Что известно о новом премьере Чехии Петре Фиале

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 ноября 2021 года президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром республики лидера победившей на парламентских выборах партийной коалиции "Вместе", председателя праволиберальной Гражданской демократической партии Петра Фиалу. Ожидается, что новое правительство начнет работу к середине декабря.

ТАСС рассказывает о новом главе чешского правительства.

Происхождение и образование

Петр Фиала родился 1 сентября 1964 года в чехословацком Брно (сейчас Южно-Моравский край Чехии; юг страны) в рабочей семье. В 1983-1988 годы он изучал историю и филологию на факультете искусств Университета им. Яна Эвангелисты Пуркине в Брно (в настоящее время Масариков университет).

Профессиональная, научная и общественная деятельность

В 1990-е годы Петр Фиала работал в историческом музее в Кромержиже (восток страны), преподавал в Карловом университете в Праге, был одним из основателей кафедры политологии в Масариковом университете, возглавлял ее в 1993-2002 годы. В 1996-2004 годы был директором Международного института политологии, в 2005-2011 годы - Института сравнительных политологических исследований (при Масариковом университете). В 2004-2011 годы был ректором Масарикова университета. В 2007-2012 годы состоял в совете Института изучения тоталитарных режимов. Он автор более 300 исследований по сравнительной политологии и европейской политике. Кроме того, в разное время он работал в образовательных и исследовательских организациях в Чешской Республике и за рубежом. В 2005-2009 годы он был заместителем председателя, а в 2009-2011 годы - председателем Чешской конференции ректоров, в 2009-2011 годы входил в Совет Европейской ассоциации университетов.

Политическая деятельность

В 2012-2013 годы Петр Фиала был министром образования, молодежи и спорта в правительстве Петра Нечаса.

На парламентских выборах в октябре 2013 года он, будучи еще беспартийным, стал лидером списка кандидатов от праволиберальной Гражданской демократической партии (ГДП) в Южно-Моравском крае. Был избран в состав Палаты депутатов парламента Чехии. В ноябре 2013 года вступил в ГДП, в январе 2014 года занял пост председателя партии. На выборах в 2017 году он вновь возглавил список ГДП в Южно-Моравском крае, был переизбран в Палату депутатов и с ноября 2017 года по октябрь 2021 года был ее вице-председателем.

На выборах в октябре 2021 года Фиала выступил лидером коалиции "Вместе", созданной ГДП, правоцентристской партией "Традиция Ответственность Процветание 09" (ТОП 09) и центристским блоком "Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия". Она одержала победу, получив 27,79% голосов, опередив правящее центристское движение АНО премьера Андрея Бабиша (27,12%). После выборов "Вместе" заявила об объединении с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", занявшей третье место (15,62%). На пост премьера оба партийных объединения выдвинули Петра Фиалу. 9 ноября президент Чехии Милош Земан поручил Фиале сформировать новое правительство республики. К 16 ноября партиями был согласован состав кабинета.

Фиала позиционирует себя как "правого демократического консервативного политика, отвергающего как экстремизм, так и популизм". Он считает, что европейские страны не должны принимать мигрантов, так как они "могут представлять опасность". Признание Палестины государством называет противозаконным актом. Высказывается о политкорректности как о "лицемерии, которое душит нас и мешает называть вещи своими настоящими именами". Во время предвыборной кампании Фиала упрекал правящую партию АНО за слишком мягкое отношение к России. Фиала высказывается за расширение антироссийских санкций, выступает против российского участия в строительстве нового блока АЭС "Дукованы" (РФ была исключена из участия в тендере осенью 2021 года). Он считает необходимым развивать двусторонние отношения с Германией и Израилем и увеличить расходы на оборону к 2025 году до 2% ВВП (что соответствует требованиям к странам - членам НАТО; сейчас 1,6%). Также он заявляет о приверженности национальной валюте - чешской кроне (переход республики в расчеты на евро пока не планируется, так как это, по мнению коалиции, не соответствует интересам Чехии). Является принципиальным противником признания однополых браков. В одной из своих книг он написал: "Никто не может заставить меня поверить в то, что однополые люди могут заключать брак и создавать семью, равную естественной".

Личные сведения

Фиала - член многих научных и академических советов государственных и частных университетов и исследовательских институтов в Чешской Республике и за рубежом. За свою научную и академическую работу получил ряд наград, в 2011 году был награжден Золотой медалью президента Республики.

Петр Фиала женат, супруга Яна. У них трое детей.