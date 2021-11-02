Как менялось название российского государства

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 ноября 2021 года исполняется 300 лет со дня провозглашения России империей. ТАСС подготовил материал о том, как исторически менялись названия российского государства.

Русь

В летописях и других памятниках письменности Древнерусское государство, сформировавшееся в IX-X веках, именовалось "Русью" или "Рус(с)кой землей". Оба этих термина присутствовали уже в договоре киевского князя Олега с Византией 911 года. Словом "земля" в сочетании с территориальным определением в Средневековье обозначали понятие "суверенное государство".

Термин "Киевская Русь" был введен в оборот российскими историками в середине - второй половине XIX века в узко географическом смысле: для обозначения небольшого поднепровского региона вокруг Киева. Например, автор 29-томной "Истории России с древнейших времен" Сергей Соловьев различал "Русь Киевскую", "Русь Черниговскую" и "Русь Ростовскую или Суздальскую". Утверждение понятия "Киевская Русь" в государственно-политическом смысле как официального именования восточнославянского государства IX-XII веков произошло только в советское время. В таком значении "Киевская Русь" стала впервые использоваться в советских учебниках по истории, написанных после 1934 года.

Россия

Слово "Россия" восходит к греческому "Росиа" - так в Византийской империи передавали название Русской митрополии, основанной в Киеве в конце X века. Впервые на русском языке оно было записано в 1387 году в титуле митрополита Киприана: "митрополит Киевский и всея Росии" (с одной буквой "с"). В XV-XVI веках названия "Росия", "Росийское царство", "Росийская держава" в качестве синонимов наименований "Русь", "Руское царство" широко использовали в своих работах ведущие писатели того времени (Иосиф Волоцкий, Максим Грек и другие). При этом официальные титулы русских великих князей, царей и патриархов вплоть до середины XVII века содержали слова "всея Русии" или "всея Руси".

В 1654 году Алексей Михайлович впервые принял титул царя и великого князя "всея Великия и Малыя Росии" (после 1655 года в титул были добавлены слова "и Белыя"). Написание "Росия" сохранялось в официальных документах вплоть до 1721 года, когда Петр I принял титул "император Всероссийский". С этого момента написание с двумя буквами "с" стало господствующим.

Российская империя (1721-1917)

2 ноября (22 октября по старому стилю) 1721 года, после победы русских в Северной войне, царь Петр I принял новый титул "отец Отечествия, император Всероссийский, Великий". При этом в имперский период в качестве равнозначных названий государства использовались наименования "Российская империя", "Российское государство" и "Россия". В частности, при Николае I, правившем в 1825-1855 годах, в Полном собрании законов и Своде законов термины "Российская империя" и "Российское государство" использовались как тождественные. В Основных государственных законах 1906 года употреблялись в качестве равнозначных наименования "Государство Российское", "Российская империя" и "Россия".

Российская республика (1917-1918)

В ходе Февральской революции 1917 года монархия в России прекратила свое существование. Созданное 15 (2) марта 1917 года Временное правительство приняло "формулу умолчания", согласно которой новый государственный строй должно было определить Учредительное собрание. Однако спустя полгода, 14 (1) сентября 1917 года, правительство, не дожидаясь выборов в Учредительное собрание, провозгласило Россию республикой. Соответствующее постановление подписали председатель кабинета Александр Керенский и министр юстиции Александр Зарудный. 19 (6) января 1918 года Учредительное собрание подтвердило это решение, провозгласив Российскую Демократическую Федеративную Республику. В тот же день парламент был разогнан вооруженными отрядами большевиков.

В годы Гражданской войны одновременно действовали советское правительство, созданное большевиками, и Всероссийское правительство, сформированное силами их противников (в том числе депутатами Учредительного собрания). Обе стороны декларировали собственные названия государства, которые сосуществовали в 1918-1922 годах.

РСФСР (1918-1922)

7 ноября (25 октября) 1917 года, в день начала Октябрьской революции, II Всероссийский съезд Советов утвердил новое название государства - Российская Советская Республика. Однако вплоть до июля 1918 года единообразия в написании официального наименования страны не существовало. 16 (3) января 1918 года Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) съезда Советов принял первый конституционный акт нового государства - Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. В ней использовалось наименование "Советская Российская Республика". При этом в других документах советского правительства этого периода (декретах, международных договорах) встречались названия "Российская Республика", "Российская Федеративная Республика", "Советская Республика России", "Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика" и другие.

