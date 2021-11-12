История использования QR-кодов во время пандемии коронавируса

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 ноября 2021 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Что такое QR-код

QR-код (англ. Quick Response, "код быстрого реагирования") - двухмерный штрих-код. Он представляет собой набор черных квадратов, упорядоченных на квадратной сетке на белом фоне, и приспособлен для быстрого считывания и распознавания с помощью фотокамер. Им можно зашифровывать в удобном для чтения машиной формате различную информацию. Формат QR-кодов был разработан в 1994 году японской компанией Denso.

Широкое распространение он получил в 2000-х благодаря появлению смартфонов, которые могут считывать QR-коды при простом наведении камеры. Этими кодами можно шифровать адреса в интернете, географические координаты, визитные карточки, купоны на скидку и т.д.

В отличие от обычного одномерного штрих-кода, QR-код может вмещать достаточно большой объем данных (до 7 тыс. 89 цифр или 4 тыс. 296 букв, цифр и специальных символов). В систему двухмерных кодов заложен специальный алгоритм исправления ошибок: даже если 30% изображения будет повреждено или камера "смажет" его при сканировании, оно все равно будет считываться корректно. Также QR-код читается, даже если камера его "видит" под наклоном.

Применение в период пандемии в мире

Впервые технологию QR-кодов во время эпидемии COVID-19 стали использовать в Китае, где их внедрили в мобильные приложения со встроенными платежными системами. К приложениям с функцией считывания QR-кода в январе 2020 года были дополнительно привязаны удостоверения личности граждан. Такой QR-код нужно было сканировать при входе в транспорт или учреждение, а также в общественные места (торговые центры, рынки, кафе, парки и прочие). Информация поступала в базу данных контролирующих органов, что позволяло узнать о контактах человека с установленными носителями коронавируса, посещениях очагов заболевания или нарушениях условий карантина.

Во Франции с 6 апреля 2020 года граждане могли пользоваться QR-кодом в качестве пропусков, подтверждающих обоснованность их выхода из дома в условиях самоизоляции, введенной в стране из-за пандемии. 17 апреля QR-коды полностью заменили введенные ранее бумажные разрешительные документы. Схожим образом действовало и большинство других европейских стран. В апреле - мае 2021 года, по мере роста числа вакцинированных, там также начали выдавать "паспорта вакцинированных" в виде QR-кода, подтверждающего прохождение полного курса из двух компонентов вакцины от коронавируса. Они разрешают перемещаться между странами Евросоюза, посещать заведения общепита и т. д. C QR-кодами "паспорта вакцинированных" также работают в Израиле, Австралии и других странах.

QR-коды в России

В России и Москве QR-коды для контроля за режимом самоизоляции начали вводить в апреле 2020 года. С 15 апреля 2020 г. в столице они стали обязательными для любой поездки на транспорте, включая личный автомобиль. Эти "цифровые пропуска" могли получать сотрудники организаций, которые продолжали работать в условиях пандемии, а также простые граждане для необходимых поездок (в том числе в лечебные заведения). При этом система была настроена на минимизацию проверок вручную: комбинация из букв и цифр, для которой был сгенерирован QR-код, была привязана к транспортной карте "Тройка" или номеру автомобиля. Без него пассажир просто не мог пройти через турникеты в метро, а при попытке проехать на собственной машине ее владелец получал штраф. Цифровые пропуска были отменены в Москве с 9 июня 2020 года.

В октябре 2020 года QR-коды были введены в Москве в качестве меры по отслеживанию контактов. Заведения общепита, магазины и торговые центры могли повесить этот QR-код на входе, чтобы все посетители их сканировали и потом получали уведомления, если у кого-то из присутствовавших одновременно с ними в помещении впоследствии был выявлен коронавирус.

Специальные QR-коды в виде сертификатов для вакцинированных начали выдавать на сайте госуслуг с января 2021 года. При сканировании открывается страница на сайте госуслуг, на которой высвечивается информация о действительности сертификата, инициалы и дата рождения владельца, а также первые две и последние три цифры серии и номера паспорта (их необходимо сверять с документами, удостоверяющими личность) и дата, по которую действует сертификат. Аналогично работают и коды, выданные вакцинированным или переболевшим на сайте мэрии Москвы.

QR-коды о вакцинации

Впервые требования по предъявлению QR-кода о вакцинации для посещения объектов общественного питания были введены в Москве и Подмосковье и действовали с 28 июня по 19 июля 2021 года. Также кафе и рестораны могли посещать переболевшие коронавирусом в течение шести последних месяцев, либо имевшие отрицательный текст на коронавирус, сделанный не более трех дней назад (также по специальному QR-коду, который можно было получить на сайте мэрии). Без кодов можно было посещать летние веранды. В тот же период столичные театры начали вводить требования по предъявлению QR-кодов для доступа на спектакли: это позволяло им не соблюдать требования по ограничению вместимости залов.

С лета 2021 года QR-коды о вакцинации или перенесенном недавно заболевании начали требовать в различных регионах России для доступа на крупные форумы, конференции, концерты.

Тема QR-кодов для вакцинированных вновь стала актуальной в связи с подъемом заболеваемости осенью 2021 года. 29 сентября в Удмуртии заполняемость залов объектов общепита была ограничена до 50%, но рестораны и кафе могли ее не соблюдать при условии требования у посетителей сертификатов о вакцинации. К середине октября более 30 регионов ввели требование о предъявлении сертификата о вакцинации в виде QR-кодов для доступа в объекты общепита и иногда в любые общественные места: музеи, торговые центры, тренажерные залы и т.д. Например, в Башкирии ввели требование о предъявлении сертификатов о вакцинации или перенесенной болезни даже при посадке в междугородние автобусы.

Ведение QR-кодов на постоянной основе

20 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Это значительно ускорило введение QR-кодов властями регионов, причем установлены они были не в качественной временной меры (на нерабочие дни), а на длительный срок. Власти Москвы ввели QR-коды для доступа в музеи и театры, но на период нерабочих дней решили полностью закрыть общепит, торговые центры и др. Последние открылись в столице 8 ноября без ограничений. Мэр Сергей Собянин объяснил это тем, что для бизнеса требование QR-кодов грозит значительно большими убытками, чем работа с закрытыми залами только навынос или с доставкой.

9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что QR-коды для пользования теми или иными услугами введены в 77 субъектах Федерации. В некоторых регионах эта мера была отложена, чтобы люди успели привиться: например, так сделали власти Санкт-Петербурга, где доступ только по QR-кодам в общепит начнется с 1 декабря, а в большинство объектов розничной торговли - с 15 декабря.

11 ноября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией объявили о разработке законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и в магазинах.