История судебного преследования Джулиана Ассанжа

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 декабря 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об основателе WikiLeaks, выдвинутых против него обвинениях и судебных процессах - в материале ТАСС.

Джулиан Ассанж (род. в 1971 году) - уроженец Австралии. В 1980-е присоединился к группе хакеров, выбрав себе ник Mendax ("Мендакс", от оксюморона древнеримского поэта Горация Splendide Mendax, что значит "благородный лжец" или "великолепный обманщик"). Вместе с друзьями он создал организацию International Subversives ("Международные диверсанты"). Впоследствии работал в IT-компаниях.

В 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации конфиденциальной информации, полученной из анонимных источников. Широкую известность сайт получил в 2010 году, когда обнародовал материалы Госдепартамента и Министерства обороны США - дипломатическую переписку и сведения о военных операциях в Ираке и Афганистане. Позднее WikiLeaks опубликовал тысячи секретных документов, в том числе информацию о прослушивании Агентством национальной безопасности США телефонных разговоров лидеров нескольких стран.

В 2010 году в США в отношении Ассанжа было начато расследование по подозрению в нарушении закона о шпионаже от 1917 года (в качестве максимального наказания предусматривает смертную казнь). В том же году в целях обеспечения конфиденциальности информаторов и редакторов WikiLeaks, Ассанж разместил сервер сайта в Швеции, так как законодательство этой страны обеспечивает надежную защиту анонимности пользователей.

Судебное преследование

Вскоре в Швеции против него началось расследование по заявлению двух шведок, обвинивших его в сексуальных домогательствах. Ассанж заявил, что эти обвинения являются политически мотивированными. 18 ноября 2010 года Стокгольмский окружной суд вынес постановление о его задержании. Несмотря на предписание не покидать страну, опасаясь экстрадиции в США, Ассанж уехал в Лондон. В декабре 2010 года он был задержан в Великобритании по запросу Швеции, но вскоре отпущен под залог в £240 тыс. на время рассмотрения запроса об экстрадиции. В ожидании суда он находился под подпиской о невыезде. В феврале 2011 года суд вынес решение о его выдаче шведским властям, а в июне 2012 года Верховный суд Великобритании отклонил апелляции адвокатов Ассанжа. После этого основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил политического убежища. Там он находился на протяжении почти семи лет. 11 апреля 2019 года президент Эквадора Ленин Морено лишил его политического убежища. В тот же день Ассанж был задержан британской полицией.

К этому времени расследование по трем из четырех обвинений в отношении Ассанжа в Швеции было прекращено в связи с истечением срока давности, а в мае 2017 года следствие было остановлено, ордер на арест утратил силу. Однако в мае 2019 года шведская прокуратура приняла решение о возобновлении дела. 20 мая был направлен запрос в суд о заочном аресте Ассанжа, но в ноябре того же года расследование было закрыто в связи с тем, что доказательная база по данному делу была слишком слабой, устные свидетельства недостаточно убедительны.

Основанием задержания Ассанжа в Лондоне 11 апреля 2019 года стал ордер, выданный британским Вестминстерским магистратским судом в 2012 года в связи с нарушением условий освобождения под залог. В тот же день Вестминстерский суд признал его виновным, 1 мая суд лондонского района Саутуорк приговорил его к 50 неделям заключения (направлен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш). Срок истек 22 сентября 2019 года, но специальным решением суда Ассанжу было отказано в освобождении до окончания рассмотрения дела о его экстрадиции в США.

Обвинения США в распространении секретной информации

В США Ассанжа обвиняют в сговоре в 2010 году с американским военнослужащим Брэдли Мэннингом (в 2013 году приговорен к 35 годам тюрьмы, помилован в 2017 г.) с целью получения и распространения секретной информации Пентагона. Это обвинение было предъявлено Ассанжу заочно еще 6 марта 2018 года, однако было обнародовано только 11 апреля 2019 года. 23 мая 2019 года Минюст США предъявил основателю Wikileaks еще 17 обвинений. Ему вменяются "преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации", речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре.

В июне 2020 года Министерство юстиции США утвердило новое обвинительное заключение. Оно не содержит дополнительных обвинений, но "расширяет масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж". Согласно заявлению Минюста, в случае обвинительного приговора его совокупный срок составит до 175 лет тюремного заключения.

Слушания по запросу США об экстрадиции Ассанжа начались 24 февраля 2020 года в суде Вулиджа (район в Лондоне), но были прерваны из-за пандемии COVID-19. В сентябре того же года они были продолжены в Центральном уголовном суде Лондона (Олд-Бейли) судьей Вестминстерского магистратского суда Ванессой Барайтсер. Она должна была решить, соответствует ли запрос Вашингтона действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции (документ предусматривает запрет на экстрадицию лиц, обвиняемых в "политических преступлениях"). 4 января 2021 года суд постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США, так как он страдает расстройством аутистического спектра и клинической депрессией и готов совершить самоубийство. При этом судья признала правомерными и обоснованными обвинения, выдвинутые против основателя WikiLeaks властями США, и отвергла доводы защиты о том, что его преследование является политически мотивированным.

В начале июля Министерство юстиции США дало Высокому суду Лондона обещание, что, в случае экстрадиции Джулиан Ассанж не будет помещен в тюрьму максимально строгого режима и ограничен в праве на посещения и общение. Кроме того, по данным газеты The Times, Вашингтон дал гарантию его перевода в Австралию для отбывания срока, который определит американский суд. На основе этого американской стороне было предоставлено право обжаловать отказ в экстрадиции Ассанжа в США. Слушания по апелляции Минюста США прошли 27-28 октября.