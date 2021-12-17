Как Россия противостояла расширению НАТО на восток

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В обоих документах, в частности, прописано обязательство исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток и отказаться от размещения угрожающих России систем оружия за пределами стран, в которых они были в 1997 года (до подписания акта Россия - НАТО, предусматривающего запрет на размещение ядерного оружия на территории новых членов НАТО). ТАСС подготовил материал об этапах расширения НАТО на восток и позиции России по этому вопросу.

Расширение НАТО

На момент распада Советского Союза в 1991 году членами НАТО были 16 государств. Это 12 стран, подписавших в 1949 году Североатлантический договор о создании блока, - Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Еще четыре страны присоединились к альянсу в 1950-1980-х годах - Греция и Турция (с 1952 года), ФРГ (с 1955 года; 3 октября 1990 года после объединения Германии в блок вошла территория бывшей ГДР) и Испания (с 1982 года).

В начале 1990-х годов в связи с окончанием холодной войны и распадом СССР альянс начал создавать различные механизмы консультаций с бывшими странами Варшавского договора (1955-1991). Так, в 1991 году был учрежден Совет североатлантического сотрудничества (в 1997 году заменен на Совет североатлантического партнерства). В 1994 году была принята программа "Партнерство ради мира" (ПРМ), цель которой - всестороннее взаимодействие между альянсом и государствами, не являющимися его членами. В 1995 году альянс опубликовал исследование, в котором указывалось, что в новых условиях "возникла уникальная возможность" для нового расширения блока с целью "укрепления безопасности во всем Евро-Атлантическом регионе". На Мадридском саммите в июле 1997 года к участию в альянсе пригласили Венгрию, Польшу и Чехию, а затем другие государства бывшего соцлагеря. С конца 1990-х годов в НАТО вступили 14 стран: в 1999 году - Венгрия, Польша и Чехия; в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония; в 2009 году - Албания и Хорватия; в 2017 году - Черногория, в 2020 году - Северная Македония. Таким образом, на сегодняшний день НАТО объединяет 30 стран.

В апреле 2008 году на встрече в Бухаресте лидеры альянса заявили, что "со временем смогут присоединиться к альянсу" Украина и Грузия.

Позиция России по расширению НАТО

Россия неоднократно высказывалась против расширения НАТО на Восток, считая, что этот процесс привел к росту напряженности в Европе. По оценке российских военных, прием в НАТО новых членов влечет сокращение периода стратегического развертывания войск альянса, а у России уменьшается время для приведения своих сил в боеготовность. Что касается Бухарестского саммита 2008 года и потенциального членства Украины и Грузии, то в августе 2008 года Дмитрий Рогозин, бывший в тот период постпредом России при НАТО, высказал мнение, что решение саммита НАТО фактически подтолкнуло руководство Грузии к военной агрессии против Южной Осетии, начатой 8 августа 2008 года.

В 2008 году на фоне расширения НАТО на восток, разработки планов размещения в Польше и Чехии элементов противоракетной обороны США президент Дмитрий Медведев выступил с предложением заключить Договор о европейской безопасности, в котором был бы закреплен принцип неделимости безопасности. Договор был "призван подтвердить в юридически обязывающей форме, что ни одно государство или международная организация не могут иметь эксклюзивных прав на поддержание мира и стабильности в Евроатлантике". Предложение не нашло поддержки западных стран.

12 мая 2015 года постоянное представительство РФ при НАТО опубликовало анализ отношений РФ с альянсом под заголовком "Россия-НАТО: Мифы и факты", в котором отмечается, что расширение НАТО на Восток прошло вопреки устным обещаниям, данным западными руководителями, в частности канцлером ФРГ Гельмутом Колем и главой МИД Гансом-Дитрихом Геншером лидеру СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году в ходе переговоров об объединении Германии. В этой связи также упоминаются беседы по вопросу нерасширения министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе с госсекретарем США Джеймсом Бейкером (в декабре 2016 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что передал представителям стран альянса документы, касающиеся этих встреч). В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Военно-морского флота в Сочи заявил: "Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ - это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны".

Вопрос размещения ядерного оружия

С 1950-х годов часть ядерного арсенала США размещается в Европе. По оценкам американского Центра по контролю над вооружениями и нераспространению на 2021 год, на военных базах на территории пяти государств - членов НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции - хранится порядка 100 единиц американского ядерного оружия, примерно 20 из них в Германии.

Основополагающий акт Россия - НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, подписанный в Париже 27 мая 1997 года, включает пункт о том, что страны НАТО "не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО, а также не предвидят необходимости делать это в будущем". Однако 19 ноября 2021 года на конференции, организованной Германским атлантическим обществом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если Германия откажется от размещения ядерного оружия США на своей территории (вопрос возможного отказа ФРГ обсуждался в немецких СМИ), оно "может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии". По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Европа может вернуться к "кошмарному" сценарию военного противостояния. Президент РФ Владимир Путин заявил 8 декабря, что в случае принятия Украины в НАТО там могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава российского государства выразил надежду, что "все озабоченности в вопросе расширения НАТО" будут услышаны.