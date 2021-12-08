Что известно о будущем канцлере Германии Олафе Шольце

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 декабря 2021 года состоится заседание Бундестага, на котором, как ожидается, канцлером Германии будет избран социал-демократ Олаф Шольц. Он возглавит правительство, в которое помимо социал-демократов войдут представители партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии.
Происхождение и образование
Олаф Шольц родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке (земля Нижняя Саксония, Западная Германия) в семье текстильного промышленника. В 1978-1985 годах изучал право в Гамбургском университете, после чего вел адвокатскую практику в компании "Циммерман, Шольц и партнеры". Специализировался на трудовом праве.
Партийная и парламентская деятельность
В 1975 году в возрасте 17 лет вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1982-1988 годах был заместителем председателя молодежной организации партии "Молодые социалисты", в 1987-1989 годах - заместителем председателя Международного союза молодых социалистов. В 1994-2000 годах возглавлял отделение СДПГ в гамбургском районе Альтона, а в 2000-2004 годах и в 2009-2018 годах - земельную организацию Гамбурга.
В 2001-2019 годах был членом федерального правления СДПГ, в 2002 году стал генеральным секретарем партии. В этот период активно поддерживал политику канцлера и председателя СДПГ Герхарда Шрёдера (1998-2005), в том числе. его непопулярную в обществе программу оздоровления германской экономики (реформы трудового законодательства, здравоохранения, предусматривающие снижение социальных выплат и сокращение количества бесплатных медицинских услуг). В феврале 2004 года вместе со Шрёдером, решившим оставить пост главы партии, подал в отставку с должности генерального секретаря.
В 2009-2019 годах Шольц был заместителем председателя СДПГ (в феврале - апреле 2018 года исполнял обязанности председателя). В июне 2019 года, после того как председатель СДПГ Андреа Налес заявила об отставке, партия приняла решение, что ее возглавят сопредседатели - мужчина и женщина. Олаф Шольц выдвинул свою кандидатуру вместе с Кларой Гайвиц. Они вышли во второй тур общепартийного голосования, однако проиграли Норберту Вальтер-Борянсу и Саскии Эскен (45% и 54% голосов соответственно).
С 1998 года Шольц неоднократно избирался в Бундестаг, в 2005-2007 годах был управляющим делами фракции СДПГ, в 2009-2011 годах - заместителем председателя фракции.
Политическая карьера в Гамбурге
В 2001 году Олаф Шольц занимал пост министра внутренних дел в земельном правительстве Гамбурга. Был сторонником жестких мер в отношении наркоторговцев (по его инициативе была принята инструкция, предписывающая местной полиции в принудительном порядке давать арестованным наркодилерам, подозреваемым в том, что они перевозят капсулы с наркотиками в желудке, рвотные средства; в июле 2006 года Европейский суд по правам человека осудил эту практику).
В середине 2000-х годов под его патронатом реализовывались программы, направленные на предотвращение домашнего насилия и поддержку детей в неблагополучных семьях.
Будучи председателем регионального отделения СДПГ в Гамбурге, выиграл региональные выборы в феврале 2011 года, став бургомистром Гамбурга (занимал этот пост до 2018 года). Так как этот город является одновременно федеральной землей, должность приравнивается к посту премьер-министра в регионах Германии.
В правительстве Германии
В 2007-2009 годах был федеральным министром труда и социальных дел в коалиционном правительстве Ангелы Меркель. В марте 2018 года был назначен вице-канцлером и министром финансов. В этом качестве отвечал за деятельность Федерального органа финансового надзора, в 2020-2021 годах участвовал в разработке пакета мер для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.
Кандидат на пост канцлера
В сентябре 2021 года Шольц возглавил партийный список СДПГ на парламентских выборах. На них партия одержала победу, получив 25,7% голосов. К участию в правительственной коалиции были приглашены "Союз 90/Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП).
В соглашении, подписанном тремя партиями, констатируется, что Германия остается привержена сотрудничеству в рамках Европейского союза и Североатлантического альянса, а также содержится призыв к разработке "новой восточной политики" на уровне ЕС и усилению роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Россия названа "важным игроком на международной арене", с которой правительство намерено вести "конструктивный диалог", при этом содержится требование "немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия в восточной Украине и незаконной аннексии Крыма". Самого Шольца политологи называют сторонником "умеренной политики" в отношении России. Выступая в поддержку строительства газопровода "Северный поток - 2", связывающего РФ и ФРГ, он критиковал санкции США в отношении компаний-участниц, назвав это "вмешательством во внутренние дела Германии и Европы". Он намерен продолжить сотрудничество с Россией в решении таких проблем, как борьба с пандемией и изменение климата, предлагает рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для россиян моложе 25 лет, о расширении возможностей для россиян учиться и работать в Германии. Что касается Украины, то Шольц не видит в ближайшее время возможности вступления Украины в НАТО и ЕС, выступает против поставок оружия на Украину, считая, что такой шаг дискредитирует позицию ФРГ как члена "нормандского формата" и минского процесса.
Во внутриполитической части программы его правительства декларируется отказ от использования угля до 2030 года, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которое планируется ускорить, чтобы к 2030 году довести ее долю до 80%, а число электромобилей - до 15 млн. В качестве успешного энергоперехода на ВИЭ планируется строить новые тепловые электростанции, работающие на природном газе (при его сжигании выделяется существенно меньше CO2, чем при использовании нефти и угля). Кроме того, правительство Шольца намерено упростить процедуру получения гражданства, сократив ценз оседлости до пяти лет, и разрешить двойное гражданство, а также легализовать продажу марихуаны и повысить минимальную почасовую зарплату с €9,6 евро до €12,5. Политик выступает за обязательную вакцинацию населения и не исключает принятия более жестких мер в связи с пандемией COVID-19, он уже заявил, что для его кабинета "больше нет красных линий" в борьбе с новым коронавирусом.
Личные сведения
Немецкие СМИ характеризуют его как "рационального, стабильного и почти скучного" человека, за сухость и бесстрастность называют его "скучным бюрократом", "роботом" или "Шольцоматом" (от нем. Scholz и Automat).
В апреле 2017 года вышла книга Шольца "Земля надежды" (Hoffnungsland), в которой он уделяет внимание таким проблемам, как миграционный кризис, будущее Европы, региональные конфликты.
С 1998 года женат на Бритте Эрнст. Она также является членом СДПГ, в 2014-2017 годах была министром по вопросам школьного и профессионального образования в земельном правительстве Шлезвига-Гольштейна, с 2017 года - министр по вопросам образования, молодежи и спорта в правительстве земли Бранденбург.
Олаф Шольц не принадлежит ни к одной из конфессий.