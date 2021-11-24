Что известно о первой женщине на посту премьер-министра Швеции Магдалене Андерссон

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 ноября парламент Швеции утвердил в качестве премьер-министра Магдалену Андерссон, лидера правящей Социал-демократической рабочей партии Швеции. Она станет первой женщиной во главе шведского правительства.

Происхождение, образование

Магдалена Андерссон родилась 23 января 1967 года в городе Уппсала к северу от Стокгольма. Ее отец был преподавателем старейшего в Швеции Уппсальского университета, мать - школьной учительницей.

Андерссон окончила бакалавриат Стокгольмской школы экономики, проходила программы дополнительного образования в той же школе, Венском институте перспективных исследований (1994) и Гарвардском университете (1995). В 1994 году преподавала в альма-матер.

Работа в партии и правительстве

Еще в студенческие годы Магдалена Андерссон присоединилась к молодежному крылу Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ).

В 1996-1998 годах она занимала пост политического советника в аппарате премьер-министра Йорана Перссона (СДРПШ), в 1998-2004 годах возглавляла в том же аппарате отдел планирования. В 2004-2006 годах была статс-секретарем Министерства финансов Швеции.

В 2007-2009 годах Андерссон была советником председателя СДРПШ Моны Салин по вопросам внутренней политики (партия находилась в оппозиции). В 2009-2012 годах занимала должность заместителя генерального директора Налогового агентства Швеции. В 2012-2014 годах была пресс-секретарем СДРПШ по вопросам экономической политики (в это время лидером партии был Стефан Лёвен).

В 2014 году она была избрана в Риксдаг (однопалатный парламент Швеции) от округа Стокгольм, переизбрана в 2018 году. По итогам выборов 2014 года СДРПШ заняла 100 из 349 мест в Риксдаге и сформировала коалиционное правительство с Партией охраны окружающей среды под руководством Стефана Лёвена. Андерссон получила в нем пост министра финансов, сохранила его при преобразованиях кабинета в 2019 и 2021 годах. Она стала первой женщиной во главе этого ведомства. В 2020 году была избрана председателем (на трехлетний срок) Международного валютного и финансового комитета - значимого совещательного органа в составе Международного валютного фонда.

Во главе партии и правительства

В августе 2021 года Стефан Лёвен заявил о намерении уйти с постов председателя СДРПШ и премьер-министра. В связи с этим 4 ноября съезд СДРПШ избрал Магдалену Андерссон новым лидером партии. В своем первом выступлении перед сопартийцами она обозначила в качестве приоритетов укрепление социального государства и борьбу с организованной преступностью. Своей основной задачей она назвала обеспечение победы партии на выборах в сентябре 2022 года.

Личные сведения

Магдалена Андерссон замужем за преподавателем Стокгольмской школы экономики Ричардом Фрибергом, с которым познакомилась в студенческие годы. У них двое детей.

В юности активно занималась плаванием, принимала участие в соревнованиях.