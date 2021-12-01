История введения европейских санкций в отношении Белоруссии

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 декабря постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций в отношении властей Белоруссии, которых ЕС обвиняет в эскалации миграционного кризиса. Он был согласован главами МИД ЕС 15 ноября текущего года. Тогда же было принято решение о введении нового санкционного механизма для введения ограничений против авиакомпаний, турагентств и физических лиц, замешанных в трафике мигрантов.

ТАСС подготовил материал о том, как Евросоюз вводил санкции в отношении Белоруссии.

Первые санкции

Впервые санкции в отношении Белоруссии были введены Евросоюзом 15 сентября 1997 года. Тогда ЕС официально ограничил формат своих отношений с Минском до уровня ниже министерского в связи с "нарушениями прав человека и нарушениями на выборах". Это стало реакцией на проведенный 24 ноября 1996 года в Белоруссии референдум, по результатам которого полномочия президента страны Александра Лукашенко были продлены до 2001 года. Евросоюз приостановил процесс ратификации соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Белоруссией, а также временного торгового соглашения от 1995 года. Тогда же был введен запрет на контакты на высшем и высоком уровнях. Санкции фактически заморозили основные направления сотрудничества между Брюсселем и Минском, за исключением проектов по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Запрет на въезд в ЕС высокопоставленным белорусским чиновникам

9 июля 1998 года Евросоюз ввел визовые ограничения для президента Белоруссии Александра Лукашенко и 130 высокопоставленных белорусских чиновников. Причиной послужило выселение аккредитованных послов стран ЕС и других государств из их резиденций в пос. Дрозды в Минске. В начале 1999 года конфликт был урегулирован: главы дипмиссий стран ЕС вернулись в Минск, визовые ограничения были сняты.

В сентябре 2004 года Европейский союз запретил въезд на свою территорию четырем высокопоставленным белорусским чиновникам: главе МВД Белоруссии Владимиру Наумову, генеральному прокурору, экс-секретарю Совета безопасности Виктору Шейману, министру спорта и туризма, бывшему главе МВД Юрию Сивакову и бывшему руководителю специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД республики Дмитрию Павличенко. ЕС подозревал этих лиц в причастности к исчезновению активистов белорусской оппозиции и журналистов в 1999-2000 годах.

13 декабря 2004 года совет Европейского союза (высший законодательный орган ЕС) подтвердил и расширил черный список до шести человек. Въезд на территорию ЕС был запрещен председателю Центризбиркома Белоруссии Лидии Ермошиной и командиру минского ОМОНа Юрию Подобеду. Сообщалось, что Ермошина и Подобед "несли ответственность за фальсифицированные парламентские выборы и референдум 17 октября" (референдум 17 октября 2004 года устранил положение в белорусской конституции, ограничивающее возможность занимать пост главы государства более чем два срока подряд).

В 2005 году ЕС принял решение избегать полной изоляции Белоруссии, предпринимать шаги к расширению контактов с гражданским обществом, при этом сохраняя запрет на въезд в страны ЕС высокопоставленным белорусским чиновникам. 10 апреля 2006 года Евросоюз в ответ на "ущемление прав оппозиции" и президентские выборы 19 марта, которые, по оценке ЕС и ОБСЕ, не соответствовали международным демократическим нормам, запретил на один год (с возможностью продления) въезд на свою территорию президенту страны Александру Лукашенко. В расширенный до 37 человек санкционный список также вошли ряд судей и прокуроров, семь членов региональных избиркомов и др. Введенные в их отношении ограничения также предусматривали замораживание счетов в европейских банках.

Действие ограничительных мер ЕС в отношении Белоруссии было приостановлено 13 октября 2008 года, однако совет ЕС сохранил режим санкций в силе с возможностью возобновления их действия в любой момент. Приостановка санкций несколько раз продлевалась вплоть до 2011 года.

Новые санкции в 2011 году

В 2011 году взаимоотношения Белоруссии и ЕС вновь обострились. В ответ на подавление акций оппозиции после выборов президента в декабре 2010 года депутаты Европарламента в качестве ответной меры одобрили 20 января 2011 года введение жестких санкций против белорусских властей. Спустя несколько дней, 31 января, соответствующее решение было принято на заседании совета ЕС. Санкции предусматривали запрет на въезд в государства ЕС 158 высокопоставленным чиновниками республики и замораживание их банковских счетов.

Черный список возглавили президент Белоруссии Александр Лукашенко и его старшие сыновья - Виктор, помощник главы государства по национальной безопасности, и Дмитрий, председатель центрального совета объединения "Президентский спортивный клуб". Из высших белорусских чиновников въезд в ЕС оставили открытым только главе МИД Сергею Мартынову и первому вице-премьеру Владимиру Семашко. Кроме того, в 2011 году в ЕС были заморожены активы ряда белорусских организаций и компаний.

Санкционный список неоднократно корректировался в 2011-2014 годах (22 марта 2012 года был максимально расширен - до 243 человек и 29 организаций). С марта 2012 года санкции также включали запрет для европейских предпринимателей на ведение экономической деятельности с белорусскими юридическими лицами из списка и эмбарго на поставки в Белоруссию полицейской техники и техники двойного назначения, которая может быть использована "для внутренних репрессий".

30 октября 2014 года ЕС продлил санкции еще на год до 31 октября 2015 года. Решение было обусловлено тем, "что не все политические заключенные были освобождены и реабилитированы", а "соблюдение прав человека, принципов правового государства и демократического общества не улучшилось в Белоруссии". К этому времени в черном списке числились 201 физическое лицо и 18 юридических.

