Биография Владимира Кехмана

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 октября 2021 года стало известно, что генеральным директором Московского художественного академического театра (МХАТ) им. Горького назначен Владимир Кехман.

Происхождение и образование

Владимир Абрамович Кехман родился 9 февраля 1968 года в Куйбышеве (ныне Самара).

В 1989 году окончил факультет иностранных языков Куйбышевского государственного педагогического института им. В. В. Куйбышева (ныне Самарский государственный социально-педагогический университет), в 2009 году - продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (ныне Российский государственный институт сценических искусств).

Работа в сфере культуры

В июне 1995 года Владимир Кехман выступил в качестве одного из организаторов концерта испанского оперного певца Хосе Каррераса в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Выступление артиста, впервые посетившего Санкт-Петербург, было посвящено Дню принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (ныне День России).

С 2007 по 2015 год Владимир Кехман занимал должность генерального директора Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского - Михайловского театра. Постановки, осуществленные в этот период, были отмечены национальной театральной премией "Золотая маска" (2014 - "Евгений Онегин" в номинации "Опера. Спектакль") и высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой софит" (2013 - "Билли Бадл" в категории "Лучший оперный спектакль"). С 2015 года по настояшее время Владимир Кехман является художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского - Михайловского театра. В пресс-службе Министерства культуры отметили, что он продолжит занимать эту должность, совмещая ее с работой в МХАТ им. Горького.

В 2015-2017 годах Кехман был генеральным директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НГАТОБ). С декабря 2017 года являлся художественным руководителем НГАТОБ. В этой должности его сменит Дмитрий Юровский - музыкальный руководитель и главный дирижер театра.

Награды

Владимир Кехман отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2011), нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" Министерства культуры РФ (2018), орденами Русской православной церкви.