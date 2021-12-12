День Конституции РФ. Что мы знаем об основном законе страны и празднике в его честь

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря в России ежегодно отмечается памятная дата - День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.

История праздника в СССР

В Советском Союзе День принятия Основного закона (Конституции) Союза ССР впервые был установлен декретом президиума Центрального исполнительного комитета СССР от 3 августа 1923 года. Памятная дата была приурочена к утверждению первой Конституции СССР. Ее проект был одобрен и "немедленно введен в действие" решением ЦИК от 6 июля 1923 года. Окончательно Конституция СССР была принята 31 января 1924 года II съездом Советов СССР.

19 сентября 1924 года президиум ЦИК СССР принял постановление, согласно которому День принятия Основного закона (Конституции) Союза ССР стали праздновать в первое воскресенье июля. 2 июля 1930 года "в связи с переходом предприятий и учреждений Союз ССР на непрерывную производственную неделю" праздник вновь был установлен на 6 июля, оставаясь при этом рабочим днем. До 1936 года включительно День принятия Основного закона (Конституции) Союза ССР отмечался в июле.

5 декабря 1936 года VIII чрезвычайный съезд Советов принял новую конституцию страны, известную как "Сталинская", и объявил 5 декабря всенародным праздником. Он получил наименование "День Конституции СССР", или "День Сталинской Конституции СССР", и стал нерабочим днем. Празднование Дня Конституции СССР в декабре продолжалось до 1976 года включительно.

7 октября 1977 года внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла новый основной закон Советского Союза, получивший неофициальное наименование "Конституция развитого социализма". В тот же день был подписан закон СССР "Об объявлении дня принятия Конституции (Основного закона) СССР всенародным праздником". В соответствии с ним ежегодное празднование Дня Конституции СССР было перенесено на 7 октября. Этот день был объявлен нерабочим и оставался таковым до конца 1991 года, до распада СССР. 25 сентября 1992 года была принята новая редакция 65-й статьи Кодекса законов о труде РСФСР о праздничных днях, согласно которой 7 октября перестал быть выходным.

Подготовка проекта конституции в 1990-1993 годах

12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В этом документе была провозглашена необходимость разработки нового основного закона. Вплоть до его принятия в России продолжала действовать Конституция РСФСР 1978 года (с поправками).

Для работы над новым основным законом 16 июня 1990 года была образована Конституционная комиссия Съезда народных депутатов. Ее возглавил председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин (с июня 1991 года - президент республики), пост ответственного секретаря занял народный депутат, сопредседатель Социал-демократической партии России Олег Румянцев.

В течение 1990-1993 годов различными политическими и общественными группами изучалось около 20 вариантов основного закона. Однако к середине 1993 года официально рассматривались только два проекта. Первый (так называемый президентский) был разработан Сергеем Алексеевым, председателем совета Исследовательского центра частного права при президенте РФ, и Сергеем Шахраем, заместителем председателя правительства. Второй проект был подготовлен Конституционной комиссией под руководством Олега Румянцева.

5 июня 1993 года в Москве по инициативе президента РФ Бориса Ельцина было созвано Конституционное совещание, которое утвердило окончательную редакцию основного закона. 15 октября того же года Борис Ельцин подписал указ о проведении всенародного голосования по проекту конституции 12 декабря 1993 года.

Всенародное голосование

В голосовании по проекту Конституции РФ приняли участие 58 млн 187 тыс. 755 избирателей (54,81%). Из них 32 млн 937 тыс. 630 (58,43%) проголосовали за принятие основного закона. Против высказались 23 млн 431 тыс. 333 (41,57%).

Первая Конституция Российской Федерации вступила в силу в день официального опубликования 25 декабря 1993 года.

Она стала высшим нормативным правовым актом РФ, закрепляющим основы конституционного строя, государственного устройства, прав и свобод человека и гражданина и др.

Конституция РФ 1993 года

Конституция России состоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 статей и девяти параграфов переходных и заключительных положений. Согласно ст. 134, предлагать изменения в ее текст могут президент, члены палат Федерального собрания РФ, правительство, законодательные органы субъектов Федерации, а также группа сенаторов или депутатов численностью не менее одной пятой членов верхней или нижней палаты парламента. Поправки в основной закон могут быть внесены указом главы государства, федеральным конституционным законом или законом о поправке к конституции.

За всю историю действующей Конституции РФ было принято 16 законодательных актов, вносящих поправки в ее текст. Первым стал указ Бориса Ельцина от 9 января 1996 года о внесении изменений в ст. 65, где перечисляются субъекты Российской Федерации. Тогда речь шла о корректировке названий двух республик - Ингушетии и Северной Осетии - Алании. Впоследствии большинство поправок коснулось именно этой статьи в связи с переименованием и объединением субъектов Федерации, а также воссоединением Крыма и Севастополя с Россией.

Другим важнейшим изменением основного закона стало увеличение срока полномочий главы государства с четырех до шести лет, а депутатов Государственной думы - с четырех до пяти лет. Соответствующие поправки в ст. 81 и 96 были приняты 30 декабря 2008 года.

5 февраля 2014 года в Конституцию РФ была внесена поправка, связанная с ликвидацией Высшего арбитражного суда и передачей его полномочий Верховному суду РФ. Кроме того, были расширены полномочия главы государства по кадровым решениям в прокуратуре, он получил возможность назначать заместителей генпрокурора, прокуроров субъектов РФ и др. 21 июля 2014 года президент получил право своим указом напрямую назначать до 10% членов Совета Федерации РФ.

Изменения 2020 года

15 января 2020 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. 20 января 2020 года глава государства внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ, получивший название "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Документ предусматривал 206 поправок к 42 статям основного закона РФ, в числе которых были положение о приоритете российской конституции над решениями межгосударственных органов, значительные изменения полномочий президента, палат Федерального собрания, Конституционного и Верховного судов и др.

11 марта закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации РФ. 13 марта документ поддержали законодательные собрания всех 85 регионов России. 14 марта закон подписал президент РФ Владимир Путин. 1 июня 2020 года глава государства своим указом назначил 1 июля датой общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа для граждан была предусмотрена возможность проголосовать в период с 25 по 30 июня, а в Москве и Нижегородской области введено дистанционное электронное голосование. 1 июля стало основным днем плебисцита. Всего в списки избирателей были включены 109 млн 190 тыс. 337 человек. В голосовании приняли участие 74 млн 114 тыс. 217 граждан РФ (67,97%). За предложенные главой государства изменения в Конституции РФ высказались 57 млн 747 тыс. 288 человек (77,92%), против - 15 млн 761 тыс. 978 (21,27%).

3 июля 2020 года Владимир Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками". 4 июля, после публикации обновленного основного закона, изменения в Конституции РФ вступили в силу.

День Конституции РФ

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Государственный праздник был установлен указом первого президента России Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года, до 2004 года включительно являлся нерабочим днем.

С 1 января 2005 года, согласно поправкам в ст. 112 Трудового кодекса РФ от 29 декабря 2004 года, этот день вновь стал рабочим. 21 июля 2005 года День Конституции РФ был включен в перечень памятных дат России.

Накануне праздника в Кремле президент РФ вручает высшие государственные награды и премии. По всей стране проходят различные торжественные и культурные мероприятия, в частности уроки правоведения, тематические презентации и выставки в образовательных и культурных учреждениях, праздничные концерты и т.д. Юбилейные даты основного закона отмечаются более широко. В 2013 году к 20-летию Конституции РФ была объявлена амнистия.