Биография Нины Ургант

3 декабря стало известо о смерти актрисы театра и кино Нины Ургант.

Она родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга (Ленинградская область) в семье Николая и Марии Ургант. Отец - обрусевший эстонец, был сотрудником НКВД.

Во время Великой Отечественной войны Нина Ургант вместе с матерью проживала в оккупированном Даугавпилсе (Латвийская ССР, ныне - Латвийская Республика). После войны семья переехала в Ленинград. В школьные годы принимала участие в самодеятельности - пела и играла на гитаре.

В 1953 году Нина Ургант окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского (ныне - Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург). Выпускница курса Татьяны Сойниковой и Владимира Честнокова.

В 1953-1954 годы она была актрисой Ярославского драматического театра им. Ф. Г. Волкова (ныне - Российский государственный академический театр драмы).

В 1954-1962 годы служила в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола (ныне - театр-фестиваль "Балтийский дом"). Исполняла роли в постановках "В добрый час" по пьесе Виктора Розова, "Униженные и оскорбленные" по произведению Федора Достоевского, "Город на заре" по пьесе Алексея Арбузова, "Поднятая целина" по роману Михаила Шолохова, "Никто" по пьесе Эдуардо Де Филиппо и других.

С 1962 года Нина Ургант входила в труппу Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина (Александринский; до 1991 года - Ленинградский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина). Была задействована в более чем 30 спектаклях. В их числе "Гамлет" по трагедии Уильяма Шекспира, "Недоросль" по комедии Дениса Фонвизина, "Капитанская дочка" по произведению Александра Пушкина, "Пер Гюнт" по пьесе Генрика Ибсена, "Вишневый сад" по произведению Антона Чехова, "Дядюшкин сон" по повести Федора Достоевского, "Аэропорт" по роману Артура Хейли и другие.

Нина Ургант широко известна в качестве киноактрисы. Дебютной для нее стала роль Олечки Михайловой в комедии Надежды Кошеверовой и Александра Ивановского "Укротительница тигров" (1954). Среди наиболее известных киноработ - Катерина Овчаренко в мелодраме "Мать и мачеха" (1964, режиссер Леонид Пчелкин), Дина Миленина в фильме "Премия" (1974, Сергей Микаэлян). В 1970 году на экраны вышла драма "Белорусский вокзал" режиссера Андрея Смирнова. Небольшая Роль медсестры Раи в этой картине сделала Ургант знаменитой - во многом за счет исполненной актрисой песни "Нам нужна одна победа" на стихи Булата Окуджавы. Последняя кинороль - Ошкинчиха в приключенческой картине Алексея Козлова "Азиат" (2008). В общей сложности Нина Ургант снялась в более чем 50 фильмах и сериалах.

Была членом Союза кинематографистов РФ.

Народная артистка РСФСР (1974).

Награждена орденами "Знак Почета" (1971), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2006, 1999), Почета (2016).

Удостоена Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1976, за роль Дины Милениной в фильме "Премия").

Лауреат театральных премий "Золотой софит" (2001) и "Золотая маска" (2014) в почетных номинациях.

Была трижды замужем. Первый супруг - актер Лев Милиндер (1930-2005). От брака с ним - сын Андрей Ургант (род. 1956, актер). Внук - шоумен, телеведущий Иван Ургант (род. 1978). Вторым мужем Нины Ургант был актер Геннадий Воропаев (1931-2001), третьим - балетмейстер Кирилл Ласкари (1936-2009).

Жизни и творчеству актрисы посвящены документальные фильмы "Планета Нины Ургант" (2004, режиссер Наталия Урвачева), "Нина Ургант. Быть достоверной" (2009, Наталья Сергеева), "Нина Ургант. Сказка для бабушки" (2014, Сергей Сунцов), а также книга Анны Блиновой "Нина Ургант. Народная артистка России" (2002).