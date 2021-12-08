Что известно о будущем канцлере Германии Олафе Шольце

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 декабря 2021 года состоится заседание Бундестага, на котором, как ожидается, канцлером Германии будет избран социал-демократ Олаф Шольц. Он возглавит правительство, в которое помимо социал-демократов войдут представители партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии. Происхождение и образование Олаф Шольц родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке (земля Нижняя Саксония, Западная Германия) в семье текстильного промышленника. В 1978-1985 годах изучал право в Гамбургском университете, после чего вел адвокатскую практику в компании "Циммерман, Шольц и партнеры". Специализировался на трудовом праве. Партийная и парламентская деятельность В 1975 году в возрасте 17 лет вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1982-1988 годах был заместителем председателя молодежной организации партии "Молодые социалисты", в 1987-1989 годах - заместителем председателя Международного союза молодых социалистов. В 1994-2000 годах возглавлял отделение СДПГ в гамбургском районе Альтона, а в 2000-2004 годах и в 2009-2018 годах - земельную организацию Гамбурга.

В 2001-2019 годах был членом федерального правления СДПГ, в 2002 году стал генеральным секретарем партии. В этот период активно поддерживал политику канцлера и председателя СДПГ Герхарда Шрёдера (1998-2005), в том числе. его непопулярную в обществе программу оздоровления германской экономики (реформы трудового законодательства, здравоохранения, предусматривающие снижение социальных выплат и сокращение количества бесплатных медицинских услуг). В феврале 2004 года вместе со Шрёдером, решившим оставить пост главы партии, подал в отставку с должности генерального секретаря. В 2009-2019 годах Шольц был заместителем председателя СДПГ (в феврале - апреле 2018 года исполнял обязанности председателя). В июне 2019 года, после того как председатель СДПГ Андреа Налес заявила об отставке, партия приняла решение, что ее возглавят сопредседатели - мужчина и женщина. Олаф Шольц выдвинул свою кандидатуру вместе с Кларой Гайвиц. Они вышли во второй тур общепартийного голосования, однако проиграли Норберту Вальтер-Борянсу и Саскии Эскен (45% и 54% голосов соответственно). С 1998 года Шольц неоднократно избирался в Бундестаг, в 2005-2007 годах был управляющим делами фракции СДПГ, в 2009-2011 годах - заместителем председателя фракции. Политическая карьера в Гамбурге В 2001 году Олаф Шольц занимал пост министра внутренних дел в земельном правительстве Гамбурга. Был сторонником жестких мер в отношении наркоторговцев (по его инициативе была принята инструкция, предписывающая местной полиции в принудительном порядке давать арестованным наркодилерам, подозреваемым в том, что они перевозят капсулы с наркотиками в желудке, рвотные средства; в июле 2006 года Европейский суд по правам человека осудил эту практику). В середине 2000-х годов под его патронатом реализовывались программы, направленные на предотвращение домашнего насилия и поддержку детей в неблагополучных семьях. Будучи председателем регионального отделения СДПГ в Гамбурге, выиграл региональные выборы в феврале 2011 года, став бургомистром Гамбурга (занимал этот пост до 2018 года). Так как этот город является одновременно федеральной землей, должность приравнивается к посту премьер-министра в регионах Германии. В правительстве Германии В 2007-2009 годах был федеральным министром труда и социальных дел в коалиционном правительстве Ангелы Меркель. В марте 2018 года был назначен вице-канцлером и министром финансов. В этом качестве отвечал за деятельность Федерального органа финансового надзора, в 2020-2021 годах участвовал в разработке пакета мер для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Кандидат на пост канцлера В сентябре 2021 года Шольц возглавил партийный список СДПГ на парламентских выборах. На них партия одержала победу, получив 25,7% голосов. К участию в правительственной коалиции были приглашены "Союз 90/Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП).

На эту тему Курс будущего кабмина Германии. Какие цели ставит правительство без Меркель