Официальное название государства было окончательно закреплено на V Всероссийском съезде Советов, который 10 июля 1918 года принял первую советскую конституцию. В документе, вступившем в силу 19 июля 1918 года, было утверждено наименование страны - Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР).

После создания Союза Советских Социалистических Республик (СССР) в 1922 году РСФСР стала его частью. В 1937 году в названии российской республики поменялось расположение слов "Советская" и "Социалистическая" по аналогии с СССР (аббревиатура осталась неизменной).

Российское государство (1918-1922)

23 сентября 1918 года в Уфе состоялось Государственное совещание, в котором приняли участие делегации Комитета членов Учредительного собрания, ряда региональных антибольшевистских правительств, политических партий, казачьих войск и другие. На форуме было принят конституционный акт об образовании Временного Всероссийского правительства (Директории), которое "впредь до созыва Всероссийского Учредительного собрания, является единственным носителем верховной власти на всем пространстве Государства Российского". В документе в качестве официального названия страны было закреплено "Российское государство". Это наименование сохранилось и при переходе власти от Директории к правительству адмирала Александра Колчака. Свое существование Российское государство прекратило после поражения Белого движения в России в 1922 году.

Советский Союз (1922-1991)

29 декабря 1922 года делегациями РСФСР, Украинской и Белорусской социалистических республик, а также Закавказской Социалистической Федеративной Республики был подписан договор об объединении в Союз Советских Социалистических Республик (СССР). На следующий день, 30 декабря, I Всесоюзный съезд Советов утвердил Декларацию и Договор о создании СССР. Название государства оставалось неизменным вплоть до ликвидации Советского Союза 26 декабря 1991 года.

Российская Федерация (1991 - н.в.)

В качестве сокращенного названия союзной республики наименование "Российская Федерация" изредка использовалось в советский период в отношении РСФСР (в частности, в преамбуле Конституции РСФСР 1978 года).

1 ноября 1991 года на V съезде народных депутатов РСФСР было предложено рассмотреть возможность официального переименования республики, но о начале обсуждения этого вопроса договориться не удалось. Для принятия решения необходимо было 526 голосов, однако за проголосовали 449 депутатов из 879. В итоге рассмотрение изменения республики отложили до принятия новой российской конституции.

Вопрос о наименовании государства был вновь поднят при ратификации в Верховном Совете РСФСР Алма-Атинской декларации об образовании Содружества Независимых Государств и прекращении существования СССР. Депутаты обратили внимание, что в документе Борис Ельцин именовался президентом не РСФСР, а Российской Федерации (РСФСР). После этого председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов вынес на голосование предложение об изменении наименования государства. 25 декабря 1991 года был принят закон, который гласил, что "государство Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР)" следует "впредь именовать Российская Федерация (Россия)". При этом в официальном делопроизводстве в течение 1992 года допускалось использование старого наименования - РСФСР. Документ вступил в силу в день принятия.

26 декабря 1991 года председатель Конституционного суда (КС) РСФСР Валерий Зорькин заявил, что решение парламента об изменении названия республики не соответствует основному закону. По его словам, данный акт требовал поправок в российскую конституцию и, следовательно, принять его был правомочен только Съезд народных депутатов РСФСР как высший орган власти. Несмотря на мнение КС федеральные органы исполнительной власти в своей работе стали использовать наименование "Российская Федерация". Сам Конституционный суд, а также некоторые другие государственные ведомства сохраняли в своем названии аббревиатуру РСФСР.

16 апреля 1992 года на VI съезде народных депутатов РФ большинство его делегатов (за - 703, против - 116, воздержались 42) поддержали предложение считать единственным официальным названием страны слово "Россия". Однако уже на следующий день по настоянию президента Бориса Ельцина решение было пересмотрено. 21 апреля 1992 года Съезд принял закон о внесении изменений и дополнений в действующую конституцию и утвердил изменение наименования государства с "Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика" на "Российская Федерация (Россия)". Эта же формулировка вошла в Конституцию РФ 1993 года, которая действует в настоящее время (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года).