Что известно о законопроекте о введении QR-кодов в общественных местах

Тема QR-кодов для вакцинированных вновь стала актуальной в связи с ростом заболеваемости осенью 2021 года. 29 сентября в Удмуртии заполняемость залов объектов общепита была ограничена до 50%, но рестораны и кафе освобождались от соблюдения этого требования при условии предъявления посетителями сертификатов о вакцинации. К середине октября более 30 регионов ввели такое же требование для доступа на объекты общепита. Предъявления QR-кода могли потребовать и в других общественных местах: музеях, торговые центрах, тренажерных залах, отелях и т. д.

С лета 2021 года QR-коды о вакцинации или перенесенном недавно заболевании начали требовать в различных регионах России для доступа на крупные форумы, конференции, концерты.

Впервые требования по предъявлению QR-кода о вакцинации для посещения объектов общественного питания были введены в Москве и Подмосковье и действовали с 28 июня по 19 июля 2021 года. Также по специальному QR-коду, который можно было получить на сайте мэрии, разрешалось посещение кафе и ресторанов лицами, переболевшими коронавирусом в течение шести последних месяцев, либо имевшими отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за три дня до визита в заведение общепита. Без кодов можно было посещать летние веранды. В тот же период столичные театры начали вводить требования по предъявлению QR-кодов для доступа на спектакли: это позволяло учреждениям культуры не подпадать под ограничения заполняемости залов.

Весной 2021 года, одновременно с началом массовой вакцинации от COVID-19, почти все страны мира начали выдавать привившимся цифровые или бумажные сертификаты о сделанной прививке (также использовались и другие названия: "паспорт здоровья", "санитарный пропуск", "паспорт возможностей"). Также власти разных стран начали вводить требования о предъявлении этих сертификатов при пересечении границ, пользовании транспортом, посещении общественных мест. Для простоты считывания и верификации подлинности сертификатов на них повсеместно помещали QR-коды.

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 декабря 2021 года Госдума РФ рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на использование QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах. ТАСС подготовил материал об этом документе и о ходе его обсуждения.

QR-код в пандемию: кто и как может его получить

20 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Это значительно ускорило введение QR-кодов властями регионов, причем принимались они не в качестве временной меры (на нерабочие дни), а на длительный срок. Так, власти Москвы ввели на постоянной основе QR-коды для доступа в музеи и театры. Общепит и торговые центры в столице были полностью закрыты на период нерабочих дней и 8 ноября восстановили работу без ограничений. Мэр Сергей Собянин объяснил это тем, что для бизнеса требование ввода QR-кодов грозит значительно большими убытками, чем работа с закрытыми залами только навынос или с доставкой.

9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что QR-коды для пользования теми или иными услугами введены в 77 субъектах Федерации. В некоторых регионах эта мера была отложена, чтобы люди успели привиться. Например, власти Санкт-Петербурга, первоначально предполагали ввести доступ только по QR-кодам на объекты общепита с 1 декабря, а в большинство объектов розничной торговли - с 15 декабря. Однако впоследствии даты вступления в силу этих требований были перенесены на более поздний срок.

Наибольший резонанс получило введение QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане. Там они стали обязательными с 22 ноября, что привело к столпотворениям на входах в метро и многочисленным конфликтам пассажиров с кондукторами в наземном транспорте.

Все эти меры принимались руководством субъектов федерации на основании чрезвычайных полномочий. Рамочных федеральных документов, регулирующих введение QR-кодов, до ноября 2021 года не существовало.

Законопроекты правительства РФ

11 ноября 2021 года в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией объявили о разработке законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и в магазинах. 12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта: №17357-8 "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - об обязательном требовании QR-кодов в общественных местах и на массовых мероприятиях; №17358-8 "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" - об использовании QR-кодов при внутренних и международных авиаперевозках и в поездах дальнего следования.

Согласно исходным версиям законопроектов, доступ в общественные места и покупка билетов на самолеты и поезда по QR-кодам предполагались во всех регионах без исключения. В кабмине уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Срок действия норм - по 1 июня 2022 года. При этом уточнялось, что QR-коды могли получить только вакцинированные, перенесшие заболевание или имеющие медотвод лица. Оба законопроекта не касались несовершеннолетних россиян.

Обсуждение законопроектов

Первоначально планировалось, что правительственные законопроекты будут рассмотрены парламентом в кратчайшие сроки. В частности, об этом сообщал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Однако 15 ноября было объявлено, что законопроекты должны пройти обсуждение в региональных законодательных собраниях, получить отзывы Общественной и Счетной палат.

Практически сразу были озвучены возможные поправки в законопроекты. В частности, изменения касались возможности выдачи QR-кодов привитым иностранными вакцинами или тем, кто переболел коронавирусом, не обращался к врачам, но имеет высокий уровень антител. Кроме того, звучали предложения заменить термин "QR-код" на "более понятный аудитории", а также расширить число мест, куда можно проходить без предъявления кода. Широкой критике как со стороны авиаперевозчиков, так и со стороны пассажиров был подвергнут законопроект об обязательных QR-кодах на транспорте.

9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин заявил, что все процедуры, касающиеся сертификатов о вакцинации от коронавируса должны быть прозрачными и не должны "создавать дополнительных проблем для людей".

13 декабря спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил, что закон о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения. При этом он подчеркнул, что данное решение стало результатом "диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан". В тот же день Совет Госдумы принял решение о переносе рассмотрения законопроекта на неопределенный срок.

Также 13 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что российский сертификат о вакцинации смогут получить россияне, привившиеся иностранными вакцинами, при условии сдачи теста на антитела.

К 14 декабря, когда истекал срок подачи отзывов по законопроекту от региональных парламентов, все законодательные органы, где прошло голосование по этому вопросу, в целом поддержали документ, но предложили широкий ряд поправок. Исключением стала Северная Осетия, где законопроект был одобрен со второй попытки. Московская городская дума отзыва не приняла, вместо этого направив Госдуме напрямую отзывы более 5 тыс. горожан.

14 декабря на совещании с правительством Путин одобрил снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте. При этом он заметил, что "под Новый год вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история, создадим много проблем для людей".

14 декабря профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил принять законопроект о QR-кодах в общественных местах в первом чтении. Ко второму чтению комитет предложил ввести в документ ряд поправок, в том числе на основе обсуждения в регионах в ноябре - декабре. Профильный комитет ко второму чтению предложил также отменить требование по QR-кодам для доступа в религиозные учреждения, уточнить порядок получения документов для привитых жителей Абхазии, Южной Осетии, граждан, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.