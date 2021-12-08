Снижение безработицы и борьба с кризисами. Итоги деятельности Меркель на посту канцлера

В 2008 году правительством был создан Специальный фонд для стабилизации финансового рынка с объемом инвестиций €480 млрд (действовал до 2015 года). Средства были направлены на спасение близких к банкротству банков, благодаря чему Германия практически не пострадала от европейского долгового кризиса (начался осенью 2009 года в Греции и затем распространился почти на всю зону евро). В июне 2010 года правительство приняло беспрецедентную в истории страны программу мер жесткой экономии, которая предусматривала снижение бюджетных расходов в 2010-2014 годах более чем на €80 млрд. Годовой бюджет министерства обороны был сокращен на €2 млрд, уменьшены ассигнования на социальные нужды, сокращены рабочие места в министерствах и ведомствах, снижены зарплаты чиновникам.

Наиболее сложные задачи, которые пришлось решать кабинету Меркель, были связаны с последствиями глобального финансово-экономического кризиса, разразившегося в 2008 году, и миграционным кризисом 2014 года (поэтому в СМИ Меркель часто называют "канцлером кризисов").

В 2020-2021 годах правительство Меркель утвердило ряд масштабных мер для поддержки экономики в период пандемии COVID-19. Так, на эти цели было выделено €750 млрд - по словам канцлера, беспрецедентный по масштабам пакет помощи компаниям. Средства пошли на создание фонда помощи крупным предприятиям с объемом инвестиций €600 млрд, выплаты частным предпринимателям и наиболее уязвимым группам населения, свыше €3 млрд было направлено на финансовую поддержку медучреждениям.

Безработица за время правления Ангелы Меркель снизилась почти в четыре раза - с 11,2% в 2005 году до 3,1% в 2019 году. Однако из-за введенных ограничений в 2020 году этот показатель вырос до 3,8%. Инфляция колебалась в пределах от 0,4% в 2006 году до 2% в 2013 и 2015 годах. В 2020 году она составила 1,6%.

Объем ВВП Германии в 2020 году составил $3,8 трлн. По этому показателю страна с 2012 года занимала четвертое место в мире после США, Китая и Японии. Традиционно Германия занимает первые строчки в рейтинге ВБ и по объему экспорта. Этот показатель составлял $1,1 трлн в 2005 году, $4 трлн в 2018 году, в 2020 году страна экспортировала товаров и услуг на сумму $1,7 трлн (третье место после Китая и США).

В 2005 году объем ВВП на душу населения в Германии, по данным Всемирного банка (ВБ), составлял $34,5 тыс., в 2020 году этот показатель равнялся $46,2 тыс. (максимальное значение в 2014 году - $47,9 тыс.). Уровень роста ВВП в 2005 году составил 0,7%, в последующие три года он колебался в пределах 3,7% и 1,1%. В 2009 году, в период глобального финансового кризиса, было зафиксировано падение экономики на 5,6%, однако затем в результате принятых мер экономика начала восстанавливаться. Темп роста постепенно увеличивался с 0,4% в 2012 году до 2,7% в 2017 году. В 2020 году из-за последствий пандемии COVID-19 ВВП снизился на 4,5%.

Ангела Меркель, с 2000 года возглавлявшая Христианско-демократический союз (ХДС; крупнейшая политическая сила страны наряду с Социал-демократической партией Германии, СДПГ), заняла пост канцлера в результате парламентских выборов, которые состоялись в сентябре 2005 года. По итогам голосования блок ХДС/ХСС (Христианско-социальный союз, действует только в Баварии и выступает в парламентской унии с ХДС) получил 35,2% голосов, а СДПГ - 34,3%. В результате межпартийных переговоров было достигнуто соглашение о создании "большой коалиции" между ХДС/ХСС и СДПГ. 22 ноября 2005 года Бундестаг (парламент) избрал Ангелу Меркель федеральным канцлером ФРГ. Она сохранила этот пост по итогам выборов в 2009, 2013 и в 2017 годах. В 2009-2013 годах возглавляла коалицию ХДС/ХСС с либеральной Свободной демократической партией, а в 2013-2017 годах и 2018-2021 годах - вновь "большую коалицию" с СДПГ.

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 декабря 2021 года завершился срок полномочий Ангелы Меркель, занимавшей пост федерального канцлера Германии с 2005 года (по продолжительности нахождения у власти она уступает только Гельмуту Колю). ТАСС подготовил материал о некоторых итогах ее деятельности.

Когда в 2013-2014 годах в Европу хлынул поток беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, охваченных вооруженными конфликтами, Ангела Меркель заявляла о необходимости ускорения и упрощения процесса рассмотрения заявлений на предоставление статуса беженца. В 2014 году в страну прибыли свыше 200 тыс. человек, а в 2015 году - 890 тыс. Согласно оценкам экспертов, это был самый массовый приток мигрантов в послевоенной Германии.

По мере увеличения числа беженцев правительством был принят ряд мер по сдерживанию миграционного потока: в сентябре 2015 году Германия наряду с рядом стран, входящих в Шенгенскую зону, ввела пограничный контроль; в феврале 2016 года - двухлетний мораторий на воссоединение семей для беженцев, получивших ограниченное по времени убежище в Германии. Была запущена программа по выплатам компенсаций мигрантам, согласившимся вернуться в свои страны. В 2016-2018 годах на нее выделено € 150 млн. Если в 2014 году страну покинули примерно 11 тыс. человек, то в 2016 году - около 80 тыс. Впоследствии был введен лимит на прием беженцев - 180-220 тыс. человек в год. В 2016 году количество мигрантов, въезжавших в страну, снизилось до 280 тыс., в 2017 году - до 186 тыс., а в 2018 году - примерно до 100 тыс. По данным УВКБ ООН на конец 2020 года, Германия приняла 1,5 млн беженцев (третье место в мире после Турции и Колумбии).

