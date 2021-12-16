Как в мире используют QR-коды во время пандемии

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 декабря 2021 года Госдума в первом чтении рассматривает правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. ТАСС подготовила материал о порядке применения QR-кодов или сертификатов вакцинации в других странах и мерах, предусмотренных для нарушителей этих правил.

В Австрии с мая 2021 года кафе, театры и другие общественные места могли посещать лишь те, кто был привит от коронавируса, переболел или протестирован (правило "трех П"). С 8 ноября в республике действует правило "двух П" - к посещению общественных заведений и мероприятий с участием более 25 человек допускаются только привитые или переболевшие. Они должны предъявлять сертификат в бумажной форме или в цифровом формате. Нарушителям полагается штраф от €500 до €1,4 тыс., а юридическим лицам - до €30 тыс.

с мая 2021 года кафе, театры и другие общественные места могли посещать лишь те, кто был привит от коронавируса, переболел или протестирован (правило "трех П"). С 8 ноября в республике действует правило "двух П" - к посещению общественных заведений и мероприятий с участием более 25 человек допускаются только привитые или переболевшие. Они должны предъявлять сертификат в бумажной форме или в цифровом формате. Нарушителям полагается штраф от €500 до €1,4 тыс., а юридическим лицам - до €30 тыс. В столице Бельгии Брюсселе с 15 октября 2021 года начали действовать электронные ковид-пропуска с QR-кодами (Covid Safe Ticket), без которых жители не могли посещать массовые мероприятия, театры и кинотеатры, а также рестораны и бары. С ноября это требование распространилось на всю территорию королевства, теперь допуск в эти места разрешен только в трех случаях: при полном курсе вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте. Посетителям, нарушающим эти предписания, грозит штраф от €50 до €500, а организаторам мероприятий или юридическим лицам - приостановка деятельности на три месяца и штраф от €50 до €2,5 тыс.

Брюсселе с 15 октября 2021 года начали действовать электронные ковид-пропуска с QR-кодами (Covid Safe Ticket), без которых жители не могли посещать массовые мероприятия, театры и кинотеатры, а также рестораны и бары. С ноября это требование распространилось на всю территорию королевства, теперь допуск в эти места разрешен только в трех случаях: при полном курсе вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте. Посетителям, нарушающим эти предписания, грозит штраф от €50 до €500, а организаторам мероприятий или юридическим лицам - приостановка деятельности на три месяца и штраф от €50 до €2,5 тыс. В Германии с 24 ноября 2021 года для всех пассажиров поездов, метро и автобусов введено "правило 3G" - сокращение от genesen, geimpft, getestet (переболел, привит, протестирован). В случае, если пассажир не может предъявить соответствующее подтверждение, на него налагается штраф, размер которого устанавливает каждая федеральная земля в отдельности. Такие же требования предъявляются и для присутствия на рабочем месте. Штрафы для работодателей, не соблюдающих эти предписания, составляет до €25 тыс.

с 24 ноября 2021 года для всех пассажиров поездов, метро и автобусов введено "правило 3G" - сокращение от genesen, geimpft, getestet (переболел, привит, протестирован). В случае, если пассажир не может предъявить соответствующее подтверждение, на него налагается штраф, размер которого устанавливает каждая федеральная земля в отдельности. Такие же требования предъявляются и для присутствия на рабочем месте. Штрафы для работодателей, не соблюдающих эти предписания, составляет до €25 тыс. В Греции с 6 ноября 2021 года для входа в госучреждения, торговые центры, объекты розничной торговли, банки и парикмахерские жителям необходимо было предоставить сертификат в бумажном или электронном виде (QR-код) о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании. С 22 ноября во все закрытые помещения, кроме общепита, пускают лишь вакцинированных или перенесших COVID-19. Для заведений, не соблюдающих данное предписание, введен штраф до €5 тыс., их работа также будет приостанавливаться на две недели.

с 6 ноября 2021 года для входа в госучреждения, торговые центры, объекты розничной торговли, банки и парикмахерские жителям необходимо было предоставить сертификат в бумажном или электронном виде (QR-код) о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании. С 22 ноября во все закрытые помещения, кроме общепита, пускают лишь вакцинированных или перенесших COVID-19. Для заведений, не соблюдающих данное предписание, введен штраф до €5 тыс., их работа также будет приостанавливаться на две недели. В Грузии с 1 декабря 2021 года для входа в рестораны, кафе, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, развлекательные центры и спортивные объекты жителям необходимо предъявить "зеленый паспорт" в бумажном виде или в электронном формате. Получить сертификат или QR-код могут вакцинированные или переболевшие граждане, а также имеющие отрицательный ПЦР-тест. За допуск в общественные места без соответствующего пропуска юридическим лицам грозит штраф 10 тыс. лари (около $3,2 тыс.).

