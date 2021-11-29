Биография режиссера Владимира Наумова

29 ноября в возрасте 93 лет ​умер режиссер Владимир Наумов.

Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) в семье кинооператора Наума Соломоновича Наумова-Стража (1898-1957) и актрисы Агнии Васильевны Бурмистровой (1906-1971).

В 1951 году окончил в Москве режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК; ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова), где занимался в мастерской Игоря Савченко. В студенческие годы был его ассистентом на съемках фильма "Третий удар" (1948), в котором также дебютировал как киноактер.

После смерти руководителя мастерской вместе с режиссером Александром Аловым завершил картину Игоря Савченко "Тарас Шевченко" (1951). С этого момента началось творческое сотрудничество Наумова и Алова. Среди их первых совместных работ - "Тревожная молодость" по трилогии Владимира Беляева "Старая крепость" (1954), "Павел Корчагин" по роману Николая Островского "Как закалялась сталь" (1956), "Ветер" (1958). В 1961 году на экраны вышла военная драма "Мир входящему", тогда же удостоенная специального приза жюри XXII Международного кинофестиваля в Венеции за лучшую режиссерскую работу и премии "Кубок Пазинетти" (приз итальянских кинокритиков за лучший иностранный фильм). В 1962 году в Брюсселе картина получила национальную бельгийскую кинопремию "Фемина".

В 1966 году режиссеры экранизировали рассказ Федора Достоевского "Скверный анекдот". Однако картина вызвала критику со стороны официальных властей. Наумова и Алова обвиняли в "сгущении красок", в "искажении идеи Достоевского" и др. По воспоминаниям Владимира Наумова, глава Госкино Алексей Романов сказал режиссерам, что из-за них может "лишиться партийного билета". В итоге фильм был запрещен к показу и вышел на экраны только в 1987 году.

Среди других совместных фильмов Владимира Наумова и Александра Алова: "Бег" по мотивам произведений Михаила Булгакова (1970), "Легенда о Тиле" по мотивам романа Шарля Де Костера "Легенда об Уленшпигеле" (1976), "Тегеран-43" (1980, СССР - Швейцария - Франция), "Берег" по роману Юрия Бондарева (1983, СССР - ФРГ). В 1971 году они также выступили в качестве театральных режиссеров, поставив в Московском театре "Современник" спектакль "Тоот, другие и майор" по пьесе Иштвана Эркеня.

После смерти своего коллеги в 1983 году Владимир Наумов снял посвященную ему документальную ленту "Алов" (1985). Также продолжил режиссерскую деятельность в художественном кино, снял фильмы: "Выбор" по произведению Юрия Бондарева (1987), "Закон" (1989), "Десять лет без права переписки" (1990), "Белый праздник" по мотивам повести Тонино Гуэрра "Сто птиц" (1994), "Часы без стрелок" (2001), "Джоконда на асфальте" (2007). В 2012 году Владимир Наумов приступил к съемкам картины "Сказка о царе Салтане". Планировалось, что она станет первым в киноцикле "Сказки Пушкина". Однако из-за недостатка средств ее производство не было завершено. Большинство фильмов Владимир Наумов снимал по собственным сценариям (всего он написал сценарии к 18 лентам).

Несколько раз Владимир Наумов выступал в качестве киноактера. После небольшой роли лейтенанта в картине "Третий удар" он сыграл штабс-капитана в трагикомедии Александра Митты "Гори, гори моя звезда" (1969), полковника милиции в телефильме Александра Гордона "Кража" (1970). Впоследствии снимался только в своих картинах ("Часы без стрелок", "Джоконда на асфальте").

В 1963 году Владимир Наумов стал художественным руководителем созданного при киностудии "Мосфильм" творческого объединения писателей и киноработников. После его преобразования в кинокомпанию "Союз Навона" занял пост ее генерального директора.

С 1976 года также был секретарем правления Союза кинематографистов СССР.

С 1980 года руководил мастерской во ВГИКе. Профессор (1986). В 2010-х годах вместе с супругой, известной российской актрисой Наталией Белохвостиковой, вел актерско-режиссерскую мастерскую в Московской школе нового кино.

В 2004 году Владимир Наумов в качестве продюсера работал над лентой "Год лошади. Созвездие Скорпиона", режиссером которой стала его дочь Наталья.

Был президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук России, членом Союза кинематографистов РФ и Европейской киноакадемии.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965). Народный артист СССР (1983).

Владимир Наумов был награжден орденами "Знак Почета" (1971), Трудового Красного Знамени (1977), Дружбы народов (1987), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2007, 2018, 1997), Почета (2013).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1985, за фильм "Берег").

Обладатель кинопремии "Золотой орел" в почетной номинации "За выдающийся вклад в мировой кинематограф" (2008).

Почетный член Российской академии художеств.

Автор книги "В кадре" (2000, в соавторстве с Наталией Белохвостиковой).

Владимир Наумов был женат вторым браком. Супруга - народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова (род. 1951). Их дочь Наталия Наумова (род. 1974), в детстве снялась в фильме "Тегеран-43". Впоследствии окончила актерский факультет ВГИК и Высшие курсы сценаристов и режиссеров, снималась в фильмах отца, но выбрала карьеру режиссера. В 2007 году Владимир Наумов и Наталия Белохвостикова усыновили мальчика Кирилла (род. 2004). Первой супругой режиссера была заслуженная артистка РСФСР Эльза Леждей (1933-2001). От брака с ней - сын Алексей (род. 1962, художник).

Жизни и творчеству кинематографиста посвящены документальные фильмы "Свидетель времени. Владимир Наумов" (2007, режиссер Наталия Наумова) и "Владимир Наумов. Монологи кинорежиссера" (2012, Наталия Урвачева), а также сборник "Алов и Наумов" (2016, составитель Любовь Алова).