Вопросы оборонной политики и безопасности

За время правления Ангелы Меркель была проведена самая масштабная в истории страны реформа бундесвера. Ее цель - создание мобильной профессиональной армии, способной к участию в миротворческих операциях по всему миру. В результате всеобщая воинская повинность была отменена (существовала с 1956 года, при необходимости может быть возвращена). С 2011 года комплектование армии осуществляется на основе добровольной службы, минимальный срок составляет шесть месяцев (ранее - девять). Максимальная численность бундесвера была снижена с 250 тыс. солдат и офицеров до 185 тыс. (фактическая численность в н. в. - 182,8 тыс.).

Летом 2016 года была опубликована новая Белая книга, в которой излагается концепция правительства по развитию вооруженных сил и политике безопасности. В ней указывается, что Германия "в сотрудничестве с европейскими и трансатлантическими партнерами" должна взять на себя ответственность за безопасность Европы. В августе 2017 года Ангела Меркель заявила, что "Германия должна выполнять свои обязательства в рамках НАТО по увеличению расходов на оборону" (согласно стандартам альянса, они должны составлять не менее 2% от ВВП; в 2016 году Германия тратила на военные нужды 1,2%). В феврале 2019 года правительство заявило НАТО о готовности увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году.

Социальная сфера

В 2007 году был принят закон о повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин с 65 до 67 лет (его реализация началась в 2012 году, завершится в 2029 году). В 2014 году была установлена минимальная зарплата из расчета €8,5 в час (ранее использовался показатель "минимальный уровень жизни"). В 2020 году она составляла €9,35 в час.

В 2009 году была уменьшена минимальная ставка подоходного налога с 15% до 14% (сохранена до сих пор), а необлагаемый налогом годовой доход ежегодно увеличивался. В 2007 году он составлял €7,6 тыс., в 2020 году - €9,4 тыс. За время правления Ангелы Меркель были повышены некоторые виды социальных выплат, введены новые меры поддержки. Так, ежемесячное пособие на ребенка было увеличено с €160 в 2005 году до €204 в 2020 году, а пособие по безработице за этот же период - с €345 до €432.

Также за время нахождения Меркель у власти были легализованы однополые браки и введен запрет на ношение работницами госструктур паранджи и никаба (оба закона приняты в 2017 году).

Энергетика, окружающая среда

В марте 2011 года, после аварии на японской АЭС "Фукусима", правительством Меркель было принято решение отказаться от атомной энергетики к 2022 году. К настоящему времени из эксплуатации выведено 11 из 17 реакторов, доля производимой АЭС энергии сократилась с 22,6% до 16%.

Также было принято решение отказаться от угольной энергетики, последняя угольная электростанция была закрыта в 2018 году. В июле 2020 года был одобрен закон о закрытии всех угледобывающих предприятий к 2038 году.

В сентябре 2019 года правительство одобрило Программу - 2030, цель которой - сократить на 55% выбросы углекислого газа к 2030 году по сравнению с 1990 годом и достичь углеродной нейтральности к 2050 году (по оценкам в развитие новых технологий необходимо вложить €54 млрд).

Отношения с США и Россией

В январе 2006 года Ангела Меркель совершила визит в США. Он ознаменовал новый виток двусторонних отношений, охладившихся при Герхарде Шрёдере, после того как тот выступил против американского вторжения в Ирак в 2003 году. В 2013 году разразился скандал из-за прослушивания американскими спецслужбами телефонных разговоров немецких политиков, в т. ч. Ангелы Меркель. Эта тема была затронута на переговорах с Бараком Обамой в том же году (расследование было прекращено в 2015 году).

В отношении России до 2014 года правительство Меркель продолжало политику, начатую Герхардом Шрёдером, направленную на расширение всесторонних связей с нашей страной. Однако на фоне обострения украинского кризиса канцлер обвинила РФ в дестабилизации обстановки на Украине, в марте 2014 года наряду со странами ЕС Германия ввела антироссийские санкции. Впоследствии Меркель неоднократно поддерживала продление европейских ограничительных мер.

В Белой книге 2016 года Россия была названа "соперником" Германии (в версии 2006 года - "приоритетный партнер"). Тем не менее стороны не прекращали сотрудничество по таким международным проблемам, как урегулирование украинского кризиса (Германия является участником нормандского формата), ограничение иранской ядерной программы (итоговое соглашение было достигнуто в 2015 году), уничтожение химического оружия в Сирии (процесс завершен в 2016 году). Ангела Меркель приезжала в Россию 19 раз, неоднократно встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках международных мероприятий. Одними из основных тем бесед были ситуация на Украине и поставки российского газа.

Главным достижением российско-германских отношений времен Меркель называют строительство ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", связывающих Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход транзитных государств (завершено в 2011 и 2021 годах соответственно). Участие в финансировании проекта принимали немецкие BASF/Wintershall и Uniper (подразделение E.ON).

В интервью европейским СМИ, опубликованном в июне 2020 года, Меркель заявила, что Берлин должен продолжать конструктивный диалог с Москвой, в т. ч. из-за того влияния, которым Россия обладает в Сирии и Ливии.

Посреднические усилия

В декабре 2019 года Германия выступила с инициативой проведения в Берлине конференции по урегулированию ситуации в Ливии (состоялась в январе 2020 года). В январе 2020 года власти Германии совместно с Великобританией и Францией запустили механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, принятого в 2015 году. Цель этого шага - сохранить сделку, из которой в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли США, а Иран начал поэтапно приостанавливать выполнение своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности.