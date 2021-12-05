Биография Марка Рудинштейна

ТАСС, 5 декабря. 5 декабря 2021 года стало известно о смерти создателя "Кинотавра", продюсера Марка Рудинштейна. Он умер в возрасте 75 лет. ТАСС подготовил биографию продюсера.

Марк Григорьевич Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе (Украинская ССР, ныне Украина).

С 15 лет работал судосборщиком на заводе в Николаеве (Украинская ССР). В середине 1960-х годов был призван в Советскую армию, служил в одной из подмосковных частей ПВО.

В 1972-1975 годах учился на актерско-режиссерском отделении Театрального училища им. Б. В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). Был студентом мастерской педагога Марианны Тер-Захаровой, диплом об окончании вуза не получил. В 2011 году в интервью казахстанской газете "Литер" Марк Рудинштейн сообщил, что "семь лет назад защитил диплом по специальности "менеджмент организации". В 2016 году в интервью изданию "Еврейский журнал" упоминал, что в 1992 году заочно получил высшее образование по специальности "организатор концертной деятельности".

Административная деятельность

Во второй половине 1970-х - 1980-х годах в разное время Марк Рудинштейн работал администратором в парках подмосковного Подольска, а также директором эстрадных программ Государственного концертно-гастрольного объединения РСФСР (Росконцерт). В 1986 году после длительного следствия был осужден на шесть лет по уголовному делу о хищении (касалось периода его работы в Росконцерте). Пробыл в заключении 11 месяцев, после чего был оправдан.

В 1987-1988 годах Марк Рудинштейн занимался организацией рок-фестивалей в Подольске.

В 1989-1991 годах был генеральным директором компании "Подмосковье" и одноименного центра досуга (Подольск).

Работа в кино, предпринимательская деятельность

В апреле 1990 года Марк Рудинштейн вместе с компанией "Подмосковье" провел в Подольске "Фестиваль некупленного кино". Мероприятие было призвано поддержать советские картины, не попавшие в прокат из-за конкуренции с зарубежными фильмами.

В мае 1991 года в Сочи (Краснодарский край) прошел I Всесоюзный кинофестиваль "Кинотавр", организатором которого выступило творческое объединение "Подмосковье" при участии журнала "Экран", газеты "Дом кино" и Союза кинематографистов СССР.

С 1991 по 1999 год Марк Рудинштейн являлся президентом кинокомпании "Кинотавр" и генеральным продюсером одноименного фестиваля, с 1999 по 2005 год - президентом группы компаний "Кинотавр". В 2005 году передал права на проведение "Кинотавра" Александру Роднянскому (ныне президент фестиваля) и Игорю Толстунову (в 2005-2010 годах являлся генеральным продюсером фестиваля). В том же году стал учредителем компании "Киномарк" (работает в сфере производства фильмов и телепрограмм).

С 2001 года по инициативе Марка Рудинштейна проводится Международный детский фестиваль искусств "Кинотаврик" (в разные годы проходил в Сочи и Москве).

Участвовал в продюсировании более десяти фильмов. В их числе: "Гамбринус" по мотивам рассказа Александра Куприна (1990, режиссер Дмитрий Месхиев), "Самоубийца" по мотивам пьесы Николая Эрдмана (1990, Валерий Пендраковский), "Циники" (1991, Дмитрий Месхиев), "Короткое дыхание любви" (1992, Валерий Харченко), "Аномалия" по мотивам рассказа Клиффорда Саймака "Все живое - трава" (1993, Юрий Елхов).

В качестве актера снимался в нескольких десятках фильмов и сериалов. Среди них: "Приходи на меня посмотреть" по мотивам пьесы Надежды Птушкиной "Пока она умирала" (2000, Михаил Агранович и Олег Янковский), "Курортный роман" (2001, Александр Павловский и др.), "Летний дождь" (2002, Александр Атанесян), "Московская сага" по роману Василия Аксенова (2004, Дмитрий Барщевский), "Мне не больно" (2005, Алексей Балабанов), "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" (2009, Владимир Краснопольский и Валерий Усков), "Торгсин" (2017, Дмитрий Петрунь).

Член Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Соучредитель негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования "Хореографическая школа "Фантазия" (Подольск).

Звания, награды

Заслуженный работник культуры РФ (2003).

Обладатель спецприза "За выдающийся вклад в российскую киноиндустрию" фестиваля "Кинотавр" (2009).

В 2011 году был удостоен премии "Золотой носорог" (вручалась в области сериального производства) в категории "Лучший актер второго плана" ("Вольф Мессинг: видевший сквозь время").