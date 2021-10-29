История газового вопроса между Россией и Молдавией

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 октября 2021 года Молдавия и компания "Газпром" согласовали условия нового контракта, поставки газа по которому начнутся с 1 ноября. Стороны договорились о формуле расчета цены на газ, а также согласовали аудит долга, накопленного компанией "Молдовагаз".

Поставки российского газа в Молдавию

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Молдавская энергетика почти на 100% зависит от поставок российского газа, которые осуществляются через территорию Украины на основе контракта, подписанного в декабре 2006 года между компаниями ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз". 50% акций газораспределительного предприятия "Молдовагаз" (создано в 1999 году) принадлежит "Газпрому", 35,33% - правительству Молдавии (в лице Агентства публичной собственности), 13,44% - администрации непризнанной Приднестровской Республики, 1,23% - миноритарным акционерам.

Стоимость российского топлива для Молдавии в 2007 году составляла $170 за 1 тыс. куб. м, в 2008-2011 годах рассчитывалась на основе специальной европейской формулы, которая учитывала динамику цен на горючее на мировом рынке. Действие контракта истекло в конце 2011 года, тогда Молдавия импортировала газ по $400 за 1 тыс. куб. м (по аналогичной цене покупала газ у РФ и Украина). С 2012 года контракт ежегодно продлевался на основе двусторонних договоренностей.

30 декабря 2016 года было достигнуто соглашение о продлении контракта между "Газпромом" и "Молдовагазом" до 31 декабря 2019 года. Стоимость топлива для Молдавии рассчитывалась поквартально на основе европейской формулы расчета закупочной цены (с учетом котировок цен на нефтепродукты). В 2016 году "Газпром" поставил в республику порядка 3 млрд куб. м газа, как и в предыдущие годы, по $190 за 1 тыс. куб. м., в 2017 году - 2,7 млрд куб. м по цене $146, в 2018 году - 2,9 млрд куб. м по $218, в 2019 году - 2,89 млрд куб. м по $233-240 за 1 тыс. куб. м. На состоявшейся 7 сентября 2019 года в Москве встрече президента республики Игоря Додона с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о скидке с 1 октября 2019 года за поставляемый в республику газ. Ее размер составил $10-15 на 1 тыс. куб. м.

В конце декабря 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку топлива через Украину еще на один год (формула расчета стоимости газа по-прежнему была привязана к ценам на нефть). Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что с правительством Молдавии была достигнута договоренность о закупке республикой российского газа по $173-175 за 1 тыс. куб. м. В итоге с 1 января 2020 года Молдавия импортировала газ по цене $176 за 1 тыс. куб. м, в третьем квартале 2020 года - по цене $134, в четвертом - по $115 за 1 тыс. куб. м (в связи с падением цен на нефть). Средняя закупочная цена за 2020 год составила $148,7 за 1 тыс. куб. м.

8 сентября 2020 года "Молдовагаз" инициировала переговоры с "Газпромом" по новому контракту на поставку газа в 2021-2023 годах. 31 декабря 2020 года стороны продлили действующий контракт на поставку газа в республику до 30 сентября 2021 года. В первом квартале 2021 года цена на топливо составила порядка $127 за 1 тыс. куб. м.

Газовый кризис осенью 2021 года

Долгосрочный контракт на поставку газа в республику истек 30 сентября 2021 года. Стороны начали новые переговоры о его продлении. "Газпром" настаивал на погашении Молдавией долга, накопленного в разные годы за поставки газа в размере $709 млн (без учета долга Приднестровья). При этом российская компания предложила Молдавии закупать газ по рыночной цене с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки, а также варианты отсрочки уплаты долга. Однако представители Кишинева на переговорах пока не согласились на данное предложение. Власти Молдавии отказались признать накопленный долг и рассчитывали на среднюю цену на газ, исходя из расчета $200-300 за 1 тыс. куб. м топлива. Переговоры зашли в тупик.

На время переговоров "Газпром" продлил контракт на октябрь и начал поставлять в республику газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м.

Российская компания сообщила, что продлить контракт на ноябрь согласна в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь 2021 года. Однако, чтобы заключить новый контракт с 1 декабря, Молдавия должна погасить всю задолженность перед "Газпромом" в размере $709 млн. В противном случае поставки газа в республику с 1 декабря могут быть остановлены.

В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране был введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков топлива.

Поиск альтернативных поставщиков газа в Молдавию

В течение последнего десятилетия власти Молдавии не раз поднимали вопрос о поиске альтернативных поставщиков газа в случае прекращения российского импорта через Украину. Основным проектом стал трансграничный газопровод Унгены - Кишинев, который подключил молдавскую столицу к построенному в 2014 году при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы - Унгены. Строительство ветки Унгены - Кишинев началось в 2013 году, объект планировалось сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года, но сроки неоднократно сдвигали. 1 октября 2021 года ветка Унгены - Кишинев была сдана в эксплуатацию. Протяженность газопровода составляет около 120 км, проектируемая пропускная способность - на уровне 1,5 млрд куб. м газа в год. Проект был профинансирован ЕС, строительство осуществляла компания "Трансгаз-Румыния".

2 сентября 2020 года Ион Кику, занимавший на тот момент пост премьера республики, в эфире телеканала TVR Молдова заявил, что газопровод Яссы - Унгены - Кишинев, соединивший газотранспортные системы Молдавии и Румынии, будет использован в случае прекращения поставок российского газа через Украину. Вместе с тем он отметил, что традиционный маршрут поставок газа из России через Украину и Приднестровье является "экономически наиболее рациональным" для Молдавии. Позднее, 25 октября 2021 года, молдавская газета Logos Press со ссылкой на оператора румынской национальной транспортной системы Transgaz сообщила, что мощность газопровода Унгены - Кишинев, по которому Румыния может импортировать газ в Молдавию, не рассчитана на снабжение непризнанного Приднестровья.

После неудачных переговоров с "Газпромом" о продлении контракта в октябре 2021 года Молдавия активизировала процесс поиска поставщиков газа в Европе для решения "проблемы в краткосрочной перспективе".

25 октября польская энергетическая компания PGNiG совместно с американско-украинской компанией Energy Resources of Ukraine ("Энергетические ресурсы Украины", ERU) выиграли тендер на поставку 1 млн куб. м газа в республику. Газ будет доставлен через территорию Украины. 26 октября аналогичный конкурс на поставку 1 млн куб. м природного газа в Молдавию выиграла голландская компания Vitol. Стоимость обоих контрактов не разглашается, но премьер Молдавии Наталья Гаврилица дала понять, что цена 1 тыс. куб. м газа составит примерно €1 тыс. В правительстве пояснили, что эти объемы пойдут на балансировку давления в газотранспортной сети республики.

25 октября также появилась информация, что компания "Нафтогаз Украины" и государственное предприятие Молдавии Energocom подписали рамочное соглашение о поставках до 700 млн куб. м газа в случае необходимости. Однако Наталья Гаврилица опровергла сообщения СМИ об этом соглашении. По словам главы правительства, Украина поставила Молдавии около 15 млн куб. м газа, чтобы сбалансировать падение давления в газотранспортной сети республики. Эти объемы Кишинев должен вернуть в будущем.