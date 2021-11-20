Биография Валерия Гаркалина

20 ноября 2021 года стало известно, что народный артист РФ Валерий Гаркалин умер.

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве в семье Бориса Алексеевича Гаркалина и Валентины Вячеславовны Полянской. Отец работал в автомастерской, мать - кассиром в столовой. Школьные годы Валерий Гаркалин вместе с родителями провел в городе Щелково (Московская область). Принимал участие в постановках местного народного театра под руководством Абри Амаспюра.

В 1971 году окончил среднюю школу. После неудачных попыток поступить в московские актерские вузы работал слесарем контрольно-измерительных приборов на заводе в городе Фрязино (Московская область).

В 1972-1974 годах проходил срочную военную службу в батальоне связи при штабе стрелковой дивизии в Читинской области. Руководил деятельностью армейского театрального кружка.

В 1978 году Валерий Гаркалин окончил в Москве факультет кукольного искусства Государственного музыкального училища (ГМУ) им. Гнесиных (ныне - Музыкальное училище им. Гнесиных Российской академии музыки им. Гнесиных) по специальности "актер театра кукол" (педагогами были Леонид Хаит и Сергей Образцов). В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС, ныне - Российский институт театрального искусства - ГИТИС) по специальности "режиссер эстрады и массовых представлений" (мастерская Вячеслава Шалевича).

После окончания ГМУ им. Гнесиных Валерий Гаркалин несколько сезонов работал в передвижном театре "Люди и куклы" при Кемеровской филармонии (его создателем и руководителем был Леонид Хаит). В середине 1980-х годов служил в Государственном театре кукол под руководством Сергея Образцова в Москве (ныне - Государственный академический центральный театр кукол им. С. В. Образцова).

Окончив ГИТИС, в 1988-2001 годах Валерий Гаркалин был актером Московского академического театра сатиры (главный режиссер в 1957-2002 годах - Валентин Плучек). Исполнял роли в спектаклях: "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя (Хлестаков), "Укрощение строптивой" по произведению Уильяма Шекспира (Петруччо), "Трехгрошовая опера" по пьесе Бертольта Брехта (Пичем), "Горячее сердце" по произведению Александра Островского (Курослепов), "Клоп" по пьесе Владимира Маяковского (Тапер) и др. Помимо этого, с 1990-х годов регулярно принимал участие в различных антрепризных спектаклях. В частности, вместе с народной артисткой РФ Татьяной Васильевой был задействован в постановках "Ботинки на толстой подошве" по произведению Петра Гладилина и "Ну все, все… все?" по пьесе Наума Брода.

Валерий Гаркалин широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль Алексея Грекова в криминальной драме Сергея Бодрова - старшего и Александра Буравского "Катала" (1989). Среди наиболее известных киноработ: Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992, режиссер Леонид Белозорович), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995, Владимир Меньшов), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997, Тигран Кеосаян), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000, Тигран Кеосаян), Аркадий Рябоконь в сериале "Между нами, девочками" (2013, Алексей Кирющенко) и др. Последняя роль к настоящему времени - Седов в криминальном фильме Марии Маханько "Шахматная королева" (2018). В общей сложности Валерий Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.

Принимал участие в озвучивании анимационных фильмов "Дневник фокса Микки" (2016, Дмитрий Лазарев) и "Тихий ужас без соли" (2017, Светлана Разгуляева) и записи нескольких аудиокниг ("Сон смешного человека" Федора Достоевского, "Белые одежды" Владимира Дудинцева и др.).

С 2002 года Валерий Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Был профессором кафедры эстрадного искусства, руководитель мастерской.

Был членом Союза театральных деятелей РФ.

Народный артист РФ (2008).

Лауреат кинофестиваля "Киношок" (1995, за работу в фильме "Ширли-мырли") и национальной анимационной премии "Икар" (2018, за озвучивание мультфильма "Тихий ужин без соли").

Вдовец. Был женат на Екатерине Викторовне Гаркалиной (1952-2009; педагог, заслуженный деятель искусств РФ). Дочь - Ника (род. 1983, театральный продюсер).

В 2013 году Валерий Гаркалин выпустил книгу "Катенька. Воспоминания", посвященную памяти супруги.

Жизни и карьере актера посвящен документальный фильм "Валерий Гаркалин. Грешен, каюсь..." (2019, режиссер Георгий Ананов).