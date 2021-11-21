Биография Нины Руслановой

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 ноября 2021 года на 76-м году жизни умерла народная артистка РФ Нина Русланова.

Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов (Харьковская область Украинской ССР, ныне Украина). Ее дату рождения и имя записали в детском доме, где она воспитывалась (точные данные неизвестны). Инспектор детдома дал ей фамилию в честь русской певицы Лидии Руслановой (1900-1973 годы).

В начале 1960-х годов Нина Русланова окончила строительное училище, после этого работала штукатуром.

В 1963 году была принята в Харьковский театральный институт (ныне Харьковский национальный университет искусств им. И. П. Котляревского). В 1965 году покинула его и поступила в Москве в Театральное училище им. Б. В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). Училась на курсе педагога Веры Львовой. Ее однокурсниками были Леонид Филатов, Александр Кайдановский, Иван Дыховичный, Владимир Качан, Борис Галкин. Окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина в 1969 году.

С 1969 по 1984 годы Нина Русланова служила в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. Была задействована в постановках "Мещанин во дворянстве" по комедии Мольера, "Антоний и Клеопатра" и "Ричард III" по пьесам Уильяма Шекспира и других.

В 1985-1988 годах была актрисой Московского академического театра им. Вл. Маяковского.

В 1990-х годах выступала в Московском драматическом театре им. Рубена Симонова, в 2000-х годах участвовала в антрепризных постановках.

Нина Русланова дебютировала в кино, будучи студенткой Театрального училища им. Б. В. Щукина. Исполнила poль домработницы Haдeжды в фильме "Кopoткиe вcтpeчи" (1967, режиссер Кира Муратова). Среди других киноработ: Тамара в комедии "Афоня" (1975, Георгий Данелия), Катька в мелодраме "Цыган" по мотивам романа Анатолия Калинина (1979, Александр Бланк), Харитина Макаровна в фильме "Не стреляйте в белых лебедей" по произведению Бориса Васильева (1980, Родион Нахапетов), Наташа Адашова в драме "Мой друг Иван Лапшин" (1984, Алексей Герман), Люба в мелодраме "Настройщик" (2004, Кира Муратова). Последняя роль - Крячиха в сериале о событиях Гражданской войны 1917-1921 годов "Жила-была одна баба". В общей сложности актриса снялась в более чем 130 фильмах и сериалах.

Участвовала в озвучивании нескольких мультипликационных фильмов. В их числе: "Аленушка и солдат" (1974, режиссер Юрий Елисеев), "Мартынко" (1987, Эдуард Назаров), "Карпуша" (1988, Михаил Каменецкий), "Музыкальный магазинчик" (1989, Натан Лернер).

В начале 2000-х годов вместе с актером Станиславом Садальским вела на радиостанции "Радио Рокс" программу "Шоу одинокого шута".

Была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Народная артистка РФ (1998).

Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1986).

Была обладательницей кинопремии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль" (1988 - "Завтра была война", "Знак беды", "Короткие встречи"; 2011 - "Китайская бабушка"), "Лучшая роль второго плана" (1990 - "Смиренное кладбище") и "Лучшая женская роль второго плана" (2005 - "Настройщик"), кинопремии "Золотой орел" в категории "Лучшая женская роль второго плана" (2006 - "Настройщик").

Жизни и карьере актрисы посвящен документальный фильм "Нина Русланова. Гвоздь программы" (2015, режиссер Илья Ульянов).