Смягчение санкционной политики ЕС

12 октября 2015 года, по словам госсекретаря по европейским делам при МИД Франции Арлема Дезира, совет ЕС принял решение временно приостановить действие санкций в отношении Белоруссии. При этом подчеркивалось, что ограничительные меры могут ввести в любой момент, "если это будет оправдано". 29 октября совет ЕС приостановил на четыре месяца заморозку активов и запрет на поездки в отношении 170 человек (в их числе президент Александр Лукашенко). Решение также касалось трех белорусских компаний. Как говорилось в официальном сообщении, этот шаг был предпринят в ответ на освобождение 22 августа 2015 года белорусских политических заключенных и в контексте улучшения отношений между ЕС и Белоруссией.

15 февраля 2016 года главы МИД ЕС договорились о частичной отмене санкций против Белоруссии. Были сняты ограничительные меры в отношении 170 человек, включая Александра Лукашенко, а также компаний "Белтехэкспорт", "Белтех холдинг" и "Спецприборсервис". Были продлены на один год санкции только против четырех белорусских силовиков, обвиняющихся Евросоюзом в организации преследования оппозиции, - Владимира Наумова, Юрия Сивакова, Виктора Шеймана и Дмитрия Павличенко. Кроме того, в силе осталось эмбарго на поставки в республику оружия и полицейской спецтехники. С 2017 года ЕС ежегодно продлевал оставшиеся ограничительные меры. Впоследствии к этому черному списку добавились рестрикции, принятые ЕС после президентских выборов в августе 2020 года.

Санкции после президентских выборов 2020 года

Обострение отношений белорусских властей со странами Европы произошло после президентских выборов 9 августа 2020 года, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования, в республике начались массовые акции протеста, жестко подавляемые официальными властями. Соперник Лукашенко на выборах - кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - покинула республику, выехав в Литву. Европейские государства и США назвали итоги президентских выборов в Белоруссии нелегитимными и посчитали чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранительных органов по отношению к протестующим.

14 августа на экстренном заседании министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза приняли политическое решение о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, "ответственных за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов" в Белоруссии.

2 октября Евросоюз ввел санкции в отношении 40 человек, в том числе главы МВД республики Юрия Караева и председателя ЦИК Лидии Ермошиной. При этом президент страны Александр Лукашенко не подпал под ограничительные меры, так как ЕС заявил, что намерен "продолжать диалог" с официальным Минском.

Однако уже 6 ноября Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников Белоруссии в связи "с продолжающимися репрессиями против представителей гражданского общества и активистов оппозиции". В черный список были добавлены пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, его сын и советник по нацбезопасности Виктор Лукашенко, глава аппарата администрации главы республики Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и др.

19 ноября министры иностранных дел ЕС договорились об ужесточении санкций, в т.ч. путем введения ограничений в отношении структур, "финансирующих" президента республики. 17 декабря Евросоюз добавил в черный список 29 физических и семь юридических лиц, включая спикера верхней палаты парламента Наталью Кочанову, генпрокурора Андрея Шведа, министра связи и информации Игоря Луцкого, вице-премьера Анатолия Сивака. Санкции также были введены против Управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, компаний "Белтехэкспорт", "Синезис" и др.

В результате после введения трех блоков европейских санкций черный список был расширен до 88 физических лиц (с учетом санкций 2004 года) и семи юридических. Гражданам, подпавшим под ограничения, запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза. Европейскому бизнесу запрещено любое сотрудничество с включенными в список юрлицами, за исключением выполнения ранее заключенных контрактов. 25 февраля 2021 года ЕС продлил действие ограничительных мер в отношении фигурантов черного списка до 28 февраля 2022 года.

Ужесточение политики ЕС после инцидента с самолетом компании Ryanair

Новый виток конфликта произошел в мае 2021 года, после того, как официальные власти республики принудительно посадили в Минске Boeing-737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин (Греция) в Вильнюс (Литва), и арестовали находившегося на его борту оппозиционера Романа Протасевича.

24 мая лидеры стран Евросоюза приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией (запрет вступил в силу с 5 июня). Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика "Белавиа".

21 июня в связи с "эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов" Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии, в который вошли восемь компаний, включая МАЗ, "Белаз", ЗАО "Новая нефтяная компания", и 78 физических лиц, в том числе российский предприниматель Михаил Гуцериев (с Белоруссией его связывает "Славкалий" и строительство Нежинского горно-обогатительного комбината), министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, бизнесмен Алексей Олексин, сын белорусского президента Дмитрий Лукашенко. Всем фигурантам этого списка закрыт въезд на территорию ЕС, а их финансовые активы в странах Евросоюза подлежат заморозке. В общей сложности с 21 июня ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии распространяются на 166 физических и 15 юридических лиц.

Введение первых экономических санкций

24 июня 2021 года совет ЕС впервые в истории объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии (вступили в силу 25 июня). Ограничительные меры были связаны с "насильственным подавлением протестов и серьезными нарушениями прав человека в Белоруссии, а также в связи с принуждением к посадке 23 мая самолета Ryanair". Они включают запрет экспорта в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля. В Белоруссию запрещено поставлять ингредиенты для табачной промышленности, технологии и программное обеспечение для контроля интернета, технику двойного назначения, имеющую военное или полицейское применение. Европейским инвесторам запрещено осуществлять долгосрочное кредитование на сроки более трех месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%.