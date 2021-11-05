История иска бывших акционеров ЮКОСа к России

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 ноября 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение, вынесенное Апелляционным судом Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, и постановил пересмотреть дело.

ТАСС рассказывает об истории этого иска.

Владельцы ЮКОСа

До банкротства нефтяной компании "ЮКОС" 1 августа 2006 года более 50% ее акций контролировались гибралтарской компанией Group Menatep Limited (впоследствии была переименована в GML) через цепочку дочерних компаний (Yukos Universal, остров Мэн; Hulley Eneterprises, Кипр). Еще около 10% акций принадлежали кипрской фирме Veteran Petroleum. Владельцем 70% акций GML до 2003 года был основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский, после ареста в 2003 году он передал свой пакет в GML Леониду Невзлину. Кроме Невзлина, GML контролируют Платон Лебедев, Михаил Брудно, Владимир Дубов и Василий Шахновский (у них по 7,3-8,6% акций компании).

Иск к России

В ходе процедуры банкротства ЮКОСа активы нефтяной компании были распроданы конкурсным управлением для погашения задолженности. Многие из них, в том числе "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и другие, по итогам аукционов приобретены "Роснефтью".

Несогласные с этим решением Yukos Universal, Hulley Eneterprises и Veteran Petroleum подали в 2007 году иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Бывшие акционеры утверждали, что российское правительство экспроприировало активы ЮКОСа, и требовали возмещения убытков по 45-й статье европейской Энергетической хартии, защищающей инвесторов от экспроприации. Россия подписала хартию в 1994 году, но не ратифицировала ее. Первоначальная сумма претензий GML к России составляла $28,3 млрд. Впоследствии она увеличилась до $103 млрд.

Вердикт арбитража

18 июля 2014 года Гаагский арбитраж постановил, что Россия нарушила Энергетическую хартию и Hulley Eneterprises может претендовать на компенсацию в размере $39,97 млрд, Yukos International - на $1,85 млрд, Veteran Petroleum - на $8,2 млрд. Также суд решил, что Россия должна возместить $65 млн расходов на судебные издержки. Согласно судебному решению, опубликованному 28 июля, Россия обязана была выплатить эту сумму до 15 января 2015 года, затем в случае невыплаты на нее должны были дополнительно начисляться проценты (3,3-3,5% годовых).

Такая сумма компенсации - $50 млрд - стала рекордной в истории суда.

Аресты активов

С июня 2015 года в СМИ неоднократно публиковались сообщения, что акционеры ЮКОСа добивались ареста ряда государственных счетов РФ и российских государственных организаций в разных странах Европы. Так, в начале апреля 2016 года во Франции были арестованы около $700 млн, принадлежащих госкорпорации Роскосмос и оператору спутниковой связи "Космическая связь". Во всех случаях арест и блокировка счетов вскоре снимались.

Реакция России, апелляция

После оглашения вердикта в Министерстве финансов РФ заявили, что Гаагский арбитраж не обладал юрисдикцией по этому вопросу, а само рассмотрение дела в Гааге было "однобоким". Российская сторона направила в Третейский суд апелляции на решение по этому делу.

4 декабря 2014 года министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что Россия в ноябре оспорила решение Гаагского суда. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги постановил, что арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда, не имел юрисдикции в отношении "дела ЮКОСа". Летом 2016 года экс-акционеры нефтяной компании обратились в Апелляционный суд Гааги с иском об отмене решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате $50 млрд. Российская сторона в конце 2017 года направила в Апелляционный суд Гааги меморандум с развернутым ответом на апелляционную жалобу. По мнению российской стороны, договор не мог применяться к РФ, поэтому у арбитража не было компетенции на рассмотрение исков. Кроме того, в меморандуме были расширены доводы о противоправных действиях, совершенных в процессе приватизации ЮКОСа и после нее. В частности, приведены примеры манипуляций и сговора в ходе залоговых аукционов, подкупа государственных менеджеров, создания разветвленной сети подставных компаний для минимизации налогов и вывода за рубеж незаконно приобретенных активов, сокрытия истинных бенефициаров якобы иностранных компаний, подавших иски в Гааге против РФ.

Слушания в Апелляционном суде Гааги начались 23 сентября 2019 года. К тому времени за счет пеней сумма арбитражного иска возросла до $64 млрд.

18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил вердикт окружного суда. Это решение в мае 2020 года было обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Суды в других юрисдикциях

Помимо основного разбирательства в Нидерландах различные иски бывших акционеров ЮКОСа к РФ рассматривались в других странах, в том числе США.

В 2014 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа на €1 млрд 866 млн к России, заявив, что РФ нарушила целый ряд положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (в том числе право на свободное судебное разбирательство, защиту от дискриминации и др.) при рассмотрении налогового дела ЮКОСа. 19 января 2016 года Конституционный суд РФ разрешил не выполнять решение Европейского суда о выплате €1 млрд 866 млн акционерам ЮКОСа, поскольку оно противоречит нормам Конституции РФ.