-штурмовой бригаде 101-й воздушно-десантной дивизии. В 1979 году стал самым молодым бригадным генералом в истории США.

В 1981 году был назначен заместителем командующего 4-й механизированной пехотной дивизии на базе Форт Карсон в штате Колорадо.

Работа в Пентагоне и Белом доме

С начала 1980-х - на различных должностях в Пентагоне. В 1983 году в звании генерал-майора стал главным помощником министра обороны США Каспара Уайнбергера. В 1986 году был повышен до звания генерал-лейтенанта и назначен командующим 5-м армейским корпусом, расквартированным в ФРГ. В том же году был назначен заместителем директора Совета национальной безопасности, в 1987 году - заместителем помощника президента США по национальной безопасности. В ноябре 1987 года президент Рональд Рейган предложил ему пост помощника по национальной безопасности.

После окончания президентского срока Рейгана (январь 1989 года) Пауэлл вернулся на военную службу в штат Джорджия - с апреля по август 1989 года в звании четырехзвездного генерала был главой Командования сухопутных войск США. Пришедший в Белый дом президент Джордж Буш - старший выдвинул его на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов, Пауэлл стал первым афроамериканцем на этом посту. Он руководил рядом военных операцией, в том числе вторжением в Панаму в 1989 году и операцией "Буря в Пустыне" в Ираке и Кувейте в 1991 году. За иракскую кампанию Пауэлла на родине называли национальным героем, хотя сам он тогда выступал против военного вмешательства. При Пауэлле получила очертание новая американская военная доктрина: участие в конфликте только в условиях подавляющего превосходства и при условии неудачи всех попыток урегулирования конфликта дипломатическими методами. Пауэлл также отмечал, что для любой военной операции требуется, чтобы ее цели были поддержаны населением США. Он покинул пост в сентябре 1993 года.

Несмотря на общенациональную популярность, Пауэлл отказался от участия в президентских выборах 1996 года. Заявлял о поддержке Республиканской партии США (занимал умеренную центристскую позицию).

В 1997 году основал консорциум America's Promise, целью которого поставил улучшение жизни молодых людей, помощь в трудоустройстве и получении образования.

Государственный секретарь

На президентских выборах 2000 года Пауэлл поддерживал сначала республиканского кандидата Джона Маккейна, затем Джорджа Буша - младшего. После победы Буша Пауэлл был назначен госсекретарем США, став первым чернокожим, занявшим этот пост. Одним из главных его достижений стала организация международной коалиции по борьбе с терроризмом после событий 11 сентября 2001 года.

Пауэлл выступал против вооруженного вторжения в Ирак и смещения Саддама Хуссейна, в отличие от вице-президента Дика Чейни и министра обороны Дональда Рамсфелда он высказывался за проведение расследования с участием международных наблюдателей, однако затем изменил свою позицию. В 2002 году он выступал с заявлениями о том, что Ирак разрабатывает оружие массового поражения. 5 февраля 2003 года на заседании СБ ООН в качестве доказательства наличия в Ираке оружия массового поражения продемонстрировал пробирку с белым порошком, в которой якобы находились образцы химоружия, обнаруженного в Ираке, что, по его мнению, являлось обоснованием необходимости военной операции против Ирака. Покинул пост после окончания первого срока Джорджа Буша - младшего в январе 2005 года. За несколько месяцев до этого заявил, что источники информации, на которые опиралось правительство США заявляя о наличии у Ирака оружие массового поражения, оказались недостоверными.

После отставки

Уйдя с поста госсекретаря, Пауэлл вернулся к частной жизни. Периодически давал интервью и комментарии относительно некоторых назначений в администрациях Белого Дома и политики Буша - младшего. Входил в советы директоров нескольких американских инвестиционных компаний. Был членом Совета по международным отношениям (частный исследовательский институт в США).

Начиная с президентских выборов 2008 года, Пауэлл поддерживал кандидатов Демократической партии - Барака Обаму, Хиллари Клинтон, Джо Байдена.

Личные сведения

Был награжден медалями "За выдающиеся заслуги на военной службе", "За выдающиеся заслуги", "За отличную службу в Вооруженных силах", "Бронзовая звезда", медалью "Бронзового сердца". Среди гражданских наград Пауэлла - две Президентские медали свободы и Золотая медаль Конгресса. Кроме того, Пауэлл был кавалером британского ордена Бани и ордена Британской империи.

С 1962 года был женат на Альме Вивиан Джонсон, у них трое детей.