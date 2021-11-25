Что известно о новом президенте Интерпола Ахмеде Насере ар-Раиси

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 ноября 2021 года был избран и вступил в должность президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмед Насер ар-Раиси. Срок его полномочий составит четыре года.

Ахмед Насер ар-Раиси родился в Объединенных Арабских Эмиратах. В 1986 году окончил бакалавриат по направлению "компьютерные науки" в Колледже Оттербейна (в н.в. - Университет Оттербейна, города Вестервилль, штат Огайо, США). Затем продолжил образование в Великобритании: в 2004 году получил диплом по специальности "менеджмент полиции" в Кембриджском университете, в 2010 году - степень магистра делового администрирования в Университете Ковентри, в 2013 году - докторскую степень в области общественной безопасности в Лондонском университете Метрополитен.

В 1980 году ар-Раиси поступил на службу в полицию Абу-Даби. Начинал карьеру в отделении охранной сигнализации, в 1986-1992 годах руководил Институтом судебной экспертизы, в 1992-2001 году был начальником отдела информационных технологий департамента телекоммуникационных и информационных систем, в 2001-2005 годах - директором департамента информационных технологий и связей Абу-Даби. В 2005 году он был назначен генеральным директором Центрального управления полиции Абу-Даби, в 2012 году - генеральным директором по электронным услугам и коммуникациям в Министерстве внутренних дел ОАЭ. С 2015 года занимал пост генерального инспектора МВД в звании генерал-майора. С 2018 года также являлся делегатом исполнительного комитета Интерпола.

В период работы в полиции ар-Раиси принимал участие во внедрении ряда стратегических программ. Так, он способствовал созданию поисково-спасательной группы ОАЭ, при нем начала работу система распознавания лиц, система биометрических данных, он внес вклад в создание Бюро по делам причинно-следственных связей и жертв стихийных бедствий.

Против избрания ар-Раиси на пост президента Интерпола выступали несколько правозащитных организаций. Так, неправительственная организация "Центр по правам человека Персидского залива" обвинила его в причастности к пыткам заключенных. Ар-Раиси не комментируют эти обвинения. В ОАЭ утверждают, что Ахмед Насер ар-Раиси внес существенный вклад в обеспечение высокого уровня безопасности в стране (согласно рейтингу базы данных Numbeo, в 2020-2021 годах ОАЭ входили в тройку самых безопасных стран мира).