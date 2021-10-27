Биография Константина Хабенского

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 октября 2021 года стало известно, что актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем Московского художественного театра им. А. П. Чехова. Он сменит на посту Сергея Женовача, который покидает должность по собственному желанию. ТАСС подготовил биографию Хабенского.

Происхождение и образование

Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

После окончания восьмого класса поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики, проучился в нем три года, однако незадолго до выпуска оставил учебу. Закончил экстерном вечернюю школу, после чего работал сторожем, полотером и дворником. Впоследствии трудился монтировщиком декораций в театре-студии "Суббота". Со временем начал выступать в нем в качестве актера массовых сцен.

В 1995 году Константин Хабенский окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился на курсе педагога Вениамина Фильштинского. В студенческие годы исполнил ряд ролей в Театре на Крюковом канале (Санкт-Петербург).

Работа в театре и кино

После окончания вуза Константин Хабенский на протяжении одного года служил в экспериментальном театр "Перекресток".

В середине 1990-х годов работал в московском театре "Сатирикон", играл в спектаклях "Трехгрошовая опера" по пьесе Бертольта Брехта и "Сирано де Бержерак" по произведению Эдмона Ростана.

Вернувшись в Санкт-Петербург, Константин Хабенский поступил в труппу Академического театра имени Ленсовета. Был задействован в постановках: "Войцек" по пьесе Георга Бюхнера, "В ожидании Годо" по произведению Сэмюэля Беккета, "Король, дама, валет" по роману Владимира Набокова, "Клоп" по пьесе Владимира Маяковского.

В 2002 году Константин Хабенский дебютировал на сцене Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова, исполнив роль Зилова в спектакле "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова. В 2003 году вошел в актерскую труппу этого театра. Исполнял роли в спектаклях: "Белая гвардия" по роману Михаила Булгакова, "Гамлет" по драме Уильяма Шекспира, "Трехгрошовая опера" по пьесе Бертольта Брехта, "Контрабас" по произведению Патрика Зюскинда.

В 2011 году создал совместную музыкально-литературную программу с камерным ансамблем "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.

С 2016 году, помимо участия в постановках МХТ, исполняет в Московском театре "Современник" главную роль в спектакле "Не покидай свою планету" по повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

Константин Хабенский широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала эпизодическая роль пешехода в комедии Владимира Зайкина "На кого Бог пошлет" (1994). В дальнейшем снимался в фильмах: "Женская собственность" по мотивам рассказа Валентина Черных (1998, режиссер Дмитрий Месхиев), "В движении" (2002, Филипп Янковский), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007, Тимур Бекмамбетов), "Чудо" (2009, Александр Прошкин), "Выкрутасы" (2010, Леван Габриадзе), "Коллектор" (2016, Алексей Красовский), "Селфи" (2018, Николай Хомерики) и др. В общей сложности исполнил более 60 ролей в различных фильмах и сериалах.

К числу наиболее известных киноработ актера относятся: сотрудник милиции Игорь Плахов в сериале "Убойная сила" (2000-2005, Александр Рогожкин и др.), маг Антон Городецкий в фантастических фильмах Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2005) по романам Сергея Лукьяненко, Александр Колчак в историческом фильме Андрея Кравчука "Адмирал" (2008), школьный учитель Виктор Служкин в драме Александра Велединского "Географ глобус пропил" по роману Алексея Иванова (2013).

В 2018 году Константин Хабенский дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив драматический фильм "Собибор". Кинолента посвящена восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Роль советского офицера Александра Печерского в картине исполнил сам Хабенский.

Актер озвучивал персонажей художественных и мультипликационных фильмов, а также аудиоспектакль "Евгений Онегин" по произведению Александра Пушкина (2009) и аудиоверсию сборника новелл Сергея Довлатова "Компромисс" (2016).

Членство в профессиональных организациях

Член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Благотворительность

В 2008 году стал соучредителем "Благотворительного фонда Константина Хабенского", оказывающего помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. С 2010 года артист содействует открытию в российских городах детских студий творческого развития, работающих при его благотворительном фонде.

Звания, награды

Народный артист РФ (2012).

Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности (2019).

Обладатель премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства 2018 года.

Лауреат театральной премии "Чайка" (2005), Международной премии Станиславского (2007), телевизионной премии ТЭФИ (2016), кинофестивалей "Литература и кино" (2000), "Виват кино России!" (2003, 2014), "Кинотавр" (2005, 2013, 2016), кинопремий "Золотой орел" (2006, 2009, 2014), "Ника" (2014) и др.