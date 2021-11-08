Биография бывшего министра энергетики Сергея Шматко

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 ноября в Москве в возрасте 55 лет умер Сергей Шматко, специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, бывший министр энергетики РФ. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом нового типа.

Сергей Иванович Шматко родился 26 сентября 1966 года в Ставрополе. Отец - Иван Дмитриевич Шматко - военный летчик, подполковник авиации, мать - Валентина Ивановна Сляднева (1940-2013) - поэтесса и прозаик. Вместе с родителями несколько лет прожил в ГДР, где служил его отец.

В 1983-1985 годах учился на математико-механическом факультете Уральского государственного университета, в 1990 году окончил факультет политэкономии Уральского госуниверситета (ныне Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина). В 1992 году окончил факультет экономики Университета г. Марбурга (Германия), в 2004 году - Высшие академические курсы Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ по специальности "оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации".

Кандидат технических наук. В 2007 году во Всероссийском научно-исследовательском институте по эксплуатации атомных электростанций защитил диссертацию на тему "Гидротермальная переработка кубовых остатков АЭС".

В 1985-1988 годах служил в Военно-морском флоте СССР, в соединении атомных подводных лодок на Северном флоте.

С 1992 года по 1994 год работал аудитором в международной организации BDO Binder во Франкфурте-на-Майне (Германия).

С 1994 по 1995 год - директор компании RFI GmbH (Общество по консультированию инвестиций в Россию; официальный представитель Российского фонда фундаментальных исследований в Евросоюзе).

В 1995-1997 годах являлся научным сотрудником негосударственного Института проблем инвестирования, также возглавлял управление внешних связей Всероссийского банка развития регионов (создан в 1995 году при государственном участии).

С 1997 по 1999 год - руководитель аналитического центра экономической стратегии компании "Росэнергоатом" (оператор российских атомных электростанций).

В 1999-2001 годах - советник генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) по экономической стратегии.

С 2002 по 2005 год - председатель Государственного фонда конверсии.

С февраля по июнь 2005 года - советник председателя правления Газпромбанка, вице-президент ЗАО "Атомстройэкспорт" (строительство объектов атомной энергетики за рубежом).

В 2005-2008 годах - президент ЗАО "Атомстройэкспорт". Одновременно с января 2008 года был заместителем директора ОАО "Атомэнергопром".

С 12 мая 2008 года по 21 мая 2012 года - министр энергетики РФ в правительстве Владимира Путина. Сменил на этом посту Виктора Христенко. В тот же период возглавлял Электроэнергетический совет СНГ.

С 1 июня 2013 года был специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

С 28 июня 2013 года по 30 июня 2015 года - председатель совета директоров ОАО "Россети".

1 марта 2021 года возглавил совет директоров ООО "РТ-Энерго", которое является корпоративным центром компетенций в области энергоснабжения, энергосбережения и повышения энергоэффективности для организаций госкорпорации Ростех.

Был председателем совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" (2008-2011; в настоящее время ОАО "Россети"); "РусГидро" (2008-2011), "Транснефть" (2008-2011), "Зарубежнефть" (2009-2011), "СО ЕЭС" (2009-2011).

Заслуженный энергетик РФ (2017).

Был награжден орденами Дружбы (2008), Почета (2009), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней (2012, 2021).

Сергей Шматко был женат, у него было двое детей.