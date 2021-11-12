Биография Виктора Коклюшкина

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 ноября 2021 года стало известно, что на 76-м году жизни умер российский писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин.

Виктор Михайлович Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве.

В 1981 году окончил Высшие театральные курсы при Государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС).

Коклюшкин начал литературную деятельность в 1969 году. Публиковал свои юмористические произведения в "Литературной газете" и других периодических изданиях.

В 1972 году конферансье Москонцерта Евгений Кравинский начал исполнять со сцены его рассказы "По диким степям" и "Была весна".

С 1980 года Виктор Коклюшкин специально писал юмористические тексты для эстрады. Его монологи и рассказы исполняли артисты Евгений Петросян ("Про нашу жизнь", "Прошлая жизнь"), Клара Новикова ("Депутатка", "Легко ли быть молодым"), Владимир Винокур ("Под гипнозом"), Валентина Коркина и Виктор Остроухов ("Зуб болит"), Елена Степаненко ("Алиби").

С начала 1980-х сотрудничал с Ефимом Шифриным. В 1983 году за исполнение монолога "Алло, Люся", автором которого являлся Коклюшкин, Шифрин был удостоен премии VII Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В 1985 году он представил свой первый сольный спектакль "Я хотел бы сказать", основу которого составили произведения сатирика. В дальнейшем Ефим Шифрин участвовал в эстрадных постановках "Три вопроса" (вместе с артистами Москонцерта), "Круглая луна" (вместе с Кларой Новиковой, Валерием Гаркалиным и Галиной Семеновой) и "Фотография на память" по сочинениям Коклюшкина.

Коклюшкин также выступал как автор-исполнитель. Регулярно принимал участие в юмористических телевизионных передачах.

Также работал в жанре крупной прозы, писал повести и романы. Среди его книг: "Хорошо, когда светит солнце" (1988), "Юморист. Избранное" (1993), "Блеск" (1999), "Бывали дни веселые!" (2004), "Слезы птеродактиля" (2009), "Стой, кто идет!" (2010), "Убойная реприза" (2010).

Произведения писателя были переведены на венгерский, немецкий и чешский языки.

Виктор Коклюшкин являлся сценаристом мультипликационных фильмов "Фокусник" (1986, режиссер Юрий Исайкин) и "Портрет" (1987, Борис Тузанович). Вместе с Владимиром Альбининым написал сценарии к нескольким выпускам мультсериала "Великолепный Гоша" (1981-1984, Анатолий Солин).

Лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады разговорного жанра (1985, 1989), литературной премии журнала "Юность" (1987).