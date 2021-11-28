Биография Александра Градского

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни умер композитор, певец, народный артист России Александр Градский.

Александр Борисович родился 3 ноября 1949 года в г. Копейске (Челябинская область) в семье Бориса Абрамовича Фрадкина (1926-2013) и Тамары Павловны Градской (1928-1963). С 1957 года семья проживала в Москве. Отец работал инженером на заводе, мать - литературным сотрудником в журнале "Театральная жизнь". После кончины матери будущий певец взял фамилию Градский в память о ней.

В 1967 году Александр Градский окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне - Российская академия музыки им. Гнесиных) по специальности "оперный и концертно-камерный певец". Его педагогами были Любовь Котельникова и Нина Вербова. Певческий голос - тенор. В 1975-1976 годах учился в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу композиции (педагог - народный артист СССР Тихон Хренников).

Музыкальная карьера

В 1963 году Александр Градский впервые выступил как солист, исполнив несколько песен в составе вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Тараканы". Он состоял из польских студентов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 1964 году Александр Градский вместе с Михаилом Турковым организовал самодеятельную рок-группу "Славяне". Она существовала два года, в репертуар преимущественно входили англоязычные композиции.

В 1965-1968 годах как солист и гитарист участвовал в выступлениях ВИА "Скифы" и "Лос Панчос", в 1970-1971 годах - ВИА "Веселые ребята".

В 1966 году Александр Градский основал самодеятельную рок-группу "Скоморохи", был ее солистом и гитаристом до 1976 года В первом составе коллектива на клавишных инструментах играл Александр Буйнов (ныне - певец, народный артист РФ). Основу репертуара составляли русскоязычные песни. В 1971 году "Скоморохи" получили несколько призов на Всесоюзном музыкальном фестивале "Серебряные струны" в г. Горьком (ныне - Нижний Новгород).

В 1972 году Александр Градский записал песни "Джоконда" (слова Татьяны Сашко) и "Жил-был я" (слова Семена Кирсанова), вошедшие в дебютный музыкальный альбом композитора Давида Тухманова "Как прекрасен этот мир".

В 1973 году выпустил первый сольный миньон (небольшую грампластинку) "Поет Александр Градский". Он включал четыре песни - "Испания" (слова Николая Асеева), "Скоморохи" (слова Валерия Сауткина), "Подруга угольщика" (слова Роберта Бернса) и "Синий лес". Автором музыки ко всем песням, а также текста последней был сам Александр Градский.

В 1976 году широкую известность Александру Градскому принесло исполнение песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой.

В конце 1970-х годах певец начал выступать с сольными концертами, аккомпанируя себе на 12-струнной гитаре.

В 1988 году исполнил партию Звездочета в опере Николая Римского-Корсакова "Золотой петушок" на сцене Государственного академического Большого театра.

В общей сложности Александр Градский является автором более 200 песен. Многие из них написаны на свои стихи, среди наиболее известных - "Песня о друге", "Песня о свободе", "Памяти поэта", "Южная прощальная", "Антиперестроечный блюз".

На протяжении карьеры Александр Градский выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. Некоторые из них представляют собой вокальные сюиты (1980 - "Русские песни"; 1987 - "Сатиры" на стихи Саши Черного; 1988 - "Ностальгия" на стихи Владимира Набокова). Последний к настоящему времени студийный альбом - "Неформат" - вышел в 2011 году.

Рок-оперы

В 1985 году была завершена запись первой отечественной рок-оперы "Стадион". Александр Градский и поэтесса Маргарита Пушкина работали над ней около десяти лет. Центральной фигурой рок-оперы является Певец (его партии исполнял сам Александр Градский). Прообразом героя послужил чилийский поэт-коммунист Виктор Хара, убитый путчистами в 1973 году на Центральном стадионе Сантьяго.

В 2009 году была осуществлена запись рок-оперы "Мастер и Маргарита" на музыку Александра Градского. Он сам исполнил арии Мастера, Иешуа Га-Ноцри, Воланда и Кота Бегемота.

Балеты

В конце 1980-х годов Александр Градский написал музыку к балетам "Человек", "Распутин" и "Еврейская баллада". Они были поставлены в Киевском государственном детском музыкальном театре (ныне - Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества, Украина).

Музыка к фильмам

Александр Градский является автором музыки к 20 художественным и анимационным фильмам. Первой кинокартиной с его музыкальным сопровождением стала мелодрама Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных" (1974). Последний фильм - военная драма Михаила Пташука "В августе 44-го…" по роману Владимира Богомолова "Момент истины" (2001).

Работа на радио и телевидении

В конце 1980-х годах вел на радиостанции "Юность" программу "Хит-парад Александра Градского".

В 2012-2015 году, а также в 2017 году выступал в качестве одного из наставников в вокальном телешоу Первого канала "Голос" (сезоны 1-4, 6). Четверо его подопечных стали победителями проекта - Дина Гарипова (2012), Сергей Волчков (2013), Александра Воробьева (2014) и Селим Алахяров (2017).

Административная и общественная деятельность

С 1989 года Александр Градский являлся руководителем Московского театрально-концертного музыкального объединения (МТКМО). В 2015 году в Москве в здании бывшего кинотеатра "Буревестник" был открыт театр с аналогичным названием (известен как "Градский Холл").

Член Союза московских композиторов.

Во второй половине 2000-х годов входил в состав общественного совета при Министерстве обороны РФ.

Заслуженный деятель искусств РФ (1997). Народный артист России (1999).

Удостоен Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1998 года (за концертную программу "Три часа живой музыки").

Лауреат международного фестиваля эстрадной песни "Братиславская лира" (Чехословакия, 1976).

В 2011 году вышла книга Александра Градского "Избранное" (тексты песен, стихи, рассказы, либретто), в 2015 году - поэтический сборник "Стихи".

С 2003 года Александр Градский состоит в гражданском браке с актрисой Мариной Коташенко. Сыновья - Александр (род. 2014) и Иван (род. 2018). Первой женой певца была студентка Наталья Смирнова (брак длился несколько месяцев в 1973 году). Вторая супруга - народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская (1976-1980). Третьей женой была Ольга Фартышева (1980-2001). От брака с ней - сын Даниил (род. 1981) и дочь Мария (род. 1986).

Жизни и творчеству артиста посвящены книга "Александр Градский. The Голос" (2013, автор Евгений Додолев) и документальный фильм "Александр Градский. Обернитесь!" (2014, режиссер Сергей Михайлов).