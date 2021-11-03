Хронология катастроф самолетов Ан-12

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 ноября 2021 года близ села Пивовариха под Иркутском при заходе на посадку потерпел крушение транспортный самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно". По предварительным данным, выживших на месте катастрофы не обнаружено.

Согласно данным из открытых источников, с начала 2011 года в мире произошло 11 катастроф Ан-12 (без учета крушения 3 ноября 2021 года), в которых погибли в общей сложности 148 человек.

21 марта 2011 года транспортный самолет Ан-12БП (регистрационный номер TN-AGK, в эксплуатации с 1963 года) авиакомпании Trans Air Congo (Республика Конго), выполнявший внутренний грузовой рейс из Браззавиля в Пуэнт-Нуар, при заходе на посадку в аэропорту назначения вошел в резкий крен на правое крыло и упал в жилом квартале близ взлетно-посадочной полосы. Погибли четыре члена экипажа (трое россиян и гражданин Казахстана) и 19 человек на земле, еще 14 человек получили ранения. Причина катастрофы объявлена не была.

9 августа 2011 года в Магаданской области экипаж транспортного самолета Ан-12АП (регистрационный номер RA-11125, в эксплуатации с 1963 года) российской авиакомпании "Авис-Амур", следовавшего рейсом из Магадана в Кепервеем (Чукотка), доложил наземному диспетчеру о пожаре двигателя и экстренном снижении, после чего на связь больше не выходил. Разбившийся самолет был обнаружен спасателями через сутки около аэропорта Омсукчан; все 11 человек, находившихся на борту, погибли. Как установили эксперты, причиной катастрофы стала течь топлива, в результате которой возникло возгорание левого крыла.

7 октября 2012 года в Судане, в 40 км от города Омдурман, потерпел катастрофу самолет Ан-12БП местной авиакомпании AZZA Transport (регистрационный номер ST-ASA, в эксплуатации с 1963 года). У воздушного судна, выполнявшего рейс по заказу ВВС Судана по маршруту Хартум - Эль-Фашер, отказали два двигателя, машина разбилась при выполнении вынужденной посадки; из находившихся на борту 22 человек погибли 15.

9 августа 2013 года транспортный самолет Ан-12Б ВВС Эфиопии (бортовой номер 1513, в эксплуатации с 1964 года), перевозивший вооружения из города Дыре-Дауа (Эфиопия) в Могадишо (Сомали), при посадке в аэропорту назначения разбился и сгорел. В катастрофе погибли четверо членов экипажа, двое получили ранения. Причиной стала неисправность самолета.

26 декабря 2013 года транспортный самолет Ан-12Б (регистрационный номер 12162, в эксплуатации с 1964 года) российской авиастроительной корпорации "Иркут", выполнявший рейс Новосибирск - Иркутск, при заходе на посадку на аэродроме Иркутск-2 задел верхушки берез, ударился о крышу ангара с тягачами, задел стойками шасси несколько единиц техники и разбился об ангары в 700 м от торца взлетно-посадочной полосы. Погибли все находившиеся на борту шесть членов экипажа и три пассажира-авиатехника. В ходе катастрофы было повреждено более 10 единиц военной техники, находившейся на хранении (тягачи МАЗ-543 и полковые мастерские ПМ-2-70М на шасси ЗиЛ-131). В январе 2017 года виновными в катастрофе были признаны руководители полетов летно-испытательного подразделения Иркутского авиазавода Андрей Старков и Александр Осейко - они предоставили экипажу самолета неверную информацию о нахождении воздушного судна на курсе и глиссаде. Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии-поселении.

30 августа 2014 года вскоре после взлета из аэропорта Таманрассет (Алжир) разбился грузовой самолет Ан-12БК компании "Украина-Аэроальянс" (регистрационный номер UR-DWF, год постройки - 1968). Самолет перевозил нефтяное оборудование по маршруту Глазго (Шотландия) - Малабо (Экваториальная Гвинея). На борту погибли все семь членов экипажа, граждане Украины. Официальных данных о причинах катастрофы не публиковалось, предположительно, самолет упал из-за перегруза.

4 ноября 2015 года транспортный самолет Ан-12БК (регистрационный номер EY-406, год постройки - 1971) южносуданской компании Allied Services Limited потерпел крушение при взлете из аэропорта Джубы. Самолет, который следовал в город Палох в штате Верхний Нил, не смог набрать высоту, столкнулся с жилыми домами рыбацкого поселка и разрушился. В воздушном судне находились 43 человека - шесть членов экипажа (пять граждан Армении и россиянин) и 37 пассажиров. Спастись удалось только двоим пассажирам, все остальные погибли. Причиной катастрофы стал отказ двигателя.

18 мая 2016 года транспортный самолет Ан-12 (регистрационный номер 4K-AZ25) азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines, выполнявший полет по маршруту Баку - Баграм (Афганистан) - Кэмп-Дуайер (Афганистан) - Мары (Туркмения), при взлете с аэродрома Кэмп-Дуайер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Погибли семь человек из девяти находившихся на борту, двое получили серьезные ранения. К катастрофе привел переход двигателя номер три в режим реверса.

30 сентября 2017 года военно-транспортный Ан-12 (бортовой номер EX-001) ВВС Демократической Республики Конго, следовавший внутренним рейсом из Киншасы, вскоре после взлета загорелся, упал и разрушился на территории, контролируемой подразделениями республиканской гвардии Конго. На борту погибли восемь человек, в т.ч. трое членов экипажа - граждан РФ. По информации конголезского радио Okapi, предполагаемой причиной катастрофы была техническая неполадка.

4 октября 2019 года транспортный самолет Ан-12БК (регистрационный номер UR-CAH) авиакомпании "Украина-Аэроальянс", выполнявший рейс по маршруту Виго (Испания) - Львов, совершил аварийную посадку близ села Сокольники Львовской области Украины, не долетев до пункта назначения 1,5 км. На борту находились восемь человек (семь членов экипажа и сопровождающий), пятеро из них погибли, трое получили ранения. В числе версий причин ЧП - нехватка горючего или ошибка пилотов.

2 января 2020 года военно-транспортный Ан-12А ВВС Судана, следовавший внутренним рейсом в Хартум, разбился через пять минут после вылета из аэропорта Эль-Генейны, административного центра региона Западный Дарфур. В Дарфур он привез медикаменты и продовольствие и совершал обратный рейс в суданскую столицу. На борту находились 18 человек: семь членов экипажа из числа военных, также восемь гражданских лиц, включая четверых детей, и трое судей. Все они погибли. Этим же бортом должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор страны, но в последний момент они отказались от полета по рабочим обстоятельствам.