с 1 декабря 2021 года для входа в рестораны, кафе, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, развлекательные центры и спортивные объекты жителям необходимо предъявить "зеленый паспорт" в бумажном виде или в электронном формате. Получить сертификат или QR-код могут вакцинированные или переболевшие граждане, а также имеющие отрицательный ПЦР-тест. За допуск в общественные места без соответствующего пропуска юридическим лицам грозит штраф 10 тыс. лари (около $3,2 тыс.). В Израиле с 7 марта 2021 года жители могут попасть в заведения общепита только при предъявлении "зеленого пропуска" (может быть как в электронном, так и в распечатанном виде), подтверждающего их вакцинацию. Непривитые посетители могут находиться только на открытых террасах. В случае несоблюдения этого требования владелец предприятия должен будет заплатить штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. шекелей ($1,5-3 тыс.).

с 7 марта 2021 года жители могут попасть в заведения общепита только при предъявлении "зеленого пропуска" (может быть как в электронном, так и в распечатанном виде), подтверждающего их вакцинацию. Непривитые посетители могут находиться только на открытых террасах. В случае несоблюдения этого требования владелец предприятия должен будет заплатить штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. шекелей ($1,5-3 тыс.). В Италии с 6 августа 2021 года для доступа в рестораны и бары, расположенные в помещениях, необходимо иметь цифровой или бумажный COVID-паспорт (Green pass, "зеленый пропуск") - документ, подтверждающий отсутствие коронавируса или наличие иммунитета к нему. С 1 сентября действие "зеленого пропуска" распространено на школы, университеты и транспорт. С 15 октября он необходим всем работникам как в государственном, так и в частном секторе. Тех, кто не предоставил вовремя пропуск, отстраняют от работы без сохранения зарплаты. Тем, кто продолжит работать без него, грозит штраф в размере от €600 до €1,5 тыс. Компании, которые не проводят соответствующие проверки, наказываются штрафами в размере от €400 до €1 тыс.

с 6 августа 2021 года для доступа в рестораны и бары, расположенные в помещениях, необходимо иметь цифровой или бумажный COVID-паспорт (Green pass, "зеленый пропуск") - документ, подтверждающий отсутствие коронавируса или наличие иммунитета к нему. С 1 сентября действие "зеленого пропуска" распространено на школы, университеты и транспорт. С 15 октября он необходим всем работникам как в государственном, так и в частном секторе. Тех, кто не предоставил вовремя пропуск, отстраняют от работы без сохранения зарплаты. Тем, кто продолжит работать без него, грозит штраф в размере от €600 до €1,5 тыс. Компании, которые не проводят соответствующие проверки, наказываются штрафами в размере от €400 до €1 тыс. В Саудовской Аравии с 1 августа 2021 года общественные и коммерческие учреждения могут посещать лишь вакцинированные граждане (им выдается цифровой "паспорт здоровья"). В октябре саудовские власти заявили, что использование общественного транспорта также будет доступно только для людей, прошедших вакцинацию. Штрафы за нарушение антиковидных мер могут достигать для физических лиц $27 тыс., коммерческие предприятия могут быть закрыты сроком до 6 месяцев.

с 1 августа 2021 года общественные и коммерческие учреждения могут посещать лишь вакцинированные граждане (им выдается цифровой "паспорт здоровья"). В октябре саудовские власти заявили, что использование общественного транспорта также будет доступно только для людей, прошедших вакцинацию. Штрафы за нарушение антиковидных мер могут достигать для физических лиц $27 тыс., коммерческие предприятия могут быть закрыты сроком до 6 месяцев. Во Франции с 21 июля 2021 года для входа в места досуга и культуры с количеством посетителей более 50 необходимо предъявить "паспорт здоровья" (Passe sanitaire) — QR-код или сертификат, подтверждающий, что владелец имеет отрицательный тест на коронавирус, вакцинирован или недавно перенес COVID-19. С 9 августа такой пропуск нужен для посещения ресторанов, торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, для авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния. За его отсутствие предусмотрен штраф €135, при повторном нарушении - €1,5 тыс., в третий раз - €3,7 тыс. и шесть месяцев тюрьмы. В случае использования чужого документа штраф составит €750. Предприниматель, не обеспечивший контроль за соблюдением санитарных требований, может быть наказан штрафом вплоть до €45 тыс.