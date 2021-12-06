Что известно о новом канцлере Австрии Карле Нехаммере

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 декабря 2021 года президент Австрии Александер Ван дер Беллен назначил новым канцлером республики Карла Нехаммера, ранее возглавлявшего министерство внутренних дел этой страны.

Карл Нехаммер родился 18 октября 1972 года в Вене. После окончания частной католической школы в 1992 году поступил на военную службу на контрактной основе, занимался обучением военнослужащих, отвечающих за сбор информации и обслуживание баз данных. В 1997 году вышел в отставку в звании лейтенанта. Окончил курсы подготовки инструкторов по связям с общественностью при министерстве обороны, в 2012 году получил магистерскую степень, пройдя двухгодичный курс по политической информации в Дунайском университете в городе Кремс. Был членом католической студенческой организации.

В 2007-2013 годах работал на разных технических должностях в Политической академии Австрийской народной партии (АНП): руководил отделом по обслуживанию и мобилизации, отделом обучения и взаимодействия, учебным центром в Нижней Саксонии, был управляющим директором.

В 2013 году перешел на партийную работу, возглавив отделение АНП в Нижней Саксонии, в 2015-2016 годах был заместителем генерального секретаря, а в 2016-2018 годах - генсеком Австрийского рабочего союза, рабочей организации АНП. При этом с 2017 года он руководит отделением АНП в венском районе Хитцинг, в 2017-2020 годах был членом Национального совета (нижняя палата парламента), в 2018-2020 годах занимал пост генерального секретаря АНП.

В январе 2020 года Нехаммер стал министром внутренних дел во втором правительстве Себастьяна Курца, сохранил этот пост в кабинете Александера Шалленберга. В качестве главы МВД отвечал за организацию и соблюдение карантинных ограничений в стране в связи с распространением коронавируса, был одним из инициаторов реформирования Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (служба госбезопасности) после терактов в Вене 2 ноября 2020 года, когда погибли пять человек и 23 были ранены. Известен как сторонник ужесточения миграционной политики, неоднократно выступал с критикой инициативы Германии по распределению беженцев между странами ЕС. Так, в сентябре 2020 года, комментируя возможность размещения в Австрии пострадавших в результате пожара в греческом лагере "Мориа" беженцев, Нехаммер заявил, что "тысячи мигрантов скоро снова будут стоять у границ", если им дадут на это надежду.

После того как 2 декабря 2021 года Себастьян Курц объявил, что покидает пост председателя АНП и уходит из политики, а Александр Шалленберг - об отставке с поста канцлера, президиум партии назначил Карла Нехаммера ее лидером и выдвинул кандидатом в канцлеры. Австрийские СМИ называют его "преданным солдатом АНП, который никогда не отступал от партийной линии". АНП входит в правительственную коалицию с "зелеными". Обе партии отвергают требование провести новые выборы.

Женат, воспитывает двух детей.