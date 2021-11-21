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Биография литературоведа и критика Мариэтты Чудаковой

Она умерла 21 ноября из-за коронавируса
Мариэтта Чудакова Александр Петров/ТАСС
Описание
Мариэтта Чудакова
© Александр Петров/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 ноября 2021 года в Москве на 85-м году жизни из-за коронавируса умерла литературовед и критик Мариэтта Омаровна Чудакова.

Происхождение и образование

Мариэтта Омаровна Чудакова родилась 2 января 1937 года в Москве в семье военного инженера Омара Курбановича Хан-Магомедова. Мать - педагог дошкольного образования Клавдия Васильевна Махова. Брат - искусствовед, историк архитектуры Селим Хан-Магомедов, сестра - Инна Мишина, первый директор московского музея Булгакова.

В 1959 году Мариэтта Чудакова окончила филологический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова по специальности "филолог, учитель русского языка и литературы".

Доктор филологических наук. В 1964 году в МГУ им. М. В. Ломоносова защитила кандидатскую диссертацию на тему "Творчество Эффенди Капиева". В 1980 году в диссертационном совете при Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (ныне Российская государственная библиотека) защитила докторскую диссертацию на тему "Печатная книга и рукопись: взаимодействие в процессе создания и функционирования (на материале художественной прозы и науки о литературе 1920-1930-х годов)".

Преподавательская и научная деятельность

В 1959-1961 годах Мариэтта Чудакова преподавала русский язык и литературу в одной из московских школ.

В 1965-1984 годах работала в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

С 1985 году преподавала в Литературном институте им. А. М. Горького, была сотрудницей кафедры литературного мастерства. Профессор.

С 1988 года в качестве приглашенного профессора читала лекции в ряде европейских и американских университетов.

Литературно-исследовательская деятельность

Мариэтта Чудакова начала публиковаться в 1958 году. В 1970 году была принята в Союз писателей СССР.

Мариэтта Чудакова автор нескольких сотен научных работ и статей по истории литературы XX века, истории филологической науки и литературной критики. Основные области ее исследовательских интересов - история русской литературы советского периода, поэтика, история русской филологической науки, архивоведение, текстология.

В монографиях "Эффенди Капиев" (1970), "Мастерство Юрия Олеши" (1972), "Поэтика Михаила Зощенко" (1979) она провела анализ особенностей индивидуального художественного стиля писателей и стилистических тенденций советской литературы 1920-1930-х годов.

Ее работа "Архив М. А. Булгакова" (1976) и книга "Жизнеописание Михаила Булгакова" (1988) заложили основы отечественного научного булгаковедения.

Также она автор книг "Беседы об архивах" (1975, 1980), "Рукопись и книга" (1986), сборника детективно-фантастических новелл и эссе "Мирные досуги инспектора Крафта" (2005), ряда произведений для детей.

Общественная деятельность

В советское время Мариэтта Чудакова была близка к диссидентским кругам. В годы перестройки критиковала государственный строй СССР.

В октябре 1993 года, во время конфликта президента РФ Бориса Ельцина с парламентом, выступила на стороне исполнительной власти. После разгона защитников Верховного совета подписала публичное обращение группы известных литераторов, известное как "Письмо сорока двух". В нем, в частности, содержался призыв запретить "все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений", прекратить деятельность органов власти, отказавшихся подчиняться президенту, признать нелегитимными Съезд народных депутатов и Верховный совет РФ и др.

В 1994-2000 годах работала в составе Президентского совета (консультативного органа при президенте России Борисе Ельцине), в 1994-2001 годах была членом Комиссии по вопросам помилования при президенте РФ.

В 2002 году была одним из учредителей Регионального общественного фонда содействия возрождению и развитию культуры - Фонда имени М. А. Булгакова, возглавляла его.

2 декабря 2007 года Мариэтта Чудакова принимала участие в выборах депутатов Государственной думы РФ V созыва по списку политической партии "Союз правых сил" (баллотировалась под третьим номером в общефедеральной части списка). По итогам голосования партия не прошла в Думу.

Мариэтта Чудакова выступала как публицист.

В 1999 году была отмечена благодарностью президента РФ ("за большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации по вопросам помилования и завершение работы по помилованию всех осужденных к смертной казни").

Личные сведения

Была замужем за литературоведом и писателем Александром Чудаковым (1938-2005). Дочь - Мария Чудакова.

Жизни и деятельности Мариэтты Чудаковой посвящен один из выпусков телевизионного цикла "Линия жизни" (2007, ГТРК "Культура"). 

Теги
РоссияЧудакова, Мариэтта Омаровна
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