Биография детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил сенатора от Пензенской области Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка. На этом посту она сменила Анну Кузнецову, которая перешла в Госдуму, где стала вице-спикером нижней палаты парламента.

Мария Алексеевна Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе.

В 2002 году окончила в Пензе училище (ныне колледж) культуры и искусств им. А. А. Архангельского по специальности "дирижер эстрадного оркестра". В 2003-2005 годах училась в Самарской государственной академии культуры и искусств (ныне Самарский государственный институт культуры). Является выпускницей четвертого потока в так называемой школе губернаторов.

С 2000 по 2005 года работала преподавателем по классу гитары в детских музыкальных школах №5 и №1, в училище культуры и искусств в Пензе.

В 2008 году стала соучредителем, с 2009 года - руководителем региональной общественной организации по содействию социальной адаптации "Благовест" (ликвидирована в 2020 году; ее соучредителем и заместителем руководителя в конце 2000-х была также Анна Кузнецова).

С 2014 года Мария Львова-Белова была учредителем и исполнительным директором автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности "Квартал Луи" (сложила полномочия в 2020 году). Реабилитационный центр, названный в честь джазового музыканта Луи Армстронга, помогал молодым людям с ограниченными возможностями здоровья, оставшимся без попечения родителей, адаптироваться к самостоятельной жизни.

В 2017 году по инициативе Марии Львовой-Беловой в Пензе начал работать первый в России пансион для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности "Дом Вероники".

Входила в состав молодежного совета при губернаторе Пензенской области.

В 2014-2019 годах была членом Общественной палаты Пензенской области IV и V составов.

В апреле 2016 года вошла в Совет по развитию институтов гражданского общества Приволжского федерального округа.

С июня 2017 года по январь 2019 года - член Общественной палаты РФ VI состава (сложила полномочия досрочно).

В январе 2018 года стала доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина в Пензенской области.

21 ноября 2018 года презентовала реализуемые в Пензе проекты по социальной адаптации инвалидов на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с представителями некоммерческих организаций.

С февраля 2019 года - сопредседатель пензенского штаба Общероссийского народного фронта.

8 сентября 2019 года была избрана депутатом Пензенской городской думы VII созыва по единому округу от партии "Единая Россия" (баллотировалась под вторым номером в общей части списка). После выборов отказалась от депутатского мандата.

В ноябре 2019 года вступила в Всероссийскую политическую партию "Единая Россия". Тогда же стала членом президиума генерального совета партии, сопредседателем рабочей группы генсовета по поддержке гражданского общества.

С июня по октябрь 2020 года - исполнительный директор АНО "Новые берега" в Пензенской области (деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания).

В августе 2020 года вошла в число трех претендентов, представленных кандидатом на пост губернатора Пензенской области Иваном Белозерцевым для наделения полномочиями члена Совета Федерации РФ (наряду с летчиком-космонавтом Александром Самокутяевым и ректором Пензенского госуниверситета Александром Гуляковым).

В сентябре 2020 года стала одним из победителей конкурса "Лидеры России", цель которого состоит в поиске руководителей нового поколения и дальнейшей поддержке их профессионального роста. 8 сентября 2020 года участвовала во встрече лауреатов конкурса с президентом России.

С 2020 года - член Совета Федерации РФ от Пензенской области. 21 сентября 2020 года вступивший на пост губернатора Пензенской области Иван Белозерцев наделил Марию Львову-Белову полномочиями сенатора - представителя от регионального правительства. 28 сентября 2021 года она вновь была наделена полномочиями сенатора от исполнительной власти региона вступившим в должность главы Пензенской области Олегом Мельниченко. Член комитета Совфеда по социальной политике

Сумма декларированного дохода за 2020 год составила 2 млн 933 тыс. рублей, ее супруга - 446 тыс. рублей.

Мария Львова-Белова отмечена Почетной грамотой президента РФ (2018).

Награждена орденом Святого равноапостольного великого князя Владимира III степени Русской православной церкви (2016).

Замужем. Супруг - Павел Когельман, священник Русской православной церкви (рукоположен в 2019 году). В семье воспитываются девять детей: пятеро родных (род. 2005, 2007, 2010, 2014, 2018), четверо приемных. Под опекой находятся еще восемь детей.