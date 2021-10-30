Биография диктора Игоря Кириллова

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 октября 2021 года стало известно, что на 90-м году жизни умер советский и российский диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов.

Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 году в Москве.

В 1950 году поступил на актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова). Проучившись там один год, перевелся в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре. Окончил училище в 1955 году.

В 1955-1957 годах - актер Московского театра драмы и комедии (ныне Московский театр на Таганке).

Летом 1957 году Игорь Кириллов начал работать помощником режиссера в музыкальной редакции Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР. Выиграв конкурсный отбор, стал диктором ЦТ: его первый выход в прямой эфир состоялся 27 сентября 1957 года. Работал ведущим информационных программ, передач о музыке, кинематографе и др.

С 1960-х годах Игорь Кириллов вел все важные телетрансляции и озвучивал сообщения о ключевых общественно-политических событиях. Именно он сообщил зрителям о запуске первого спутника Земли (1957), зачитывал заявления Политбюро ЦК КПСС о вводе советских войск в Чехословакию (1968) и Афганистан (1979), его голос звучал во время церемоний похорон руководителей СССР и Коммунистической партии Советского Союза.

С 1962 года он неоднократно вел праздничную новогоднюю программу "Голубой огонек". С 1965 года до конца 1980-х был постоянным ведущим телетрансляций парадов на Красной площади, в т. ч. приуроченных ко Дню Победы 9 мая. Часто работал в паре с Анной Шатиловой.

Почти 22 года Игорь Кириллов был основным диктором передачи "Время" (Первая программа ЦТ, ныне Первый канал) - с января 1968 года до декабря 1989 года. Одновременно занимал должность художественного руководителя отдела дикторов ЦТ Гостелерадио СССР. Благодаря работе в основной информационно-политической программе страны, а также узнаваемому тембру голоса и грамотной речи Игорь Кириллов стал одним из наиболее известных дикторов советского телевидения.

В 1971-1975 годах вместе с Аллой Шиловой вел телевизионный музыкальный фестиваль "Песня года".

В 1989-1994 годах преподавал в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания (ныне Академия медиаиндустрии, Москва). В 1990-1991 годах был одним из ведущих программы "Взгляд" (Первая программа ЦТ), куда пришел по приглашению тележурналистов Александра Любимова и Андрея Разбаша. По словам Кириллова, его задача заключалась в том, чтобы "стать связующим звеном между старшим и младшим поколениями".

В 1995-1997 годах - художественный руководитель программы "Деловая Россия" (РТР, ныне "Россия-1").

В середине 1990-х вел программу "Экслибрис" (ОРТ, ныне Первый канал), в 1996-1997 годах - вместе с Валентиной Леонтьевой - новостную рубрику в передаче "Телескоп" (РТР).

С 2000 года Игорь Кириллов являлся диктором отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира Первого канала.

Исполнял эпизодические роли в фильмах "Девичья весна" (1960, режиссеры Вениамин Дорман и Генрих Оганисян), "Семь дней с русской красавицей" (1991, Георгий Делиев и Евгений Корженков), "Зависть богов" (2000, Владимир Меньшов), "Парк советского периода" (2006, Юлий Гусман) и др.

Принимал участие в дублировании кинокартин "Любовь с первого взгляда" (1956, режиссер Лео Флейдер, Аргентина), "Война и мир" (1956, Кинг Видор, США - Италия), "Сильные мира сего" (1958, Дени де Ля Пателльер, Франция), "Процесс откладывается" (1958, Херберт Балльманн, ГДР) и др.

В 2016 году Игорь Кириллов прочитал на площадке Московского городского университета управления правительства Москвы текст "Тотального диктанта" (ежегодная культурно-образовательная акция, в рамках которой все желающие могут написать диктант на русском языке, проверив свои знания в области правописания, а также повысить собственную грамотность в ходе разбора ошибок).

Являлся членом Академии Российского телевидения (2004), почетным членом Российской академии художеств.

Народный артист СССР (1988).

Игорь Кириллов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов (1980), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2011, 2006), Почета (2018), отмечен благодарностью президента РФ (2005).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1977, "за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий в телепрограмме "Время").

Обладатель премии ТЭФИ в почетной номинации "За личный вклад в развитие отечественного телевидения" (1998).

Жизни и профессиональному пути диктора посвящены документальные фильмы "Игорь Кириллов. Жизнь в прямом эфире" (2012, режиссер Ирина Крячко) и "Как молоды мы были..." (2017, автор Валентина Пиманова).