Что известно о новом премьер-министре Болгарии Кириле Петкове

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 декабря 2021 года премьер-министром Болгарии стал Кирил Петков - сопредседатель коалиции "Продолжаем перемены", победившей на досрочных парламентских выборах 14 ноября. Его кандидатуру утвердил парламент республики. В поддержку Петкова проголосовали 134 депутата из 240.

Происхождение и образование

Кирил Петков родился 17 апреля 1980 года в Пловдиве в центральной части Болгарии. Детство провел в Софии, где его родители работали учителями, после окончания школы вместе с ними жил в Канаде. Окончил финансовый факультет Университета Британской Колумбии в Ванкувере. В 2007 году получил степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса в США.

Профессиональная деятельность

В 2001-2005 годах Петков работал менеджером по корпоративному развитию в канадской компании по производству замороженных продуктов McCain Foods. С 2007 года он занимается разработкой проектов в области инноваций с высокой добавленной стоимостью. Его компания ProViotik производит пробиотики, которые являются одними из самых продаваемых добавок в США. Петков имеет несколько патентов в США в области биотехнологий, например, по уменьшению заражения сальмонеллой и кишечной палочкой.

В 2007 году вместе с Асеном Василевым, с которым он познакомился во время учебы в Гарварде, Кирил Петков учредил при Софийском университете имени святого Климента Охридского в Болгарии Центр экономических стратегий и конкурентоспособности. Он реализует программу, получившую название "Гарвардские курсы". На них Петков преподавал экономическое развитие и микроэкономику конкурентоспособности. В 2018 году на собственные средства (500 тыс. левов или €255 тыс.) на биологическом факультете Софийского университета он основал Центр прикладных исследований и инноваций в области естественных наук. Там проводятся тренинги, семинары и лекции, чтобы студенты могли реализовывать свои идеи, развивать их с помощью лабораторных исследований и реализовывать.

В политике

С 12 мая по 16 сентября 2021 годов Петков занимал пост министра экономики в техническом правительстве Стефана Янева. Во время пребывания в должности он обнародовал ряд нарушений со стороны кабинета Бойко Борисова, возглавляющего правоцентристскую партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" (был у власти в 2009-2013, 2014-2017, 2017-2021 годах; ушел в отставку 16 апреля), что сделало его одним из самых популярных политиков. Так, в телеэфире он привел данные о нецелевом использовании государственных средств, в частности о том, что государственный Болгарский банк развития выделил около 1 млрд левов (примерно €500 млн) не ряду мелких предприятий, как того требует закон, а восьми крупным компаниям, принадлежащим четырем бизнесменам. Петков назвал "такую щедрость" возмутительной и инициировал проверку (была создана специальная комиссия). При этом сам Петков также был замешан в скандалах. Так, 27 октября Конституционный суд Болгарии постановил, что его назначение на министерский пост было неконституционным, поскольку на тот момент у него было второе гражданство - канадское.

19 сентября 2021 года вместе с Асеном Василевым, который занимал пост министра финансов в правительстве Янева, он представил новый политический проект - коалицию "Продолжаем перемены" (ПП), в которую также вошли центристская "Волт", правоцентристская партия "Средний европейский класс" и левоцентристское Политическое движение социал-демократов. Лидеры этих партий заявили, что среди приоритетов коалиции - борьба с коррупцией, создание благоприятной экономической и административной среды для свободного развития малого и среднего бизнеса, привлечение стратегических высокотехнологичных инвестиций, верховенство закона. Она также выступает за доступное образование, здравоохранение и пенсионное обеспечение.

На парламентских выборах 14 ноября 2021 года ПП одержала неожиданную победу. Получив 25,67% голосов избирателей (67 мандатов из 240), она обошла партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисова (выступала в коалиции с Союзом демократических сил; у них 22,74% и 59 мандатов). Одновременно, 14 ноября, прошел первый тур президентских выборов, во время которого Петков объявил на камеру, что проголосовал за действующего президента Румена Радева (одержал победу во втором туре 21 ноября). В связи с этим он был оштрафован за агитацию в день выборов.

22 ноября ПП начала переговоры о широкой коалиции с Болгарской соцпартией (БСП; 26 мандатов), правой "Демократической Болгарией" (ДБ; 16) и популистской "Есть такой народ" (ЕТН; 25). В их ходе Петков заявил, что ПП будет делать все возможное для искоренения коррупции в стране. 10 декабря они завершились подписанием соглашения о правящей коалиции и согласованием состава нового правительства страны. Эти четыре политических объединения имеют в парламенте 134 депутата, что достаточно для обеспечения стабильного большинства. 11 декабря 2021 года президент Румен Радев поручил Петкову сформировать новое правительство.

Личные сведения

Кирил Петков женат, у него три дочери.